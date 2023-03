[プレミアムウォーター株式会社]

~2023年4月8日(土)・4月16日(日)~



良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:金本 彰彦)は、2023年4月8日(土)及び4月16日(日)にLDH kitchen THE TOKYO HANEDAにて、PREMIUM WATER FUTURE をご利用いただいているご契約者様を対象に『SPECIAL FAN MEETING』を開催いたします。





『SPECIAL FAN MEETING』は、PREMIUM WATER FUTURE アンバサダーであるEXILE TETSUYAさん、EXILE NAOTOさん、白濱亜嵐さん、関口メンディーさん、佐藤大樹さんの5名を迎えて行う特別なトークイベントです。イベント当日は、参加者全員がもらえるノベルティや、参加者の中から抽選でもらえる特別なプレゼントなど、皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツを用意しております。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております!



■PREMIUM WATER FUTURE SPECIAL FAN MEETINGについて

イベント開催日:

・2023年4月8日(土)参加メンバー:白濱亜嵐さん、関口メンディーさん、佐藤大樹さん

・2023年4月16日(日)参加メンバー:TETSUYAさん、NAOTOさん

時間:1回目:11時~ 80組(160名)/2回目:14時~ 80組(160名)※両日2部制

会場:LDH kitchen THE TOKYO HANEDA

(東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナル5F THE HANEDA HOUSE)

応募条件:PREMIUM WATER FUTUREご契約者様

※応募締切日(2023年3月20日)までにご契約いただいた方も対象となります。

参加費:無料

内容:PREMIUM WATER FUTUREご契約者様を対象にしたSPECIAL FAN MEETING

応募方法:特設ページ(https://future.premium-water.net/information/230306.html)よりご確認ください。

応募締切:2023年3月20日(月)23:59まで

当選発表:2023年3月27日(月)より順次



PREMIUM WATER FUTUREについて





PREMIUM WATER FUTUREは、サービス提供を通じてユーザー参加型のSDGs活動を実現するSDGs特化型のウォーターサーバーブランドです。

“CHANGE WATER. CHANGE THE FUTURE. 愛すべき未来へプロジェクト”をステートメントに掲げ、水を選ぶことを通じた環境への貢献を目指しています。

売上の一部で環境保全活動をおこなっている団体を支援していきます。

毎日飲む水が、“愛すべき未来”への一歩となります。生活の中で、できることから始める環境貢献のひとつとして、本サービスを展開してまいります。

詳しくは公式Webサイト(https://future.premium-water.net/)をご覧ください。

PREMIUM WATER FUTURE 公式Webサイト:https://future.premium-water.net/

PREMIUM WATER FUTURE公式Twitter: https://twitter.com/pw_future

PREMIUM WATER FUTURE公式Instagram:https://www.instagram.com/premiumwater_future/



《一般の方からのお問合せ先》

プレミアムウォーターキャンペーンデスク

フリーダイヤル 0120-062-032

営業時間 10:00-18:00(年末年始を除く)



