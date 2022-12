[株式会社TBWA HAKUHODO]

TBWA Worldwideのクリエイティブ作品・ビジネス成長・イノベーション・グローバルネットワークの強固な連携を高く評価



TBWA Worldwideは、米国のブランディング・マーケティング業界誌『Adweek』が選出する「2022 Global Agency of the Year (グローバル・エージェンシー・オブ・ザ・イヤー)」を受賞しました。







TBWAは、前例のない高い業績を残した2021年に次いで2022年にも好調な成長を遂げたこと、また、世界の各地域においてクライアントに革新的な成長をもたらしたことが高く評価されました。特に、アップル、日産、ペプシなどのグローバルクライアントに提供したさまざまなクリエイティブ作品と、同社のイノベーションへの注力が選考委員会に注目されました。

今回受賞に関するAdweekの分析記事はこちら:

https://www.adweek.com/agencies/tbwaworldwide-is-adweeks-2022-global-agency-of-the-year/



Adweekのエージェンシー・エディターであるJameson Flemingは、「TBWAは、そのネットワーク全体において、再び非常に高いレベルのパフォーマンスを発揮しました。フィンランドから香港、フランスからアルゼンチンまで、TBWAは効果的で素晴らしいクリエイティブで、世界中のブランドの業績を向上させ、世の中の人々を鼓舞しました。」と評しました。



今回の受賞に対し、TBWA WorldwideのCEOであるTroy Ruhanenは次のように述べました。

「TBWA Worldwideのネットワークは、本社中心ではなく、Disruption(R)(ディスラプション、創造的破壊)とクリエイティビティという共通の信念で結ばれ、各地域が主導的にリーダーシップを発揮しています。Adweekのグローバル・エージェンシー・オブ・ザ・イヤーに2年連続で選ばれたことは、私たちの11,000人以上の社員のDisruptiveな(創造的破壊)思考の賜物です。この5年間3回もこの栄誉に浴しており、2023年に向けても強い自信をもたらしてくれます。

私たちを信頼し、ブランドを託してくださった全てのクライアントがなければこのような成果は得られませんでした。私たちは、 "Always in Beta(私たちは常にもっと進化を追求する「ベータ版」である)"という考え方で、我々の潜在力を最大限に発揮し続けてきました。特に今年は、独自のイノベーションプラットフォーム「NEXT」への継続的な投資に加え、イノベーション・エージェンシーであるdotdotdashの買収により、エクスペリエンスデザインと没入型テクノロジーの能力を拡大し、ブランド体験の未来を切り開くことができました。グローバルネットワークから生み出される卓越したクリエイティブな作品とともに、2022年も素晴らしい1年となりましたが、私たちの最高の日がやってくるのは、まだこれからです。」



今年3月、TBWAネットワークは、米国ビジネス誌『Fast Company』の広告部門における「World’s Most Innovative Companies(世界で最も革新的な企業)」リストにて1位の座を獲得し、4年連続でリストに選出されました。また、米国広告業界誌『AdAge』の「A-List 2022 Network of the Year」に選定されました。Adweekでは2021年に「Global Agency of the Year」を受賞しています。



TBWA HAKUHODOのチーフ・オペレーティング・オフィサー(Chief Operating Officer)である井木 クリスは、「TBWAがAdweekで3度目の「Global Agency of the Year」に選出されたことは、この素晴らしい集団の一員であることを大変誇りに思わせてくれます。この賞は、TBWA Worldwideと世界中のTBWAのオフィスの従業員の努力と貢献の結集を評価するものです。この受賞に大きな役割を果たしたTBWA HAKUHODOの社員の皆さんにも感謝します。チャレンジングだった2022年の締めくくりと、更なる高みを目指し新たな1年の目標を掲げるのに、今回の受賞はふさわしいでしょう。」と述べました。



TBWA Worldwideについて

TBWA(https://www.tbwa.com/)はThe Disruption(R) Companyであり、21世紀のビジネスのためのカルチャーエンジンです。2022年、2021年、2020年、2019年に米国ビジネス誌『Fast Company』の「World’s Most Innovative Companies」、2022年、2021年、2018年に米国ブランディング・マーケティング業界誌『Adweek』の「Global Agency of the Year」を受賞、2022年に米国広告業界誌『AdAge』の「A-List Network of the Year」を受賞しました。独自のメソッド Disruption(R)(創造的破壊)でアイディアを作り、ブランドにカルチャーを示し、関与させ、将来の市場を拡大します。40カ国以上に11,000人以上のクリエイティブな社員がいます。Auditoire、Digital Arts Network (DAN)、eg+ worldwide、GMR、The Integer Group(R)、TBWA Media ArtsLab、TBWA WorldHealth、TROは TBWA の関連会社です。グローバルクライアントには、adidas、Apple、Gatorade、Henkel、Hilton Hotels、McDonald's、Nissan、Singapore Airlinesなどがあります。また、TBWA はオムニコムグループ(NYSE: OMC)の一員です。



