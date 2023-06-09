渋谷横丁で JOHNNIE WALKER と FUJI RO…
［株式会社シブヤテレビジョン］
ジョニーウォーカー ブラックラベル 12 年と共に音楽を楽しむ特別な夜
渋谷横丁では、6/16（金）～ 6/30（金）の期間「ジョニーウォーカーフェア」を開催致します。 期間中は全店舗にて「ジョニーウォーカー ブラックラベル 12 年」によるジョニーハイボールをお楽しみ頂けます。
またフェア期間中の 6/17（土）、6/24（土）に、ジョニーウォーカーが2018 年からサポートしている日本最大級の大型フェスティバル FUJI ROCK FESTIVAL とコラボレーションが実現。フジロックにゆかりがある方をミュージックセレクターとして お招きし、店内に出演アーティストの楽曲をたっぷりお届け致します。 週末は、フジロック横丁でジョニーウォーカーを飲んで、みんなで歌って！楽しもう！
■Day1 : 6/17（土）19:30～21:30 奥浜レイラ
●奥浜レイラ（オクハマ レイラ） ＊音楽パーソナリティ
2006年よりテレビタレントとして活動をスタート。以降、テレビ・ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌 GINZA カルチャーページで新譜レビューを執筆中。
IG https://www.instagram.com/laylaokuhama/
TW https://twitter.com/layla_okuhama
■Day2 : 6/24（土）19:30～21:30 津田昌太朗
●津田昌太朗（ツダ ショウタロウ) ＊Festival Life 編集長
Festival Life 編集長。イギリスの音楽フェス「グラストンベリー」がきっかけでロンドンに移住し、海外フェスを横断する 「Festival Junkie」プロジェクトをスタート。2019年には、これまで参加した海外フェス情報をまとめた『THEWORLD FESTIVAL GUIDE』を出版。雑誌連載やラジオ番組のパーソナリティ、フェスのステージMCなど、フェスカルチャーをさまざまな角度から発信し続けている。
IG https://www.instagram.com/festival__junkie/
TW https://twitter.com/nekomeguro
――――――――――――――――――――
■開催概要
・タイトル:フジロック横丁 supported by JOHNNIE WALKER
・日程
DAY1：2023年6月17日（土）19:30～21:30 出演者：奥浜レイラ ＊音楽パーソナリティ
DAY2：2023年6月24日（土）19:30～21:30 出演者：津田昌太朗 ＊Festival Life 編集長
＊渋谷横丁は通常営業となっておりご予約制ではございません。エントランスフリーでお楽しみいただけます。 着席・飲食をご注文の上ご観覧ください。
会場：渋谷横丁 広場（魚利喜前）
主催：株式会社浜倉的商店製作所
制作：株式会社シブヤテレビジョン
――――――――――――――――――――
■出演者プロフィール
・奥浜レイラ（オクハマ レイラ） ＊音楽パーソナリティ
1984年神奈川県出身。映画・音楽まわりの MC・ライター。2006年よりテレビタレントとして活動をスタート。以降、テレビ・ ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌 GINZA カルチャーページで新譜レビューを執筆中。
・津田昌太朗（ツダ ショウタロウ) ＊Festival Life 編集長
Festival Life 編集長。イギリスの音楽フェス「グラストンベリー」がきっかけでロンドンに移住し、海外フェスを横断する 「Festival Junkie」プロジェクトをスタート。2019 年には、これまで参加した海外フェス情報をまとめた『THEWORLD FESTIVAL GUIDE』を出版。雑誌連載やラジオ番組のパーソナリティ、フェスのステージMCなど、フェスカルチャーをさまざまな角度から発信し続けている。
■店舗概要
渋谷横丁
「RAYARD MIYASHITA PARK」の全長 100m のエリアで、北海道から九州・沖縄まで地域のソールフードとエンターテイメントが楽しめる「食とエンタメ」の融合施設。
住所：東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 1F
ホームページ：https://shibuya-yokocho.com/
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
PERSOL Global Workforceとインドネシア農業省農業分野における特定技能人材育成・就業に向けたプロジェクト始動(06/09 22:40)
１万人超の成婚者7割が、理想の家庭を築くために「夫婦の働き方」を重視すると回答！(06/09 22:40)
<90周年企画>『八天堂福袋2023【夏】』をオンラインショップで販売開始！感謝の気持ちを込めたお得な詰合せに割引クーポン付き(06/09 22:40)
素材技術・加工技術の新たな可能性を引き出す共創コミュニティ「AKXY Lab」をオープン(06/09 22:40)
【開催報告】スポーツ×ビジネスの可能性を考える「ガチスポ」キックオフイベントで特別講義を体験！(06/09 22:40)
投資家の皆様へIR情報の掲載のお知らせ(06/09 22:40)
『Airdog X5D BLACK（ｴｱﾄ゛ｯｸ゛ ｴｯｸｽﾌｧｲﾌ゛ﾃ゛ｨ ﾌ゛ﾗｯｸ）』 登場(06/09 22:40)
レンチング、セルロース系衣料の熱成形時の変色を軽減する独自のイノベーションを発表(06/09 22:40)
ボディメイクサプリ「FASHION BODY」が表参道エイトカフェでFASHIONBODYスムージーの土日限定販売を記念して試飲会を開催(06/09 22:40)
千葉県で「業務用設備等脱炭素化促進事業」が開始されます！(06/09 22:40)
<News>レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』2023年6月6日に『ガルケーブ（MSX版）』を無料配信開始(06/09 21:40)
腰壁保護シートに抗菌性能をプラスした「ハイデックスユーゴ抗菌」を新発売(06/09 21:40)
赤十字国際委員会(ICRC)総裁による講演のご案内『複雑な安全保障環境における国際人道法 』日時：2023年６月13日（火） 14：00～14：50 場所：早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール(06/09 21:40)
コリアーズ グローバルインパクトレポートを発表(06/09 21:40)
在留外国人向け求人「Guidable Jobs」、飲食アルバイト募集特化プランを提供開始(06/09 21:40)
サステナブル素材として注目を集める「ヘンプ」を使用 「＃すご」シリーズから機能性に優れ歩行時の疲れを軽減するソックスを発売(06/09 21:40)
<製造業界の展示会実態調査2023> コロナ感染状況の落ち着きもあり、リアル展示会への期待値・大 オンライン展示会への出展は消極的意見が66％(06/09 21:40)
世界的なコンペティションで、ポルトガルのプライベートブランドチーズ5種が表彰される(06/09 21:16)
【7 /5開催】サッポロビール×カクヤス共同企画「グランポレール」オンラインワインセミナー(06/09 20:46)
【ストレッチゴールの新キャンペーン開始】夏場に働くあなたを強力にサポートする、動きを邪魔しない革新的な首・腰掛け扇風機「Gamp-Turbo」クラウドファンディング中【6月15日まで】(06/09 20:46)
腕時計ZEPPELIN（ツェッペリン）から待望の新作「100 YEARS ZEPPELIN JAPAN LIMITED CHRONOGRAPH（100周年記念シリーズ日本限定クロノグラフ）」が登場。(06/09 20:46)
TOKYO JEWELRY FES メディアパートナー募集のご案内【応募期日：6/21】(06/09 20:46)
【WiZ国際情報工科自動車大学校】自動車整備士国家資格最高峰の一級小型自動車整備士（口述試験）5年連続で全員合格を達成(06/09 20:46)
「ふるなび」が、令和5年6月台風・豪雨の災害支援として新たに和歌山県和歌山市の寄附受付を開始(06/09 20:46)
旬のサマーフルーツを贅沢使用！夏限定スイーツ4種類が新登場(06/09 20:46)
基礎研究から実用化フェーズへ！ 自己修復素材を行う軽量＆強靭化素材がカーボンニュートラル社会実現を加速させる ～素材・材料テクノロジーの最先端と未来～(06/09 20:46)
『ホテルJALシティバンコク』2023年7月3日に開業決定(06/09 20:46)
Bluetooth環境センサーのアドバタイズデータフォーマット資料提供を開始(06/09 20:46)
完済御礼！先着2,500名NFT無料プレゼント！NFTギフト、映画「大名倒産」公開記念NFTキャンペーン本日より実施(06/09 20:46)
LG製バッテリー採用の大容量ポータブル電源「EKOBOX」初上陸！軽量化、高出力、大容量、12マルチポートを実現した究極モデルで登場。(06/09 20:46)