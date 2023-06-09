時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

渋谷横丁で JOHNNIE WALKER と FUJI RO…

渋谷横丁で JOHNNIE WALKER と FUJI ROCK FESTIVAL’23 のコラボが実現！フジロック横丁 supported by JOHNNIE WALKER

［株式会社シブヤテレビジョン］

ジョニーウォーカー ブラックラベル 12 年と共に音楽を楽しむ特別な夜


渋谷横丁では、6/16（金）～ 6/30（金）の期間「ジョニーウォーカーフェア」を開催致します。 期間中は全店舗にて「ジョニーウォーカー ブラックラベル 12 年」によるジョニーハイボールをお楽しみ頂けます。
またフェア期間中の 6/17（土）、6/24（土）に、ジョニーウォーカーが2018 年からサポートしている日本最大級の大型フェスティバル FUJI ROCK FESTIVAL とコラボレーションが実現。フジロックにゆかりがある方をミュージックセレクターとして お招きし、店内に出演アーティストの楽曲をたっぷりお届け致します。 週末は、フジロック横丁でジョニーウォーカーを飲んで、みんなで歌って！楽しもう！


■Day1 : 6/17（土）19:30～21:30　奥浜レイラ


●奥浜レイラ（オクハマ レイラ）　＊音楽パーソナリティ
2006年よりテレビタレントとして活動をスタート。以降、テレビ・ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌 GINZA カルチャーページで新譜レビューを執筆中。
IG https://www.instagram.com/laylaokuhama/
TW https://twitter.com/layla_okuhama

■Day2 : 6/24（土）19:30～21:30　津田昌太朗


●津田昌太朗（ツダ ショウタロウ)　＊Festival Life 編集長
Festival Life 編集長。イギリスの音楽フェス「グラストンベリー」がきっかけでロンドンに移住し、海外フェスを横断する 「Festival Junkie」プロジェクトをスタート。2019年には、これまで参加した海外フェス情報をまとめた『THEWORLD FESTIVAL GUIDE』を出版。雑誌連載やラジオ番組のパーソナリティ、フェスのステージMCなど、フェスカルチャーをさまざまな角度から発信し続けている。
IG https://www.instagram.com/festival__junkie/
TW https://twitter.com/nekomeguro

――――――――――――――――――――
■開催概要
・タイトル:フジロック横丁 supported by JOHNNIE WALKER
・日程
DAY1：2023年6月17日（土）19:30～21:30 出演者：奥浜レイラ 　＊音楽パーソナリティ
DAY2：2023年6月24日（土）19:30～21:30 出演者：津田昌太朗 　＊Festival Life 編集長

＊渋谷横丁は通常営業となっておりご予約制ではございません。エントランスフリーでお楽しみいただけます。 着席・飲食をご注文の上ご観覧ください。
会場：渋谷横丁 広場（魚利喜前）
主催：株式会社浜倉的商店製作所
制作：株式会社シブヤテレビジョン

――――――――――――――――――――

■出演者プロフィール
・奥浜レイラ（オクハマ レイラ）　＊音楽パーソナリティ
1984年神奈川県出身。映画・音楽まわりの MC・ライター。2006年よりテレビタレントとして活動をスタート。以降、テレビ・ ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌 GINZA カルチャーページで新譜レビューを執筆中。

・津田昌太朗（ツダ ショウタロウ)　＊Festival Life 編集長
Festival Life 編集長。イギリスの音楽フェス「グラストンベリー」がきっかけでロンドンに移住し、海外フェスを横断する 「Festival Junkie」プロジェクトをスタート。2019 年には、これまで参加した海外フェス情報をまとめた『THEWORLD FESTIVAL GUIDE』を出版。雑誌連載やラジオ番組のパーソナリティ、フェスのステージMCなど、フェスカルチャーをさまざまな角度から発信し続けている。

■店舗概要
渋谷横丁
「RAYARD MIYASHITA PARK」の全長 100m のエリアで、北海道から九州・沖縄まで地域のソールフードとエンターテイメントが楽しめる「食とエンタメ」の融合施設。

住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 1F
ホームページ：https://shibuya-yokocho.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ