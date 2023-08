[アルサーガパートナーズ株式会社]

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 /CEO・CTO:小俣泰明、以下「アルサーガパートナーズ」)は、法人/行政向けGPTサービス「ARSAGA INSIGHT ENGINE powered by GPT」のタクシーCMを、2023年8月28日(月)より放映開始することをお知らせいたします。







CM概要





配信先 :GROWTH搭載車両

配信期間:2023年8月28日(月)~ 9月24日(日)

配信地域:東京23区、一部神奈川・埼玉







詳細はこちら:https://www.arsaga.jp/arsaga-insight-engine-saas/



ARSAGA INSIGHT ENGINE powered by GPTについて







「ARSAGA INSIGHT ENGINE powered by GPT」は、自社専用のGPT環境を構築して、社内外の質問に対して適切な回答をするGPTプラットフォームです。

無料で始められるSaaS版や業界最安値※の170万円から自社独自のGPT環境を構築するエンタープライズ版の提供をしています。※自社調べ



ARSAGA INSIGHT ENGINEの特徴





⚫︎無料で自社情報を回答

自社にあるテキストデータを取り込むことで、自社のノウハウを回答する企業専用GPTを無料ですぐに試すことができます。



⚫️洗練されたデザイン

「何を言うかより誰が言うか」ARSAGA INSIGHT ENGINEでは、誰と会話しているかを視覚的に認識させるUIを提供します。これにより会話の認知率をあげ、社員の利用を促進します。



⚫️社内資料の更新で回答も自動更新

社内の情報を集約しているGoogle Drive、Slack、Notionなどのクラウドサービスと自動連携し、それらの情報を更新することで、自動的にGPTの回答も変更されます。

※順次対応予定



⚫️回答速度の速さ

多くの技術要素を活用することで回答速度を最大化し、最短1秒で回答します。



⚫️社内外のデータを適切に回答

質問の内容に応じて社内のデータはもちろん、インターネット上からも情報を収集し、適切に回答します。ChatGPTでは回答できない最新の情報の取得も可能です。



⚫️ログインセキュリティも万全

各社のGoogleアカウント、Microsoftアカウントによるログイン認証に連携しログイン管理を行います。個別アカウントを管理する手間がかからず、セキュリティ管理も万全です。







▼詳細はこちらから

無料SaaS版:https://www.arsaga.jp/arsaga-insight-engine-saas/

エンタープライズ版:https://www.arsaga.jp/arsaga-insight-engine-enterprise/





■アルサーガパートナーズ株式会社 について



アルサーガパートナーズは、「人をつくる、だからモノをつくれる」をビジョンに掲げ、日本全国のDX事業の成功をミッションとするワンストップ型のDXコンサルティング・開発パートナーです。自社内にコンサルティング・企画・デザイン・IT開発・保守運用まで、ITシステムの開発と運用に必要なすべての機能を包括しています。エンジニアが社員の8割を占める組織構成で、ユーザー企業と直接取引を行い、自社内開発をモットーとしており、適正なコストでのサービス提供を実現しています。「最高品質を最速で」をスローガンに、お客さまに寄り添うことでビジネスの成功をより確実なものへと導きます。



本社 :東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト15階

熊本スタジオ:熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 :福岡県福岡市中央区天神1丁目10−20

代表者 :代表取締役社長 CEO/CTO 小俣泰明

設立日 :2016年1月

資本金 :6億7,000万円(資本準備金含む、2022年7月現在)

社員数 :351名(SES含む、2023年8月現在)

事業内容 :ワンストップ・DXソリューションパートナー事業

Web :https://www.arsaga.jp







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/25-13:46)