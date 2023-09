[Danmee 株式会社]

Danmee(ダンミ)では、『韓ドラファンに聞く!リメイクして欲しいレジェンド韓ドラ』というテーマで調査を行いました。一体、どの作品が1位に選ばれたのでしょうか?







Danmee(ダンミ)ではネットユーザーを対象に、「韓ドラファンに聞く!リメイクして欲しいレジェンド韓ドラ」のアンケート調査を行いました。



韓国ドラマのジャンルが多様化し、過去作品を超える話題作が誕生する中、昔の名作ドラマを恋しく思う韓国ドラマファンも少なくありません。



日本では2003年に放送されたKBS2『冬のソナタ』をきっかけに韓流ブームが巻き起こり、これまで多くの韓国ドラマが注目を集めてきました。



今回は韓流ブームの2003~2013年の作品の中から、日本でも高い人気を誇る9作品をピックアップ。



日本のファンが選んだ、現代版としてリメイクしてほしいレジェンド作品に選ばれたのは、一体どの作品なのでしょうか?



<候補者>

『美男子〈イケメン〉ですね』



『宮廷女官チャングムの誓い』



『コーヒープリンス1号店』



『花ざかりの君たちへ』



『私の名前はキム・サムスン』



『星から来たあなた』



『ドリームハイ』



『花より男子~Boys Over Flowers』



『宮(クン)~Love in Palace』





●調査期間:2023年8月24日~8月31日

●調査機関 (調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答数:142票

●調査方法 (集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/koreandrama-remake/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★3位 コーヒープリンス1号店



3位になったのは2007年に放送された、MBC『コーヒープリンス1号店』でした。



投票では、全体の14.79%、21票を獲得しています。



俳優のコン・ユと女優のユン・ウネが主演を務めた本作は、ヒロインが性別を偽り、イケメン男性しか採用しないカフェで働き始めるラブコメ作品です。



★2位 美男〈イケメン〉ですね



2位に登場したのは2009年に放送された、SBS『美男〈イケメン〉ですね 』でした!



投票では、全体の19.01%、27票を獲得しています。



人気アイドルバンド内で繰り広げられるロマンスや友情を描いた本作は、俳優のチャン・グンソクとパク・シネの共演作で、日本で非常に高い人気を誇る作品です。



★1位 花より男子~Boys Over Flowers



1位に輝いたのは2009年に放送された、KBS『花より男子~Boys Over Flowers』でした。



投票では、全体の27.46%、39票を獲得しています。



御曹司と一般庶民の恋愛を描き、俳優のイ・ミンホと女優のク・ヘソンが主演を務めた本作は、韓国のみならず日本でも大きな話題となった学園ラブコメ作品です。



<最終結果>

1位 『花より男子~Boys Over Flowers』

2位 『美男〈イケメン〉ですね』

3位 『コーヒープリンス1号店』

4位 『ドリームハイ』

5位 『私の名前はキム・サムスン』

6位 『星から来たあなた』

7位 『宮(クン)~Love in Palace』

8位 『花ざかりの君たちへ』

9位 『宮廷女官チャングムの誓い』



