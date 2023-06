[日販セグモ株式会社]

日販セグモ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安井邦好)は、2023年8月3日(木)~6日(日)の4日間、東北工業大学八木山キャンパス(仙台市太白区)にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」を開催いたします。







2020年春、仙台にて開催を予定していた「文具女子博」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により開催中止を余儀なくされました。あれから3年、開催を熱望いただいた皆さまの声にお応えするべく、ついに仙台で文具女子博を開催することが決定いたしました!「文具女子博」は、文具の機能性だけではなく、デザインや使用シーンにも着目し、新たな文具の楽しみ方を提案し続けてきました。昨年11月に東京で開催した「文具女子博2022」は約38,000人のお客様にご来場いただき、日本最大級の文具の祭典として多くの文具ファンの皆さまに楽しんでいただいております。

東北では「初開催」という話題性もさることながら、今回はイベント会場での開催ではなく、なんと大学のキャンパスで開催します!会場となるのは東北工業大学八木山キャンパス。学園祭に遊びに行く感覚で、気軽にご来場いただけると嬉しいです。運営スタッフも学生を中心に構成されます。若い学生たちが作り出す「文具女子博」をぜひお楽しみください。ご入場いただくには、前売入場チケットが必要です。定員に達し次第販売終了となりますので、お早めにお買い求めください。





「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」開催のポイント





1. 学校に行くような気分でお買い物が楽しめる♪

会場は東北工業大学八木山キャンパス。出店メーカーは各教室でお客様をお待ちしております!文具女子博初の学園祭スタイルでの開催。次は何の教室?とワクワクしながら校舎内を回っていただけると思います。また、期間中は大学内の学食がオープンしております!ご来場いただいたお客様もご利用いただけますので、ぜひお立ち寄りください。





2. 学生のアイデアが集結!「文具のアイデアコンペティション」を開催

大学での開催を記念して「文具のアイデアコンペティション」を開催します!「かわいい文具 未来の文具を描こう」というテーマで事前に学生からアイデアを募集。当日の会場にはアイデアの数々が掲示されます。これはいい!というアイデアにあなたの1票をご投票ください。

※受賞作品は後日発表



3. 文具女子博オリジナルグッズやイベントブースも充実

文具女子博は、お客様にいつもワクワクした気持ちで会場に足を運んでいただけるよう、毎年違ったテーマを設定して開催しています。今回の開催テーマは「わたし彩る文具アトリエ」。「好きなものに囲まれる場所」「好きなことに没頭できる場所」としての“アトリエ”をイメージし、時間を忘れるくらい没頭できるような空間をお届けいたします。出品アイテムは10,000点以上!文具女子博でしか手に入らない限定販売商品もございます。開催テーマにちなんだオリジナルグッズやイベントブースもお見逃しなく!



4. 文具女子博 中間テストを実施!

大学内で開催することを記念して、来場者の皆さまを対象に試験を実施します。その名も「文具女子博 中間テスト」。どんな問題が出題されるかは、会場に来てからのお楽しみ。文具女子博公式SNSから解答のヒントが発信されるかも?!?

※テストにご参加いただくのは任意です









「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」開催概要





【開催日時】2023年8月3日(木)~6日(日)

8月3日(木) 13:30~17:00(最終入場16:30)

8月4日(金) 10:00~16:00(最終入場15:30)

8月5日(土) 10:00~17:00(最終入場16:30)

8月6日(日) 10:00~17:00(最終入場16:30)

【会 場】東北工業大学八木山キャンパス

(住所:仙台市太白区八木山香澄町35-1)

【入 場 料】3日(木)・4日(金)…690円 5日(土)・6日(日)…790円 ※税込・発券手数料別

【主 催】文具女子博実行委員会(日販セグモ株式会社、株式会社エムディーエス)

※入場チケットは事前に購入が必要です。



1. 入場チケット発売情報

イープラスにて2023年6月17日(土)10:00より一般販売。

チケット種類:「文具女子博 学園祭 in 仙台2023」入場チケット 690円/790円

※税込・発券手数料別 ※日時指定制

※入場チケットは事前に購入が必要です。当日券の販売はございません。

※定員に達し次第販売終了。

販売ページ:https://eplus.jp/bungujoshi/



2.「プレミアムタイム」実施決定!

プレミアムタイム入場チケットをご購入されたお客様を対象に、開催初日8月3日(木)に文具女子博を先行してお楽しみいただける「プレミアムタイム」を実施いたします。通常の開催より入場者数に制限を設けることで、文具女子博でのお買い物をゆったりとお楽しみいただけます。小学生以下のお子様も含めすべてのお客様に入場チケットが必要となりますので、あらかじめ入場チケットを購入の上、ご来場ください。

【開催日時】2023年8月3日(木) 10:00~12:30(最終入場12:00)

【入 場 料】1,200円 ※税込・発券手数料別

【発売情報】2023年6月9日(金)よりイープラスにて先行抽選受付開始。

抽選受付期間:2023年6月9日(金) 12:00 ~ 2023年6月12日(月) 23:59

抽選発表日:2023年6月14日(水)13:00

※定員に達し次第販売終了。





「文具女子博」とは





文具にこだわる皆様に向けた、日本最大級の文具の即売イベント。老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。来場者は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。

【公式サイト】https://bungujoshi.com/

【公式SNS】https://twitter.com/bungujoshi (Twitter)

https://www.instagram.com/bungujoshi/ (Instagram)

※ 株式会社エムディーエス(代表取締役社長:蔀 聡志)が共催として参画します。



<本件に関するお問い合わせ先>

文具女子博実行委員会事務局

TEL:03-4335-0874(平日10:00~12:00、14:00~17:00)

E-mail:bungujoshi@nippan.co.jp



<ご協賛に関するお問い合わせ先>

E-mail:bungujoshi@nippan.co.jp (担当:大山)

https://bungujoshi.com/business/



