[株式会社オウルテック]

何買えばいいか分からない時の入門編セット



株式会社オウルテック(本社:神奈川県海老名市、代表取締役:山本哲也)は、スマートフォンなどデジタルガジェット初心者の入門向けに、ちょうどよいスペックを揃えた、AC充電器とケーブルのセットを2022年11月18日より、オウルテックダイレクト及び、全国の家電量販店にて販売を開始します。

最大12W出力対応AC充電器とセットのケーブル2種類、USB Type-A to Cケーブル対応「OWL-AC12WBAC12」とUSB Type-A to Lightningケーブル対応「OWL-AC12WCBAL12」が選べます。また単体で使用できる、こちらも初心者にぴったりの最大12W出力のAC充電器「OWL-AC12WA2」も同日より発売します。









製品概要

本製品は種類の多いAC充電器と充電ケーブルで、何を買えばいいか困った時に“これさえ選べば大丈夫”という、ちょうどよいスペックを備えた、安心のAC充電器とケーブルのセットです。

最大12W出力のAC充電器と、それぞれType-A to CケーブルとType-A to Lightningの2種類を用意。

それぞれ、USB Type-Aを2ポート搭載し、AC充電器はスイングプラグでコンパクトに持ち運べます。また断線しやすいコネクタの根本を強化し、5万回以上の折り曲げに耐えられる形状です。



◆ 最大12W出力対応AC充電器+USB Type-A to C ケーブル

・製品ページ:https://www.owltech.co.jp/product/ac12wbac

・オウルテックダイレクト価格:

OWL-AC12WBAC12 カラー:ブラック/ホワイト ケーブル長1.2m 2,880円(税込)

OWL-AC12WBAC20 カラー:ブラック/ホワイト ケーブル長2.0m 2,980円(税込)



◆ 最大12W出力対応AC充電器+USB Type-A to Lightning ケーブル

・製品ページ:https://www.owltech.co.jp/product/ac12wcbal

・オウルテックダイレクト価格:

OWL-AC12WCBAL12 カラー:ブラック/ホワイト ケーブル長1.2m 4,180円(税込)

OWL-AC12WCBAL20 カラー:ブラック/ホワイト ケーブル長2.0m 4,480円(税込)



◆ 最大12W出力対応AC充電器

・製品ページ:https://www.owltech.co.jp/product/ac12wa2

・オウルテックダイレクト価格 1,780円(税込)





株式会社オウルテック https://www.owltech.co.jp/

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-15:16)