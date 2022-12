[株式会社ギークピクチュアズ]

開催期間:12月21日(水)~12月25日(日) 会場:A.F GALLERY



株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保) は、コンテンツ事業に特化したクリエイティブユニットGEEK WONDERSがプロデュースする「スーパーミルクチャンFOREVER(ハート)」のポップアップストア「スーパーミルクPOP UP STORE in HARAJUKU」を12月21日(水)より開催いたします。













「スーパーミルクPOP UP STORE in HARAJUKU」について



90年代から日本にとどまらず、世界中のコアなファンに支持されている伝説のキャラクター、スーパーミルクチャン。令和の時代にGEEK WONDERSプロデュースのもと「スーパーミルクチャンFOREVER♥」として再び動き出します!再始動を記念して、このたびポップアップストアをオープンいたします。ぬいぐるみ、ロングTシャツ、パーカー、マフラーなど新作グッズを多数ラインアップ!

イベント初日の12月21日(水)19時よりレセプションパーティーも開催いたします。どなた様でもお気軽にお越しください。







イベント情報







会場:A.F GALLERY

住所:東京都渋谷区神宮前3-21-8 ASOBIFACTORY 1F

開催期間:12月21日(水)~12月25日(日)

営業時間:12:00~19:00 ※12月21日(水)は18:00まで



<レセプションパーティー>

開催日時:12月21日(水)19:00~21:00

メディア関係者ではない一般の方もご来場頂けます。







商品ラインナップ













・クリアペンケース 税込1,760円(全4種)

・エナメルボストンミニバッグ 税込5,940円(全2種)

・エナメルポーチ 税込3,080円(全2種)

・折りたたみエコバッグ 税込1,980円(全5種)

・ステッカーセット 税込1,320円(全3種)

・合皮キーホルダー 税込1,980円(全1種)

・ガチャ(ダイカットタオル) 税込500円(全6種、ブラインド販売)

・ガチャ(缶ミラー) 税込500円(全6種、ブラインド販売)

・ぬいぐるみ 税込5,280円(全1種)

・プラスチックマグ 税込2,970円(全1種)

・ニットマフラー 税込8,250円(全1種)

・パーカー 税込10,450円(全5種、サイズ展開:M,L,XL)※会場限定カラーあり

・コーチジャケット 税込19,800円(全1種、サイズ展開:S,M,L)※会場限定販売

・ビーニー 税込4,180円(全5種)

・ロングTシャツ 税込7,480円(全3種、サイズ展開:M,L,XL)※会場限定カラーあり

・ラグランニット 税込12,650円(全1種)※予約販売







「スーパーミルクチャンForever♥」とは









アートディレクター田中秀幸氏が手がけるキャラクター。

これまでテレビアニメやグッズなどで多くのファンから

長年親しまれてきた「スーパーミルクチャン」の新たなシリーズです。



公式サイト:https://milkchanforever.com/

公式Twitter:https://twitter.com/milk_chan_f

ミルクチャンTwitter:https://twitter.com/SuperMilk_chan





(C)️FrameGraphics/GEEK WONDERS





GEEK WONDERSについて







キャラクターIPやNFT、WEB COMICなど新時代のコンテンツクリエイティブ事業を主軸に、アーティストやクリエイターの支援&マネージメント、コンテンツ企画開発から運用までの知見を活かした企業プロモーション活動のサポートを行う。



ホームページ:https://geekwonders.jp/

オンラインストア:https://geekwondersstore.jp/





[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表者:小佐野 保

設立:2007年2月5日

資本金:6,000万円

事業内容:

・TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作

・キャラクターIPコンテンツ、NFT、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、企業サポート、

クリエイターのマネージメント

・イベント・セールスプロモーションの企画制作

・グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

・デジタルメディアの企画・運営

・音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ウェブサイト:https://geekpictures.co.jp/

-----------------------------------------------------------------------------------



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp



