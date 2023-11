[株式会社アルジャーノンプロダクト]

株式会社アルジャーノンプロダクト(本社:東京都台東区、代表:内山田 昇平)は、株式会社バンダイナムコエンターテインメントの大人気家庭用ゲームソフト「Tales of ARISE」エンディング後の物語を描く新規大型DLC「テイルズ オブ アライズ ‐Beyond the Dawn」配信・発売を記念してコロこっと風のイラストを使用した繋がるアクリルキーホルダーを古本市場・ふるいちで販売いたします





テイルズ オブ アライズ ‐Beyond the Dawn 繋がるアクリルキーホルダー(全8種)







「フルルの着ぐるみを被ったキャラクターたち」をテーマにアルジャーノンプロダクトのブランド商品「コロこっと」風のイラストを新規描き起こし。



ご購入特典はアタッチメント「約束のお守りフルル人形」のシリアルコード。

ゲーム内で新キャラクター「ナザミル」とお揃いのアクセサリーを付けたフルルのアタッチメントを使用することができます。※シリアルコードは「PlayStation5/4」以外では使用できません。







繋げて楽しいアクリルキーホルダーとなっております。



※ボールチェーンは付属いたしません。



発売日 :2023年11月24日(金)



価格 :990円(税込)



種類 :全8種



本体サイズ :約W61×H100mm以内 ※キャラクターにより異なります



製品素材 :アクリル



販売店 :古本市場・ふるいち

(対象店舗はこちら https://algernonproduct.co.jp/tales-btd-keyring/ )









『テイルズ シリーズ』とは





ファンタジー世界を舞台にキャラクター達の冒険・成長・絆の物語が描かれる

幾多の別れを乗り越えて、世界の命運を賭した旅路の果てに

かけがえのない、大切な仲間と出会うゲームシリーズ



◆テイルズチャンネル+ 公式サイト:https://tales-ch.jp/

◆テイルズチャンネル+ 公式X/Twitter:https://x.com/tales_ch

◆テイルズ オブ アライズ 公式サイト:https://toarise.tales-ch.jp/

◆テイルズ オブ アライズ 公式X/Twitter:https://x.com/Tales_of_ARISE



Tales of ARISE - Beyond the Dawnとは





炎が、新たな壁となり忘れられた仮面が目覚めるー。

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn」は、2021年に発売した「Tales of ARISE」のエンディング後を

描いた新規大型DLCです。



-STORY-

双世界の宿命を賭けた戦いの後、アルフェンたちが新たに出会ったのはレナ人の領将〈スルド〉とダナ人の間に生まれた少女「ナザミル」だった。

やがて仮面の呪いに堕ちてしまう少女の運命を6人は変えることができるのか?

固い絆で結ばれた仲間たちと共に、再び世界を駆け巡れ。



■タイトル名:Tales of ARISE - Beyond the Dawn

■ジャンル名:心の黎明を告げるRPG

■対応機種:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/ Xbox Series X|S/Xbox One /STEAM(R)

■発売日 :2023年11月9日(木)配信・発売

■公式サイト:https://toarise.tales-ch.jp/

■公式X(旧Twitter):https://x.com/Tales_of_ARISE



Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





【会社概要】

株式会社アルジャーノンプロダクト

〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-2-10 アーバンアートビル2F

http://www.algernonproduct.co.jp/



【お客様からのお問い合わせ先】

mail: info@algernonproduct.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-12:16)