[株式会社アイ・エヌ・ジー]

渋谷トレンドリサーチ2023年秋の特大号







30年に渡り、ティーンに特化したマーケティング&プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーは、流行に敏感な高校生にアンケート調査を実施しました。

渋谷トレンドリサーチは、回収したデータに基づき、渋谷を拠点に活動しているINGteens高校生メンバーの生の声を反映し、どこよりもリアルで鮮度の高い最新の高校生トレンドを発表します。



今回の調査テーマは、「2023年秋の最新トレンド」です。





今流行っている言葉は?

1位ひき肉です

2位 B eRealガチ勢

3位 なぁぜなぁぜ

4位 かわちい

4位 キャパい

6位 知らんけど

7位 しんどw

7位 蛙化現象

9位 しごでき

9位 ちゅきちゅきラブリーちゃん



【メンバーの奇抜なネーミングセンスが話題の中学生YouTuberの自己紹介が首位に】

1位は話題沸騰の6人組中学生Youtuber「ちょんまげ小僧」のメンバー「ひき肉」の特徴的な自己紹介「ひき肉です」がランクイン。Tiktok上ではフレーズを使用した音源が大流行し、多くのインフルエンサーや著名人をはじめ多数の動画が投稿されました。続いて、Z世代を中心に流行中のフランス発のリアルな日常を投稿するSNSアプリ「BeReal」を真剣に投稿している人たちを指す「BeRealガチ勢」が2位を獲得。アプリから通知が来たら2分以内に写真をアップしなくてはいけない仕様の為、利用者の中でも“出来る時のみ楽しむ”というスタンスの「エンジョイ勢」とスタンスが別れているようです。3位の「なぁぜなぁぜ」は、TikTok上でマイクを持って日頃の疑問を投げかける動画に使用され話題となりました。アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の楽曲「ハピチョコ」内の歌詞「ねえ呼び出しなんてなになに?」が進化して生まれ、ワードの使いやすさから一気に広まっていったようです。



今流行っている物事は?

1位 BeReal

2位 ひき肉ですremix

3位 MBTI

4位 Dazz - フィルムカメラ

5位 Y2Kファッション

6位 いいことが起きる音源

7位 推しの子

8位 平成ギャル

9位 日本一接客の悪いレストラン

9位 友達がやってるカフェ



【友達や恋人、推しとの相性が図れる性格診断テストが3位にランクイン】

流行っている物事では1位「Bereal」と2位の「ひき肉ですremix」が流行ワードに続きランクイン。1位を獲得したSNSアプリ「BeReal」は「フォロワー」や「いいね」といった「人気を測る」数値が一切なく、投稿後の数値を気にしなくて良いという点も人気の要因のようです。

2位の中学生Youtuber「ちょんまげ小僧」のメンバー「ひき肉」の自己紹介音源「ひき肉ですremix」はTikTok上で「ひき肉です」ポーズやダンスを真似する際に使用されており、両腕を大きく広げるオリジナルのポーズは「癖になる」と話題となりました。誰でも簡単に真似できることからも多くの著名人が真似をし反響を呼んでいます。

3位にランクインした「MBTI」は、アメリカで誕生した世界45カ国以上で活用されている無料の性格診断テスト。93問の質問に答えると16のタイプに当てはまる診断結果を得ることができ、自分がどのタイプに属しているのかを確認し友達や推しとの相性を比較して楽しんでいるようです。



今流行っている食べ物は?

1位 マクドナルド「月見ファミリー」

2位 10円パン

2位 みそきん

4位 ピノ蜜芋ブリュレ味~安納芋~

4位 ファミマのお芋掘り2023

4位 ミスタードーナツ「さつまいもド」

7位 シェイクうどん

8位 白い明太チーズクリームうどん

9位 2Dケーキ

9位 PARM(パルム)安納芋



【秋の風物詩「月見バーガー」の人気シリーズが1位に】

秋の風物詩「月見バーガー」を代表するマクドナルドの月見シリーズ「月見ファミリー」が堂々1位にランクイン。毎年この季節に発売される「お月見」シリーズは現在様々なファーストフード店や店舗が参入しハンバーガードリンク&デザートし盛り上がりを見せています。続いて「10円パン」「みそきん」が同率2位を獲得。「10円パン」はコロナが明けて復活したお祭りの屋台や韓国カフェなどでも模倣品が多数販売されており人気をキープしている様子が窺えます。「みそきん」は前回の即日完売を受け8月に全国で再販されたものの、今回も瞬く間に完売し手に入れられなかった高校生たちからも再販を願う声が多く寄せられました。



今流行っているポーズは?

1位 ギャルピース

2位 ハートの中に入ったよポーズ

3位 ネイル見せポーズ

3位 片想いハート

5位 Y2Kポーズ

6位 チャリで来た

7位 JKポーズ

7位 猫耳ピース

9位 HiHiポーズ

9位 がおがおポーズ

9位 天使ハート



【人気が衰えないY2Kブーム!"ギャルピース"が今回も人気を獲得】

前回調査(2023年7月実施の夏特大号)から引き続き「ギャルピース」が堂々1位にランクイン。90年代に高校生がプリ撮影やインスタントカメラで撮影する際に流行したピースを下向きにして前腕を反らせるポーズが再熱中。2位は、「ハートの中に入ったよポーズ」。別名"ルダハート"とも呼ばれ頬を手や指で挟み、顔を使ってハートマークを作るポーズも根強い人気です。



今一番好きなアーティスト・アイドルは?

1位 back number

1位 SEVENTEEN

3位 BTS

3位 Saucy Dog

5位 =LOVE

5位 Hey!Say!JUMP

5位 King&Prince

5位 LE SSERAFIM

5位 My Hair is Bad

5位 マカロニえんぴつ



日本の3人組ロックバンド「back number」と韓国の13人組男性アイドルグループ「SEVENTEEN」が同率1位を獲得。「back number」は「失恋ソングが沁みる」「歌詞が好き」などのコメントから、高校生たちの“共感ソング”として人気である様です。「SEVENTEEN」は「全てが完璧なアイドル」といったコメントが散見され、11thミニアルバム「SEVENTEENTH HEAVEN」の先行注文数が467万枚突破し自己新記録の更新が発表され、話題となっています。



今一番好きな俳優(男性)は?

1位 吉沢亮

2位 ムロツヨシ

3位 山田涼介(Hey! Say! JUMP)

4位 賀来賢人

4位 平野紫耀

6位 山田裕貴

6位 菅田将暉

8位 横浜流星

9位 永瀬廉(King & Prince)

10位 岩田剛典(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)

10位 宮世琉弥

10位 窪田正孝

10位 佐野勇斗(M!LK)

10位 山崎賢人

10位 赤楚衛二

10位 町田啓太

10位 北村匠海(DISH//)

10位 目黒蓮(Snow Man)



「吉沢亮」さんが1位を獲得。今年の夏に映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-』と『キングダム 運命の炎』の人気シリーズの作品が2本が立て続けに公開され注目を集めました。「かっこいい」といったコメントのほか、「性格が沼」「性格が変わっている」といったコメントも挙げられました。2位にランクインした「ムロツヨシ」さんは「面白い」「アドリブや演技がすごい」「かっこいい」といったコメントが多数寄せられ、高校生の間でも個性的な演技派俳優として一線を画している様子が窺えます。



今一番好きな俳優(女性)は?

1位 永野芽郁

2位 橋本環奈

3位 芦田愛菜

3位 今田美桜

5位 吉川愛

6位 山本舞香

7位 畑芽育

7位 浜辺美波

9位 菜々緒

9位 小松菜奈

9位 松岡茉優

9位 福原遥



「永野芽郁」さんが1位にランクイン。「喋り方が守りたくなる可愛さ」「かわいくて面白い」といったコメントが寄せられたほか、女優としては珍しい日本武道館で自身初となる単独イベント『非公開』を11月23日に開催することが発表され話題となっています。



今一番好きなタレント・芸人は?

1位 ダウンタウン

2位 NONSTYLE

3位 いとうあさこ

3位 ガンバレルーヤ

3位 やす子

6位 チョコレートプラネット

6位千鳥

8位 シソンヌ

8位 霜降り明星

10位 エレガント人生

10位 サンドウィッチマン

10位 ジェラードン

10位 フワちゃん

10位 丸山礼



今回も「ダウンタウン」さんが1位を獲得。「出ている番組が安定しておもしろい」といったコメントも散見され、高校生にとっても「定番」である様子が窺えます。2位には「NONSTYLE」がランクイン。「何度同じネタをみても笑える」「おもしろい」といったコメントのほか「TikTokで見て好きになった」などのエピソードも寄せられ、現在の高校生からも支持されている様子が窺えます。



今一番好きな声優は?

1位 木村昴

2位 宮野真守

3位 岡本信彦

3位 梶裕貴

5位 江口拓也

5位 高橋季依

5位 中村悠一

8位 花澤香菜

8位 古谷徹

8位 斉藤壮馬

8位 石川界人

8位 津田健次郎

8位 武内駿輔

8位 福山潤



「木村昴」さんが1位を獲得。『呪術廻戦』や『ヒプノシスマイク』『THE FIRST SLAM DUNK|桜木花道』など人気作品で多数のキャラクターを担当しており「かっこいい」「声が好き」といったコメントのほか、「バラエティでよく見る」「トーク力もある」といったコメントも挙げられ、バラエティタレントとしての活動も人気の要因の様です。



今一番好きなモデル・インフルエンサーは?

1位 かとゆり(上智)

2位 kemio

3位 重川茉弥

4位 MINAMI

4位 コノミ

4位 みちょぱ(池田美優)

7位 せいら(コムドットやまと妹)

7位 なごみ(なこなこカップル)

7位 ふーりー(古澤りさ)

10位 酒寄楓太



美人過ぎる上智大学生「かとゆり(上智)」さんが1位を獲得。女子大生インフルエンサーとして活動する傍ら、アイドルグループ「ルルネージュ」のマネージャーを務めており、6月には『週刊ヤングジャンプ』30号(集英社)のグラビアに登場し話題となりました。「TikTokがかわいくて面白い」「頭良い」といったコメントが寄せられ、頭脳明晰で美人、明るい飾らないキャラクターに憧れている様子が伺えます。



今一番好きなYouTubeチャンネル・TikTokアカウントは?

1位 ジャにのちゃんねる

2位 Rちゃん

2位 東海オンエア

4位 【Repezen Foxx】

4位 さくらチャンネル

4位 平成フラミンゴ

7位 コムドット

7位 森ケの日常 -Gag Life Family -

9位 ジャニーズJr.チャンネル

9位 中町兄妹



嵐の二宮和也さんが主導で開設された「ジャにのちゃんねる」が1位を獲得。一時休止中にも関わらず登録者数が10万人も増加し、過去最高値を叩き出し話題となっています。2位にランクインした美人YouTuber「Rちゃん」は、自信の整形の体験談や服のコーディネートなど美容やファッションといった話題を中心に活動し、現在チャンネル登録数は82万人を突破。Z世代を中心に人気を集めており、「サバサバしてて面白い」「好きな話題がたくさんで好き」といったコメントが寄せられました。



今一番好きなキャラクターは?

1位 おぱんちゅうさぎ

2位 ハンギョドン

3位 クロミ

3位 ちいかわ(ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ)

5位 ハチワレ(ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ)

6位 マイメロディ

7位 シロ(クレヨンしんちゃん)

7位 んぽちゃむ(んぽちゃむ)

9位 きみまろ(んぽちゃむ)

9位 シナモロール

9位 スヌーピー

9位 ダッフィー

9位 ハローキティ



イラストレーターの可哀想に!さんが描くキャラクター「おぱんちゅうさぎ」が1位を獲得。イラストのかわいさに加えて、精一杯生きているのに報われない「応援したくなる」キャラクターが人気を集めているようです。



今一番好きな曲は?

1位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE

2位 Seven/JUNG KOOK & Latto

3位 ETA/NewJeans

3位 melt bitter/さとうもか

3位 この恋スクープされない/コレサワ

3位 リカ/SIX LOUNGE

7位 Bad Bitch 美学 Remix (feat. NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER)

7位 I AM/IVE

7位 Super Shy/NewJeans

7位 オトナブルー/新しい学校のリーダーズ

7位 ランデヴー/シャイトープ

7位 紫陽花のような恋(Hydrangea Love)/TOMORROW X TOGETHR

7位 唱/Ado

7位 想わせぶりっこ/≠ME



3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEが今年の4月に初のドラマ主題歌を担当した楽曲「ケセラセラ」が1位を獲得。「ケセラセラ」はスペインの言葉で「なるようになる」という意味で「勇気をもらえるから」「元気になる」といったコメントから、応援ソングとして人気である様子が窺えます。



今一番好きなテレビ番組は?

1位 月曜から夜ふかし

2位 あざとくて何が悪いの?

3位 CDTVライブ!ライブ!

4位 今日、好きになりました。シリーズ

4位 水曜日のダウンタウン

6位 金曜ロードショー

6位 世界の果てまでイッテQ!

8位 しゃべくり007

9位 アメトーーク!

9位 それSnowManにやらせて下さい



「月曜から夜ふかし」が1位を獲得。「癖が強くてハマる」「ナレーションが面白い」といったコメントが寄せられました。2位の「 あざとくて何が悪いの?」は、「Tiktokで切り抜きがめっちゃ流れてくる」「ためになる」などのコメントが散見され、TikTokやSNSをきっかけに番組を好きになる高校生も少なくはないようです。



ネクストトレンド10選

【音楽】想わせぶりっこ

アイドルグループ≠MEが9月にリリースした楽曲。『ピースを逆で猫耳』という部分の振り付けが話題となりTikTokで流行しています。



【コスメ】アゲ盛れグリッター

ギャル芸人“エルフ荒川さん”プロデュースコスメブランド、GALLZ Cosmetics(ギャルズ コスメティックス)第一弾アイテム。フィルター加工もぶち抜くギラッギラグリッターが可愛いと注目が集まっています。



【物事】〇〇ドリル

楽曲をHIPHOP風にアレンジするのがTikTokで流行中。槇原敬之さんの楽曲「もう恋なんてしない」のリミックス音源が特に人気を集めています。



【物事】ちいかわの着ぐるみプリ

人気キャラクター『ちいかわ』のキャラクターになれる着ぐるみを友達とお揃いで着てプリクラやTikTokを撮るのが流行しています。



【物事】話題のギャルならうちらだし

兄妹ポップラップユニット・ぺろぺろきゃんでーの楽曲「話題のGAL」のダンスがSNS上で話題となっています。2人組クリエイターのローカルカンピオーネが振付を担当しています。



【食べ物】ロゼスンドゥブパスタ

新大久保にある韓国料理店「ブルバム」で販売している韓国パスタ。コチュジャンを混ぜたトマトソースに生クリームに加えて豆腐とパスタを入れたボリューム満点の見た目とマイルドな味が人気を集めているようです。



【アイテム】Ringcolle! たまごっち ガチャポン

流行中のガチャポンに、初代「たまごっち」が指輪になって登場。Y2Kブームにより平成の人気アイテムが人気を流行しています。



【アイテム】 食品サンプルキーホルダー

食品サンプルのキーホルダーを友達とお揃いでつけるのが流行中!本物と見間違うほどのリアルさが人気で100均で材料を購入した材料で自作のオリジナル食品サンプルを作る人も。



【人物】kyan / かいあん

TikTokのフォロワー数が約150万人を超え、オーストラリア在住の17歳ハーフモデル。端正なルックスと個性的な世界観、ファッションセンスが人気を集めています。



【人物】BOYNEXTDOOR

2023年5月にデビューしたばかりの韓国の6人組ボーイズグループ。9月に行われた『Rakuten GirlsAward 2023 AUTUMN/WINTER』に出演し話題となっています。



【入選コメント】



▲コスメ「アゲ盛れグリッター」 GALLZ Cosmeticsプロデューサー エルフ荒川さん コメント

アゲ盛れグリッターのキラキラで地球まるごとミラーボール確定!GALLZにしかない“アゲ盛れチップ”を使えばどんなメイクも大優勝(ハート)ギャルマインド全開で人生アゲてこ~⤴⤴⤴



[商品情報]

ギャル芸人・エルフ荒川がプロデュースを担当するコスメブランド。第一弾は、2023年7月に販売を開始したさまざまな大きさのラメにとてもこだわった「アゲ盛れグリッター」全3色。



▲物事「話題のギャルならうちらだし」の「話題のGAL」 を歌う「ぺろぺろきゃんでー」さんコメント

皆様、話題のGALを聞いてくれてありがとうございます!ノミネートされるなんて光栄ですこれからもギャルマインドを届けるために頑張ります - Janet真夢叶

こんにちは~!皆様、ギャルマインドをお伝えできて嬉しいです毎日が自分らしく最高でありますように - SUNNY-PLAY



[活動情報]

大阪出身の兄妹ポップラップユニット、ぺろぺろきゃんでー。“話題のギャルならウチらだし”から始まる「話題のGAL」がバイラルヒット中。TikTokでの「話題のGAL」総再生回数は2億を超える。Spotify「Viral 50」にもランクイン。現在8曲連続リリース中。12月9日(土)、大阪・心斎橋Pangeaにて初のワンマンライブ『ぺろぺろきゃんでー presents “Welcome to 6次元” LIVE』を開催する。



__

【渋谷トレンドリサーチとは】

1995年から渋谷の街頭に訪れる女子高生を対象に対面アンケートを毎月実施。1998年より調査エリアを東京・名古屋・大阪の三都市に拡大。1990年創立より30年以上継続してトレンドに敏感なティーンを対象としたリサーチを実施し、メディアや企業様に調査データを提供してまいりました。現在は流行に敏感な高校生男女に毎月アンケート調査を実施し、最新トレンド情報やトレンド発生の要因や動向を分かりやすく解説、提供しております。

__

【調査概要】

調査テーマ :2023年秋のトレンド調査

調査対象 :高校生男女(15~18歳)

調査期間 :2023年9月20日(水)~ 9月26日(火)

調査方法 :WEBアンケート調査

有効回答人数 :100名

__

【本調査結果(画像)の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、出典として「渋谷トレンドリサーチ」とURL(https://shibuya-trendresearch.jp)の併記をお願いいたします。

__









