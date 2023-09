[株式会社ダッドウェイ]

9/6よりDADWAYオンラインショップで予約キャンペーン開始&阪神梅田本店で全国の売り場に先駆けてお披露目



株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、『D by DADWAY(ディーバイダッドウェイ)』より、『farska(ファルスカ)』とのコラボ商品「コンパクトベッドFree/ドリーミングスター/メランジブラウン」を2023年9月15日に発売します。

2022年春に続いて2度目のコラボレーション商品は、温もりがあるコットンフランネル生地を使用した新色のふとんカバーとまくらカバーがセットになったメランジブラウンのベッドです。

2023年9月6日より、DADWAYオンラインショップでお得な予約キャンペーンを開始。また、同日より開催される阪神梅田本店のポップアップフェアにて、新商品を全国の売り場に先駆けて展示し、ご予約を承ります。









秋冬も使いやすく

「育児用品を永く使ってほしい」という共通の想いを持つ『D by DADWAY』と『farska』。両ブランドが持つ赤ちゃんに上質なものを届けたいというこだわりからコラボレーション。2022年4月発売の第1弾コラボ商品は、出産準備やお祝いの品としてご好評いただいています。

第1弾ではカラーやガーゼの風合いから軽やかな印象でしたが、今回は秋冬生まれの赤ちゃんも使いやすい温もりあるデザインと風合いが魅力。ふとんカバー、まくらカバーに使用した“ドリーミングスター”のテキスタイルはベージュが基調。ガーゼとやわらかなコットンフランネルのリバーシブルで、オールシーズンお使いいただけます。また、テキスタイルに合わせてベッドのカラーをメランジブラウンに。ナチュラルテイストのインテリアに調和します。



同じテキスタイルを使用した「ガーゼスリーパー」、「お昼寝マット」、「ガーゼケット」の3商品も9月15日に発売。赤ちゃんのおやすみタイムに寄り添います。





コンパクトベッドFreeとは

■おうちの中は、どこでもベビーベッド

お子さまの成長や育児のシチュエーションに合わせて、形を変えて使用可能。日中はリビング、夜は寝室へおうちの中を簡単に移動できます。



■ベビーベッドと寝具が一体に

ベッド本体にふとんとまくらも付属しています。中に収納ができるので、サッと広げるだけで赤ちゃんのねんねスペースの完成です。



■コンパクトで移動も楽々

使わない時は折り畳んで置いておくことも。手提げのスナップボタンを外し、繋ぎ合わせるとショルダーバッグにもなるので、里帰り出産する方や保育園にお子さまを預ける際の持ち運びにも楽々です。



商品名:コンパクトベッドFree/ドリーミングスター/メランジブラウン

税込価格:31,900円

サイズ:約W90xD60xH18cm





【9月6日~】予約キャンペーン

DADWAYの各オンラインショップでお得な予約キャンペーンを実施。9月6日~14日の期間中のご予約で、ご購入金額の15%をポイント還元いたします。



実施店舗:

・DADWAY オンラインストア

・DADWAY / Ergobaby公式楽天市場店

・DADWAY・Ergobaby Yahoo!ショッピング店

予約期間:2023年9月6日(水)~14日(木)

特典:ご購入金額の15%をポイント還元 ※消費税はポイント還元対象外です。



【9月6日~】先行お披露目

阪神梅田本店で開催するDADWAYのポップアップフェアにて、「コンパクトベッドFree/ドリーミングスター/メランジブラウン」を展示し、ご予約を承ります。コンパクトベッドをベッドインベッドとして使える、farskaの「クリエイティブコット」も合わせて展開。また、同じドリーミングスター/ブラウンのシリーズを先行発売します。



場所:阪神梅田本店6階 イベントウエスト

期間:2023年9月6日(水)~12日(火)



【9月15日~】発売記念キャンペーン

9月15日より、「コンパクトベッドFree/ドリーミングスター/メランジブラウン」をご購入の方にノベルティをプレゼントいたします。



実施店舗:

・DADWAY店舗

・DADWAY オンラインストア

・DADWAY / Ergobaby公式楽天市場店

・DADWAY・Ergobaby Yahoo!ショッピング店

特典:

“ドリーミングスター”デザインのミニサイズのビタット(非売品)をプレゼント ※無くなり次第終了いたします。





ドリーミングスター/ブラウン新商品

同じテキスタイルの3商品も9月15日に発売。お子さまの月齢や生活スタイルに合わせた商品をお選びいただけます。9月6日からの阪神梅田本店でのポップアップフェアにて、先行して販売を開始します。





■ガーゼスリーパー/ドリーミングスター/ブラウン

ねんね期はおむつ替えなどがしやすいようにスリーパーの形で、歩くようになったら股部分のスナップを留めかえて動きやすいカバーオールの形でお使いいただける2WAY仕様。成長に合わせて長く活躍します。

税込価格:4,180円

サイズ:フリー(70-95cm)



■お昼寝マット/ドリーミングスター/ブラウン

取っ手付きで持ち運びに便利なお昼寝マット(ナップマット)。リバーシブル仕様で気分によって使い分けが可能。プレイマットとしても使用できるゆったりサイズです。内側にガーゼケットを挟んで畳むこともでき、帰省先や友人宅などでのお昼寝にもおすすめです。

税込価格:7,700円

サイズ:約80×125cm



■ガーゼケット/ドリーミングスター/ブラウン

リバーシブルでオールシーズン使いやすいガーゼケット。ベビーベッドにも使いやすいサイズ感。マスタードイエローのタッセルがアクセントです。

税込価格:5,500円

サイズ:約90×110cm



D by DADWAYブランド概要

D by DADWAYは世界中の育児用品を紹介する DADWAYから生まれたベビーアイテムを中心としたブランドです。赤ちゃんへ「生まれてきてくれてありがとう」という思いをテキスタイルデザインにのせて創りました。ベビーの誕生により新しくはじまる家族の日常、その暮らしにそっと寄り添う商品をお届けします

ブランドサイト:

https://www.d-bydadway.com/

DADWAYオンラインストアブランドページ:

https://www.dadway-onlineshop.com/shop/dbydadway/r/rd-dadway/

インスタグラム:

https://www.instagram.com/d_by_dadway/(@d_by_dadway)



会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/



「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を企画、輸入、販売。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の製造販売のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』や親子カフェ『VITAL MEALS BY DADWAY』など全国30店舗(ベビー用品専門店のインショップ含む)を展開しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-21:16)