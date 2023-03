[東京センチュリー株式会社]

東京センチュリーグループのBPI Century Tokyo Rental Corporation(本社:フィリピン・マニラ/以下「BPICTR」)は、フィリピン共和国(以下、「フィリピン」)におけるオートビジネスのさらなる強化を図るため、同国の大手独立系オートリース会社であるDiamond IGB Inc.(本社:フィリピン・パラニャーケ市/以下「Diamond」)と同社およびグループ各社の株式の100%取得を前提とした業務提携を締結(以下、「本提携」)し、協業を開始いたしますので、お知らせいたします。







本提携の目的





BPICTRは、当社が51%、アヤラグループ傘下のフィリピン大手銀行であるBank of the Philippine Islands(以下、「BPI」)が49%出資するBPI Century Tokyo Lease & Finance Corporationの100%子会社として、マニラを拠点にオートを中心とするオペレーティング・リースをフィリピン全土に展開しております。一方、Diamondは、地場大手独立系リース会社として、フィリピン全土で車両のリース・レンタルを提供するとともに、グループ会社であるDiamond Fleet Solutions Services Inc. にて車両管理を、Buenaflor Car Services Inc.(通称:Pronto)にて車両の修理・メンテナンスを手掛け、車両に関する総合的なサービスを提供しております。



フィリピンは実質経済成長率が年平均約6%(※1)と高い成長が続いているほか、2022年の新車販売台数も約35万台(※2)とコロナ禍以前(2019年)の水準までほぼ回復しており、フィリピンにおけるオートビジネスは、さらなる成長が期待できます。



本提携により、海外オートビジネスに強みを有する当社とフィリピン大手銀行として強固な営業基盤を有するBPIの合弁会社であるBPICTRに、オートビジネス専業として培ってきたDiamondの短期レンタル、シャトルサービス、運転手付リース、車両管理事務等の質の高いオートサービスが加わることとなり、これまで以上にお客さまのニーズにお応えすることが可能となります。



当社は、マテリアリティ(重要課題)の一つとして「社会インフラ整備への貢献」を掲げ、サステナビリティ経営を推進しております。今後とも、アライアンスパートナーであるBPIのネットワークや顧客基盤と当社が有する金融・サービスノウハウを活用し、フィリピンにおけるオートビジネスの拡充を推進してまいります。



※1 2012年~2021年までの平均値(出所:フィリピン国家統計局)

※2 乗用車・商用車合計(出所:フィリピン自動車工業会およびトラック製造業者協会)



関係各社の資本関係について













Diamondの概要















BPICTLの概要

















BPICTRの概要















<本件に関するお問い合わせ先>

東京センチュリー 広報IR部

tel 03-5209-6710



【東京センチュリーについて】

東京センチュリーは、リースを祖業とし、国内外のパートナー企業との共創による「金融×サービス×事業」を融合したビジネスモデルを展開する業界トップクラスの金融・サービス企業です。

広範な顧客基盤を有する「国内リース事業分野」、法人・個人向けオートリースにレンタカーを加えた「国内オート事業分野」、航空機や不動産を中心に成長を牽引する「スペシャルティ事業分野」、世界30以上の国と地域に拠点網を有する「国際事業分野」の4つの分野で事業を展開。幅広い事業領域で社会課題の解決に貢献する独自の金融・サービスを提供しております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/28-20:46)