［株式会社シブヤテレビジョン］

ジョニーウォーカー ブラックラベル 12 年と共に音楽を楽しむ特別な夜





渋谷横丁では、6/16（金）～ 6/30（金）の期間「ジョニーウォーカーフェア」を開催致します。 期間中は全店舗にて「ジョニーウォーカー ブラックラベル 12 年」によるジョニーハイボールをお楽しみ頂けます。

またフェア期間中の 6/17（土）、6/24（土）に、ジョニーウォーカーが2018 年からサポートしている日本最大級の大型フェスティバル FUJI ROCK FESTIVAL とコラボレーションが実現。フジロックにゆかりがある方をミュージックセレクターとして お招きし、店内に出演アーティストの楽曲をたっぷりお届け致します。 週末は、フジロック横丁でジョニーウォーカーを飲んで、みんなで歌って！楽しもう！





■Day1 : 6/17（土）19:30～21:30 奥浜レイラ





●奥浜レイラ（オクハマ レイラ） ＊音楽パーソナリティ

2006年よりテレビタレントとして活動をスタート。以降、テレビ・ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌 GINZA カルチャーページで新譜レビューを執筆中。

IG https://www.instagram.com/laylaokuhama/

TW https://twitter.com/layla_okuhama



■Day2 : 6/24（土）19:30～21:30 津田昌太朗





●津田昌太朗（ツダ ショウタロウ) ＊Festival Life 編集長

Festival Life 編集長。イギリスの音楽フェス「グラストンベリー」がきっかけでロンドンに移住し、海外フェスを横断する 「Festival Junkie」プロジェクトをスタート。2019年には、これまで参加した海外フェス情報をまとめた『THEWORLD FESTIVAL GUIDE』を出版。雑誌連載やラジオ番組のパーソナリティ、フェスのステージMCなど、フェスカルチャーをさまざまな角度から発信し続けている。

IG https://www.instagram.com/festival__junkie/

TW https://twitter.com/nekomeguro



――――――――――――――――――――

■開催概要

・タイトル:フジロック横丁 supported by JOHNNIE WALKER

・日程

DAY1：2023年6月17日（土）19:30～21:30 出演者：奥浜レイラ ＊音楽パーソナリティ

DAY2：2023年6月24日（土）19:30～21:30 出演者：津田昌太朗 ＊Festival Life 編集長



＊渋谷横丁は通常営業となっておりご予約制ではございません。エントランスフリーでお楽しみいただけます。 着席・飲食をご注文の上ご観覧ください。

会場：渋谷横丁 広場（魚利喜前）

主催：株式会社浜倉的商店製作所

制作：株式会社シブヤテレビジョン



――――――――――――――――――――



■出演者プロフィール

・奥浜レイラ（オクハマ レイラ） ＊音楽パーソナリティ

1984年神奈川県出身。映画・音楽まわりの MC・ライター。2006年よりテレビタレントとして活動をスタート。以降、テレビ・ ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌 GINZA カルチャーページで新譜レビューを執筆中。



・津田昌太朗（ツダ ショウタロウ) ＊Festival Life 編集長

Festival Life 編集長。イギリスの音楽フェス「グラストンベリー」がきっかけでロンドンに移住し、海外フェスを横断する 「Festival Junkie」プロジェクトをスタート。2019 年には、これまで参加した海外フェス情報をまとめた『THEWORLD FESTIVAL GUIDE』を出版。雑誌連載やラジオ番組のパーソナリティ、フェスのステージMCなど、フェスカルチャーをさまざまな角度から発信し続けている。



■店舗概要

渋谷横丁

「RAYARD MIYASHITA PARK」の全長 100m のエリアで、北海道から九州・沖縄まで地域のソールフードとエンターテイメントが楽しめる「食とエンタメ」の融合施設。



住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 1F

ホームページ：https://shibuya-yokocho.com/



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）