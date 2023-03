[ダンヒル]





SPRING SUMMER 2023 CAMPAIGN

PILLARS OF ELEGANCE



ダンヒルの2023年春夏キャンペーンは、英国のエレガンスとマキュリニティへの賛美を表現しています。



豊かで洗練され、思慮に富んだロンドンのジョージアン様式の豪邸を舞台に撮影が行われました。写真家のBrett Lloyd(ブレット・ロイド)が撮影した親密なポートレートは、ディテール、クラフツマンシップ、そして時代を超越した英国スタイルへの賛辞が込められています。



キャンペーンにはダンヒルの新しいビジョンを体現する、審美眼のあるキャストを起用しました。George Barnett(ジョージ・バーネット)、Armando Cabral(アルマンド・カブラル)、Joseph Norris(ジョセフ・ノリス)は、センスとスタイルに自信を持つ今日のダンヒルマンにふさわしい人物です。現代的な工業デザインのインテリアが建物の時代的特徴を際立たせ、伝統と革新の両方を反映した英国らしい空間を作り出しています。



都市生活のために考え出されたダンヒルの古典主義とコンテンポラリティへのアプローチは、フォーマルなテーラリングへの飽くなき探求からもわかるとおり、キャンペーンイメージを通して追及されています。洗練されたイブニングウェアや格調高いスーツは、素材、フィット感、機能性において、妥協を許さないダンヒルの厳格な基準を証明しています。130年にわたるレザーの専門技術の集大成である1893ハーネス トートは、創業者アルフレッド・ダンヒルの馬具製造の歴史からインスピレーションを得た、新しいアクセサリーコレクションを代表するものです。



過去へのオード(頌歌)を今日に向けて再解釈した今シーズンのキャンペーンは、メゾンの気高い世界感と格調高いメンズワードローブへの信念を想起させます。









- About dunhill -

1893年、アルフレッド・ダンヒルによってロンドンで設立されたdunhillは、スタイル、革新性、卓越性を備えたデザインを追求しています。ロンドン、ニューヨーク、東京、大阪、上海、香港、ドバイなど、世界16カ国に90以上の店舗を持つ、英国を代表するラグジュアリーブランドです。



URL : www.dunhill.com



