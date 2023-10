[Shinwa Wise Holdings株式会社]

Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社:中央区銀座 代表取締役:倉田陽一郎)の主要子会社である Shinwa Auction株式会社(本社:中央区銀座 代表取締役:倉田陽一郎)は、アートコレクション資産管理サービス「COLLET(コレット)」を運営する株式会社between the arts(以下between the arts社、本社:東京都港区、代表取締役:大城 崇聡)と業務提携を締結しております。この度、between the arts社と協業し、2023年11月26日(日)に東京・丸の内にて高級腕時計オークション「第1回SHINWA COLLET WATCH AUCTION」を開催する運びとなりましたので、ご案内を申し上げます。さらに、第1回目の開催を記念して、ヴィンテージロレックスの理解を深める特別セミナーを、10月10日、10月23日、11月8日の計3回にわたり、Shinwa Auction株式会社(東京・銀座)で開催いたします。





第1回SHINWA COLLET WATCH AUCTION







■ 開催情報

オークション開催日時:2023年11月26日(日)

会場:丸ビルホール(〒100-6307 東京都千代田区丸の内2-4-1丸ビル 7F)



■ 下見会

11月23日(木)~11月24日(金)10:00~18:00

11月25日(土)10:00~17:00

会場:Shinwa Auction株式会社・Shinwa Wise Groupギャラリー

(〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル 1F)

※オークションは丸ビルホールにて、

下見会は銀座メディカルビルにて開催いたします。 各開催会場にご注意ください。



URL:https://www.shinwa-auction.com/27601-2/



オークション開催記念特別セミナー「資産としてのROLEX」







日時:第1回 10 月 10 日(火)18時30分~

第2回 10 月 23 日(月)18時30分~

第3回 11 月 8 日(水)18時30分~



会場:Shinwa Auction株式会社・Shinwa Wise Groupギャラリー

(〒104-0061 東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル 1F・B1)



講師:株式会社between the arts 代表取締役CEO 大城崇聡 様

・COLLET WATCH Director 山村典司 様

・COLLET WATCH Manager 浪江開斗 様



概要: ユニークな経年変化が資産価値を生む、ヴィンテージロレックスの魅力とは?

さらに、高級腕時計が今後オークション業界を席巻する可能性や、リファレンスナンバーから識別できる資産価値とその運用方法を解説予定。初心者からマニアまで楽しめるセミナーです。



ご参加は下記のURLからお申し込みください。

https://forms.gle/kcf3hngFAsWqCbeUA





■ 会社概要

【 株式会社between the arts 】

設立:2020年1月14日

資本金:6億 8000 万円(資本準備金含む)

代表取締役:大城 崇聡

所在地:〒106-0046 東京都港区元麻布 2-2-10

事業内容:アートコレクションマネジメントプラットフォーム事業

・コレクション資産管理サービス「COLLET(コレット)」の企画・開発・運営 https://collet.am/

・資金調達サービス「COLLET CASH」の企画・開発・運営 https://lp.collet.am/cash/

・美術品コレクション管理サブスクリプションサービス「美術倉庫」の企画・開発・運営 https://bijutsusoko.jp/

・作家向けのサポートサービス「artworks」の企画・開発・運営 https://artworks.am/artists

・between the arts galleryの運営

コーポレートサイト:https://bwta.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/between_the_arts/



【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】

所在地:〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金:16億8,800万円

役員:代表取締役 倉田陽一郎

目的:(事業内容):アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社



【 Shinwa Auction 株式会社 】

※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社(2437:東証STD)のグループ企業です

所在地 :〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 :5,000万円



【お問い合せ先】

TEL.03-3569-0030

FAX.03-3569-0023

URL:https://www.shinwa-auction.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-17:40)