『PUBG MOBILE』日本リリース5周年記念のポップアップストア出店、Mirrativコラボのオリジナル限定グッズでコミュニティ活性を加速



株式会社ミラティブ(本社:東京都目黒区 代表取締役:赤川隼一)は、スマホゲーム配信者数で日本一※のゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」(以下Mirrativ)と、KRAFTON, Inc(本社:韓国ソウル 代表取締役:キム・チャンハン)が展開するスマホゲームアプリ『PUBG MOBILE』がコラボして、ポップアップストアを有楽町マルイにて2023年6月2日(金)より期間限定で出店することをお知らせします。さらに、本ポップアップストアでは、Mirrativと『PUBG MOBILE』がコラボしたオリジナル限定グッズを販売予定です。







ミラティブと『PUBG MOBILE』がコラボして、有楽町マルイでポップアップストアを出店





2023年6月2日(金)より、『PUBG MOBILE』日本リリース5周年を記念して、有楽町マルイのイベントスペースでポップアップストア「PUBG MOBILE POP UP STORE at 有楽町マルイ Presented by Mirrativ」を出店をいたします。

ポップアップストアでは、5月初旬に開催された『PUBG MOBILE』配信者ランキングで入賞した配信者の額装を展示する他、Mirrativと『PUBG MOBILE』がコラボした限定グッズを販売いたします。



<「ポップアップストア限定 PUBG MOBILEグッズ」一覧>





※ 画像はイメージです。実際の商品とは色等が若干異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



<ポップアップストア情報>





エポスカードでご購入いただいた方向けの抽選会開催決定!





3,000円(税込)以上お買い上げいただいたお客様は、抽選会にご参加いただけます。さらに、エポスカードを利用してお支払いいただいたお客様は、本抽選会にプラス1回参加いただける特典つきです。抽選では、本ポップアップストア限定のアクリルボードやミニステッカーを特典として用意しています。さらに、本ポップアップストアにて2023年5月に登場予定のMirrativエポスカードをお申し込みいただいたお客様には、入会特典として『PUBG MOBILE』のステッカーをプレゼントします。



ミラティブは、Mirrativエポスカードを通して、配信者への経済還元のさらなる拡充に取り組みます。今回のキャンペーンが、ゲームユーザーにおけるMirrativエポスカード認知拡大のきっかけとなることを期待しています。



▼抽選会やMirrativエポスカードお申し込み特典の詳細は、下記リンクからご覧ください。

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0600



ミラティブと『PUBG MOBILE』がポップアップストア出店に至った経緯





ミラティブは、スマホゲーム配信者数日本一のゲーム配信プラットフォームとして、新型コロナ以降のゲームのファンコミュニティのあり方に改めて向き合いました。2020年以降、社会的なさまざま事情によって分断を余儀なくされてきたユーザーにとって、直接好きなものにふれ、語り合える機会となるオフラインイベントが重要になると確信しました。



事実、2023年3月に開催されたポップアップストア「Sky 星を紡ぐ子どもたち POP UP STORE at 有楽町マルイ Presented by Mirrativ」では、開催初日から350人以上の購入者数を記録するなど、ゲームコミュニティのリアル交流を加速させる盛り上がりとなりました。



https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000033025.html



『PUBG MOBILE』では、オートマッチング機能によってゲームを通じて知り合った人同士でチームを組み協力し合いながらゲームを楽しむことが可能です。さらに、デフォルト機能としてボイスチャットが搭載されるなど、『PUBG MOBILE』が作るゲームを通じたコミュニケーション空間は、ミラティブが目指す「好きでつながり、自分の物語が生まれる居場所」と共通しています。



『PUBG MOBILE』を通して築かれたゲームコミュニティの輪を、オフラインイベントを開催することで盛り上げたいという願いから、この度、ポップアップストア出店をミラティブから提案しました。



ミラティブによるオフラインイベント開催の背景





これまでミラティブは、オンラインコミュニティ施策を、さまざまなゲーム関連企業さまとともに実施し、ユーザーのゲームへの熱量を高め、結果としてLTV向上に寄与する成果を残してきました。



この度、ミラティブが持つオンラインコミュニティと、商業施設という「リアルの場」をもつ丸井グループと連携することで、オンラインとオフラインを融合したコミュニティ施策を実施することが可能となりました。



今後は、多くのゲーム会社さまがハードルを感じているオフラインイベント開催のサポートにも注力していきます。特に、ハードルとなりがちな、施設の手配やイベントやグッズの企画、オフラインと連動したオンラインでのイベントの企画・実施などを行います。



オフラインでイベントを開催することで、オンラインでは生まれ得なかったコミュニケーションや交流を創出することができます。そして、そこで生まれたユーザー同士のつながりを、シームレスに、オンラインへと誘導していくことで、コミュニティはより活性化し、ユーザーのゲームへの熱量が高まりそれが事業成果にもつながると、ミラティブは信じています。



ミラティブでは、オフラインとオンラインの連携の一環として、オフラインイベント前後にアプリ内イベントの開催を行います。Mirrativを通してオフラインイベントに参加し、オフラインイベントをきっかけに、Mirrativ内でより深いつながりが形成されるといった、一連のユーザー体験を一気通貫で設計できます。



『PUBG MOBILE』とは





『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。



Mirrativとは







Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。



スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、430万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。



iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ



※当社調べ、類似アプリの配信者数と比較(2022年2月~3月)



株式会社ミラティブ概要

会社名:株式会社ミラティブ

所在地:東京都目黒区目黒2丁目10−11 目黒山手プレイス 8階

代表取締役:赤川隼一

設立:2018年2月9日

事業内容:ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ(ミラティブ)」の運営

URL:https://www.mirrativ.com/

コーポレートサイト:https://www.mirrativ.co.jp/



