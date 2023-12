[株式会社グレートベアーズ]

2024年1月6日(土)7日(日)有明コロシアム



株式会社グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、2024年1月6日(土)、7日(日)に有明コロシアムにて開催される2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ウルフドッグス名古屋戦において、東京グレートベアーズオフィシャルパートナーである株式会社MAPPA様の冠マッチデー「MAPPA DAY」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。株式会社MAPPA様は『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season 』『アリスとテレスのまぼろし工場』など数々の人気タイトルを制作するアニメーションスタジオです。







東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋戦「MAPPA DAY」実施概要





・タイトル:2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ vs ウルフドッグス名古屋

・日時:1月6日(土)15:00開場、16:00オープニングセレモニー、17:00試合開始

1月7日(日)15:00開場、16:00オープニングセレモニー、17:00試合開始

・会場:有明コロシアム(東京都江東区有明2丁目2−22)

・後援:東京都

詳細はこちら:https://tokyo-greatbears.com/games/



MAPPA制作 人気タイトルのパネル展示

『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』『アリスとテレスのまぼろし工場』『ぶっちぎり?!』 のパネルを会場に展示

※展示する作品は変更する場合があります。



MAPPA制作の東京グレートベアーズオープニングムービーの原画を展示

東京グレートベアーズホームゲームで流れるオープニングムービーの原画を展示。

ここでしか見ることのできない貴重な原画をぜひご覧ください!



MAPPA制作アニメ作品の最新映像を放映

MAPPA制作の人気タイトル各種の最新映像を会場内のビジョンで放映します。



グッズ販売

人気タイトル各種の公式グッズを当日の会場で販売します。



他にも様々なコラボレーション企画を実施いたしますので、株式会社MAPPA様の魅力が詰まった『MAPPA DAY』を是非、会場でお楽しみください。



※企画は一部変更になる可能性はございます



(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

(C)新見伏製鐵保存会

(C)「ぶっちぎり?!」製作委員会

マッチデー スポンサー 株式会社MAPPA 概要





社名 :株式会社MAPPA

所在地 :東京都杉並区天沼2丁目3番9号 朝日生命杉並ビル9階

創業 :2011年6月

ホームページ :https://www.mappa.co.jp/

東京グレートベアーズ / Tokyo Great Bears







東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

クラブ運営会社





社名 :株式会社グレートベアーズ

所在地 :東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 :代表取締役 久保田健司

設立 :2022年5月

業種名 :プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ :https://tokyo-greatbears.com/



