[IVS]

Produced by taliki & Shi-ta, Yuichiro Moriya, Keigo Yato



IVS KYOTO実行委員会(Headline Japan / Infinity Ventures Crypto、京都府、京都市、京都知恵産業創造の森)は、2023年6月28日(水)~6月30日(金)の3日間に渡り、京都市勧業館「みやこめっせ」「ロームシアター京都」で開催する、国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2023 KYOTO」NEXT CITYにて、「SOCIAL INNOVATION AREA」を展開することをお知らせします。プロデュースは株式会社taliki(本社:京都市、代表:中村多伽、Special Thanks: Shi-Ta, Yuichiro Moriya, Keigo Yato)が行い、社会課題をテクノロジーで解決すべく全国の最先端プレイヤーをお招きし、社会課題解決を加速させるコンテンツを提供します。







今世界のスタートアップや研究者たちはどんな社会課題を捉えているのか、その構造や解決技術の研究はどの程度進んでいるのか、またそれが真に人類を幸せにするのか、そもそも幸せってなんなのか…等、社会課題や研究技術を見て、聞いて、体験できるエリアです。起業家、研究者、エンジニアが混ざり合い、社会課題の解決や近未来への進化に向けて議論ができる場となります。あなたの知的好奇心とモチベーションに温かく強く火を灯すエリアです。



SOCIAL INNOVATION AREA 概要





場所は「みやこめっせ」3F NEXT CITY、入口すぐのゾーンになります。下図の右からステージ<SI2>、スクリーン&展示<SI19>、バーカウンター&ブースの四つの機能があります。

詳細はこちら:https://www.notion.so/headline-asia/SOCIAL-INNOVATION-AREA-51f67becc2774fcbaa350afbd3c3b2ef





ステージ企画





バイオテック、パブリックヘルス、医療、素材、AI、宇宙、エネルギー、投資−さまざまな手段を通じた「ソーシャルインパクトの創出」と「真のウェルビーイングの達成」を語り合います。

ゲストは起業家・投資家・研究者・NPO・政府機関など、あらゆるセクターの最先端で活躍するプレイヤーをお招きし、皆さんと一緒に人類の未来を模索します。





スクリーン・展示企画





ソーシャルイノベーションは聞くだけじゃなく、実際に見て触って実感したい!そんな方向けに、没入体感しながら語れる空間をご用意しました。

<スクリーンスケジュール>

6/28(水)(株)デジリハ(https://www.digireha.com/)



6/29(木)東京大学 渡邉英徳研究室(https://labo.wtnv.jp/) / (株)taliki(https://taliki.org/)



6/30(金)Study:大阪関西国際芸術祭 by ARTLOGUE(https://www.osaka-kansai.art/) / 株式会社Quwak / エンタープライズコンテンツ



<展示>

LOVST TOKYO(https://lovst-tokyo.com/):りんごからできたレザー



UMAMI UNITED(https://jp.umamiunited.com/):プラントベースフード(人工卵)



TOWING(https://towing.co.jp/):人工土壌「高機能バイオ炭」





ほっと一息つけるサイドイベントのご案内「Bar -ハシヤスメ-」





IVSでは様々なサイドイベントも展開されています。「どこに行けばいいか分からない」「京都らしい夜を味わいたい」そんな方にうってつけのサイドイベントも開催します。本格的な京割烹を楽しみつつ、起業家や投資家や運営と和気藹々に呑み語らいたい方はぜひ遊びにいらしてください。

6/29(木)19:00-23:00【IVS KYOTO2023】若林・中村・渡の「Bar -ハシヤスメ-」

:https://wibcojp.notion.site/wibcojp/IVS-KYOTO2023-Bar-1f79a5d478c74799a61f462a1d336630



私たちは、一人じゃないから





社会課題に向き合ってきた人、これから向き合いたい人、向き合いたいけど諦めた人…この複雑で巨大な構造は一人で立ち向かうにはあまりに大きい。だからこそ私たちはこのエリアで皆さんに「もう一人で戦わなくていい、これからは皆がいるから」と伝えたい。

ビジネスやイノベーションの世界は競争だらけかもしれません。そんな話をこのIVS KYOTOでもきっとたくさん聞くことでしょう。だからと言って、それはあなたが孤独に戦わなくてはいけない理由にはならない。私たちがこのSOCIAL INNOVATION AREAで目指すのは、一人でも多くの幸せを祈って頑張るあなたに、たくさんのエールを送ること、そしてまたいつか「ただいま」と帰って来れる場所と仲間を作ることです。社会を良くしたい好奇心旺盛なあなたにお会いできることを、運営一同心より楽しみにしております!



【IVS2023 KYOTO / IVS Crypto 2023 KYOTO 開催概要】







●開催日 : 2023年6月28日(水)~6月30日(金)

●会場 : 京都市勧業館「みやこめっせ」/ロームシアター京都 他

●主催 : IVS KYOTO実行委員会

●後援 : 日本経済団体連合会(経団連) / 新経済連盟(新経連) / 一般社団法人日本ブロックチェーン協会 / 日本政策金融公庫 / 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST) / 経済産業省(IVS Crypto 2023 KYOTOへの後援)

●オフィシャルサイト : https://www.ivs.events/ja

●NEXT CITY:https://www.ivs.events/ja/nextcity

●SOCIAL INNOVATION AREA:https://www.notion.so/headline-asia/SOCIAL-INNOVATION-AREA-51f67becc2774fcbaa350afbd3c3b2ef

■詳細・お申込み:https://www.ivs.events/ja/2023



IVS KYOTO実行委員会について





IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japanが、京都府をはじめとする地域の行政機関・産業支援機関とともに設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げてまいります。

<構成団体>株式会社Headline Japan / Infinity Ventures Crypto (IVC)、京都府、京都市、一般社団法人京都知恵産業創造の森



株式会社talikiについて





「生まれてきてよかったと誰もが思える世界」の実現を目指し、ソーシャルインパクトに特化したインキュベーター、シードファンド、データベースメディアを運営する会社です。

<会社情報>

設立:2017年11月29日

所在地:京都府京都市中京区貝屋町565-1

https://www.taliki.co.jp/

<代表情報>

中村 多伽(なかむら たか)<当日はSOCIAL INNOVATION AREAに常駐してます!お気軽に話しかけてください(・ω・*)

1995年生まれ、京都大学卒。大学在学中に国際協力団体の代表としてカンボジアに2校の学校建設を行う。その後、ニューヨークのビジネススクールへ留学。現地報道局に勤務し、アシスタントプロデューサーとして2016年大統領選や国連総会の取材に携わる。様々な経験を通して「社会課題を解決するプレイヤーの支援」の必要性を感じ、帰国後の大学4年時に株式会社talikiを設立。関西を中心に250以上の社会起業家のインキュベーションや上場企業の事業開発・オープンイノベーション推進を行いながら、2020年には国内最年少の女性代表として社会課題解決VCを設立し投資活動にも従事。





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-19:16)