ザ・ワーフハウス山下公園&横浜マリンタワーで2日間限定開催



公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューローは、「横浜観光応援団」のリーダーに就任したシンガーソングライター・秦 基博さんが、2023年6月18日(日)に神奈川県民ホール(横浜市中区)にてリーダー就任後初めて横浜で公演を行うことを記念して、会場近隣の山下公園内「THE WHARF HOUSE (ザ・ワーフハウス) 山下公園」、横浜マリンタワーと連携し、「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by 日本セーフティー」横浜公演コラボレーション企画を実施します。

両施設ともコロナ禍以降にリニューアルオープンしており、ライブを契機とした市内回遊促進事業を行うことで、新規施設を応援します。











秦 基博×横浜観光スポット コラボ企画ラインアップ





1.秦 基博×「ザ・ワーフハウス山下公園」

2023年4月リニューアルオープン!

横浜観光応援団リーダー・秦 基博オススメ観光スポットでオリジナルコラボカクテルを販売



2.秦 基博×「横浜マリンタワー」

2022年9月リニューアルオープン!

MV特別上映、特別ライトアップ、オリジナルコラボカクテルで秦 基博がタワーをジャック



<横浜観光応援団についてはこちら>https://www.welcome.city.yokohama.jp/prperson/



秦 基博×「ザ・ワーフハウス山下公園」





横浜のオススメスポットとして「山下公園」を挙げている秦 基博さん。公園内に今年4月にリニューアルオープンした「ザ・ワーフハウス山下公園」では、秦 基博さんの好きなコーヒーを使用したオリジナルのカクテル「黒糖ハタアート(ノンアルコール対応可)」を販売します。広々とした店内でゆっくり過ごすことも、海の見えるテラスで楽しむこともできます。

コラボメニューをご注文の方には、一商品につきノベルティを1つプレゼント!(数量限定。なくなり次第終了)



[販売商品名] 黒糖ハタアート(税込1,100円)

※ノンアルコールでの提供・TAKE OUT利用も可。

[販売期間] 2023年6月17日(土)・18日(日)

[提供時間] 11:00~22:00(Lo.21:45)

[詳細URL] https://bit.ly/3N9WKAS

[問合せ] ザ・ワーフハウス山下公園 TEL:045-228-7737









秦 基博×「横浜マリンタワー」





昨年9月にリニューアルオープンした横浜マリンタワーでは、館内丸ごとコラボレーション!夜景と映像を同時に楽しむ「メディアアートギャラリー」でのミュージックビデオ特別上映や、秦 基博さんコラボカラーでのタワーライトアップを行うほか、1階のダイニングバー「mizumachi(ミズマチ)」では、オリジナルアルバム『Paint Like a Child』をイメージしたカラフルなオリジナルカクテル「Paint Like a Child カクテル(4種)」を販売。ご注文の方には、一商品につきノベルティを1つプレゼント!(数量限定。なくなり次第終了)



◆特別ライトアップ

6月17日(土)、18日(日)両日の日没から23時59分まで

◆「メディアアートギャラリー」にてミュージックビデオ特別上映

6月17日(土)、18日(日)19:00開始 21:30最終入場

◆オリジナルカクテル販売(1階ダイニングバー「mizumachi(ミズマチ)」)

6月18日(日)12:00開店 23:00閉店 ※17日(土)の販売はありません

[販売商品名] Paint Like a Child カクテル(4種)(税込1,000円 ※別途チャージ料500円)

※ノンアルコールでの提供も可

[詳細URL] https://bit.ly/3oPWPjV

[問合せ] 横浜マリンタワー TEL:045-228-7737

※「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2023 ―Paint Like a Child― supported by 日本セーフティー」横浜公演のチケットをカウンターで提示すると、入館料が2割引になります。









