ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長:キャスパー ブッカ マイルヴァン、本社:東京都千代田区) は、全員が1型糖尿病とともに生きるプロサイクリストで構成された世界初のプロサイクリングチーム「チーム ノボ ノルディスク」が、アジア最高位の自転車ロードレース「2023 ジャパンカップサイクルロードレース」 (2023年10月13日 (金) ~15日 (日) 、栃木県宇都宮市にて開催) へ出場決定したことをお知らせします。



「ジャパンカップサイクルロードレース」は、日本で唯一、国際自転車競技連合 (UCI) よりプロシリーズに認定されており、世界のトップ選手を含む国内外で活躍する選手たちのハイレベルなレースを国内で観戦できます。今年は第30回目の開催となり、10月15日 (日) に開催されるサイクルロードレースは、前年よりも2周増えた16周となり、コースの総距離が164.8kmとなります。「チーム ノボ ノルディスク」の本大会への出場は今年で8回連続となります。



今回、「2023ジャパンカップサイクルロードレース」に出場するメンバーは、下記の6名です。ハミッシュ ビードル選手、サム ブランド選手、ペーテル クストル選手、ダヴィ ロサーノ選手は昨年に引き続き出場が決定、クィンティン デ グレーヴ選手とデクラン アーバイン選手は、初出場です。





「チーム ノボ ノルディスク」は、10月13日 (金) のチームプレゼンテーション、14日 (土) のクリテリウム、および15日 (日) のサイクルロードレースに参加します。また、ノボ ノルディスク ファーマは15日 (日) にサイクルロードレース会場にてブース出展を行います。ブースでは、「チーム ノボ ノルディスク」を紹介するパネルを展示するほか、「チーム ノボ ノルディスク」が実際に試合で使用しているカナダブランドのロードバイクARGON18に試乗いただくことができる バーチャルライドも体験いただけます。



なお、「チーム ノボ ノルディスク」は2012年よりノボ ノルディスクがサポートしており、この度、2026年までのスポンサーシップ継続が決定しました。



「2023ジャパンカップサイクルロードレース」の詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

https://www.japancup.gr.jp/



【「2023ジャパンカップサイクルロードレース」開催概要】

■大会名称: 2023ジャパンカップサイクルロードレース

■大会キャッチフレーズ: 「This is it, the 30th Japan Cup! ―輪都 Utsunomiya―」

■主催: 宇都宮市

■主管: (公財) 日本自転車競技連盟、ジャパンカップサイクルロードレース実行委員会、

NPO法人ジャパンカップサイクルロードレース協会

■主な内容:

・2023年10月13日 (金) チームプレゼンテーション

会場:オリオンスクエア (宇都宮市オリオン市民広場)

・2023年10月14日 (土) 2023ジャパンカップクリテリウム

会場:宇都宮市大通り周回コース (1周2.25km)

公認:国際自転車競技連合 (UCI)

・ 2023年10月15日 (日) 2023ジャパンカップサイクルロードレース

会場:宇都宮市森林公園周回コース (1周10.3km)

公認:国際自転車競技連合 (UCI) UCIプロシリーズ

■公式WEBサイト: https://www.japancup.gr.jp/



【「2023ジャパンカップサイクルロードレース」でのノボ ノルディスク ファーマ ブース出展概要】

■ブーステーマ: 「レースに挑戦し、糖尿病の変革を推進する」

■場所: 宇都宮市森林公園 観戦用イベントエリア

■日時: 2023年 10月15日 (日) 9:00~14:30

■主な内容:

1. パネル展示

「チーム ノボ ノルディスク」の紹介

2. バーチャルライド体験

「チーム ノボ ノルディスク」が実際に試合で使用しているカナダブランドのロードバイクARGON18 2台 (対象身長160~180cm/140cm以上) とモニターを設置し、バーチャルライドをお楽しみいただけます。

3. ノベルティプレゼント

ブースにて1.バーチャルライドを体験、2.ノボ ノルディスク ファーマ公式X (@NovoNordiskJP) をフォロー、3.SNSへ#TNNタグをつけたメッセージ投稿、4.ブースで出題される簡単なクイズに回答、のいずれかを行っていただいた方に、ノボ ノルディスク オリジナルのサコッシュ (ノボ ノルディスク100周年記念 オリジナル缶バッジ付) をプレゼントいたします。

■参加費: 無料

■備考: 雨天・荒天の場合には、開催時間の変更、または中止の場合がございます。



※なお、10月13日 (金) にオリオンスクエアで、ノボ ノルディスク創立100周年を記念したブース出展を行います。詳細はプレスリリースをご覧ください。

( https://www.novonordisk.co.jp/content/dam/nncorp/jp/ja/news/media/2023/09/23-27.pdf )



チーム ノボ ノルディスクについて

チーム ノボ ノルディスクは、世界初の全員が糖尿病とともに生きるプロサイクリストで構成された世界で活躍するサイクリングチームです。国際自転車競技連合 (UCI) のプロチームとして競技に参戦しています。チーム ノボ ノルディスクCEO兼 共同創設者のフィル サザーランド氏は、糖尿病を管理しながら自転車のレースに挑戦することで、同じ1型糖尿病とともに生きる人々を勇気づけられると考えチームを創設しました。チーム ノボ ノルディスクのミッションは「糖尿病とともに生きる人々を元気づけ、治療に積極的に取り組み、それぞれの人生の目標に向けて生きていくことを応援する」ことです。

●本拠地:アメリカ合衆国アトランタ州

●チーム ノボ ノルディスク日本語紹介サイト: https://www.club-dm.jp/tnn/about-team-novo-nordisk.html

●チーム ノボ ノルディスク公式サイト (英語) : https://www.teamnovonordisk.com/



糖尿病について

糖尿病とは、インスリンの作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝疾患群です(1)。糖尿病には、1型、2型と呼ばれるタイプがあり、それぞれ発症要因が異なります。

1型糖尿病ではすい臓のβ細胞の破壊によってインスリンが絶対的に欠乏することで発症する糖尿病です。原因としては自己免疫反応の異常やウイルス感染が考えられていますが、原因のわからない特発性のものもあります。日本で糖尿病全体の約95%を占める2型糖尿病は、遺伝的要因と環境的要因 (過食や運動不足、肥満、加齢など) が重なり合い、インスリン分泌の低下やインスリンの働きが悪くなること (インスリン抵抗性) が原因でインスリンの相対的な不足が起きることで発症します。



1. 糖尿病学会 編・著「糖尿病治療ガイド 2022-2023」文光堂、2022年発行





ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923 年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボ ノルディスクは現在 80 カ国に約 59,000 人の社員を擁し、製品は約 170 カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は 1980 年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。 (www.novonordisk.co.jp)





【参考情報】



ハミッシュ ビードル

Hamish Beadle

出身地:ニュージーランド、インバカーギル

生年月日:1998/4/2

身長:167cm

得意分野:スプリンター

1型糖尿病発症:3歳

チーム加入歴 :8年



選手紹介ページ:https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/hamish-beadle.html





サム ブランド

Sam Brand

出身国:イギリス、マン島

生年月日:1991/2/27

身長:185cm

得意分野:オールラウンダー

1型糖尿病発症:10歳

チーム加入歴 :9年



選手紹介ページ:https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/sam-brand.html





クィンティン デ グレーヴ

Quinten De Graeve

出身国:ベルギー、イークロ

生年月日:2000/10/24

身長:181cm

得意分野:オールラウンダー

1型糖尿病発症:15歳

チーム加入歴 :1年



選手紹介ページ:https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/quinten-de-graeve.html





デクラン アーバイン

Declan Irvine

出身国:オーストラリア、ニューカッスル

生年月日:1999/3/11

身長:178cm

得意分野:スプリンター

1型糖尿病発症:12歳

チーム加入歴 :8年



選手紹介ページ:https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/declan-irvine.html





ペーテル クストル

Peter Kuztor

出身国:ハンガリー、パテ

生年月日:1984/12/27

身長:179cm

得意分野:ステージレース、クライマー

1型糖尿病発症:33歳

チーム加入歴 :5年



選手紹介ページ:https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/peter-kusztor.html





ダヴィ ロサーノ

David Lozano

出身国:スペイン、タラサ

生年月日:1988/12/21

身長:178cm

得意分野:クライマー

1型糖尿病発症:22歳

チーム加入歴 :11年



選手紹介ページ:https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/david-lozano.html



