［日本能率協会］

建築家『安藤 忠雄』氏や『坂 茂』氏など、著名な建築家も登壇- 2023年11月15日(水)～17日(金) 東京ビッグサイトにて -





一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、202３年11月１５日（水）～１７日（金）の3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）にて「Japan Home ＆ Building Show 202３」を開催します。「Japan Home & Building Show」は「第4５回ジャパンホームショー」、「第1８回ふるさと建材・家具見本市」、「第９回店舗・商業空間デザイン展」、「第９回トイレ産業展」、「第７回団地・マンションリノベーション総合展」、「第６回イノベーションオフィス総合展」、「第２回リノベ展」、「Stone Fair Tokyo2023」で構成しています。



「Japan Home ＆ Building Show」は今年4５年目を迎え『ともに、進もう！』をテーマに、各社が、展示ブースで工夫を凝らした提案を行います。本展示会には、世界・日本全国から今話題の製品が集合します。今年は、カナダ、韓国、タイ、中国、ポーランド、台湾の計６か国・地域から海外企業の出展を予定しています。



また、建築家『安藤 忠雄』氏や『坂 茂』氏による基調講演会を含む、産官学から多くの専門家が登壇する展示会場内講演会を実施します。３日間あわせて約50セッションの開催を予定しております。展示や講演会で業界動向、明日の仕事に役立つ情報の発信や、最新製品の展示など、住宅や建築業界に向けた様々な提案が行われます。



入場は事前登録制（入場無料）となっており、現在各展示会の公式ホームページで登録を受け付けています。また、ビッグサイト東1ホールから5ホールで開催する同時開催展示会へは再登録なしで相互入場できます。







〈本展の見どころ〉





◆各種講演会◆

本展では、開催3日間で、約50セッションの講演会が開催されます。有名建築家による基調講演から、実務が学べる講演会など、建築業界関係者は必聴の講演会を多数ご用意しています。

その他の講演会・詳細は以下よりご覧いただけます。

https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_jhbs/registration_seminar.php?



基調講演



「創造力は緊張感から」

建築家 安藤 忠雄



「作品づくりと社会貢献の両立を目指して」

坂茂建築設計 代表取締役社長 坂 茂



「ハウスメーカーが考えるこれからの商品開発」



【ファシリテーター】

早稲田大学 理工学術院総合研究所 研究院教授 松村 秀一

【パネリスト】

積水ハウス エグゼクティブ スペシャリスト 古村 嘉浩

大和ハウス工業住宅商品開発部戦略室 室長 小池 昭久



◆学生プロジェクトデザインコンペティション◆



本企画は建築業界の専門家が集まる本展示会で、学生が企画・実行しているプロジェクトを一堂に集め、作品の展示を行い競い合うことで、企業と学生との新たなつながりをつくることを目的として開催しています。

今回の応募は35プロジェクトにも上り、一次審査では、上位6プロジェクトと奨励賞4プロジェクトが選出されました。そして会期最終日に6プロジェクトの最終審査会が行われます。



◆「学生プロジェクトデザインコンペティション2023パネル展示」

応募作品のパネル展示を行います。また、エントリー学生も滞在いたしますので、交流が可能です。

ブースは主催の一般社団法人HEAD研究会の学生チームが設計しました。(ブース番号：1-C22)



◆「学生プロジェクトデザインコンペティション2023最終審査会・授賞式」

一次審査を通過した6プロジェクトを最終審査します。最優秀賞を受賞するのはどのプロジェクトか？！

・開催日：2023年11月17日（金） 13:30～16:20

・会場：本展内 JHBSステージB （東2ホール）

・登壇者：秋吉 浩気 VUILD 代表取締役、大島 芳彦 ブルースタジオ 専務取締役・クリエイティブディレクター、田島 則行 千葉工業大学 准教授/テレデザイン 代表、 冨永 美保 トミトアーキテクチャ 代表、山本 想太郎 山本想太郎設計アトリエ 代表 HEAD研究会 副理事長



・申込方法：以下より聴講の事前登録を行ってください。

https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_jhbs/registration_seminar.php?



◆みらいのたね賞スペシャルトークセッションとツアー



「みらいのたね賞」は、建築家が選ぶ、優れた建築を生み出すことに貢献しうる優れた製品、未来への布石となる製品に贈られる賞です。一般社団法人HEAD研究会が開催してきた「HEADベストセレクション賞」を継承して、一般社団法人日本能率協会が「Japan Home＆Building Show」の公式アワードとして2017年にスタートさせ、今年で７回目を迎えます。毎年ゲスト選考員を迎え、出展製品の中からテーマに基づき、約10製品を 選定、表彰しています。



◆「みらいのたね賞」受賞製品（順不同）



◆「ゲスト選考賞」受賞製品



◆授賞式、「みらいのたねトークセッション」

【開催概要】

開催日：2023年11月16日（木）

表彰式：13：50～14:10

トークセッション：14:10～15:10

会場：Japan Home &Building Show JHBSステージB （東2ホール）

登壇者：西田 司氏、山代 悟氏、山本 想太郎氏

・申込方法：以下より聴講の事前登録を行ってください。

https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_jhbs/registration_seminar.php?



◆「みらいのたね賞ツアー」

【開催概要】

開催日：2023年 11月15日（水）11:40～12:40

11月16日（木）15:20～16:20

11月17日（金）11:00～12:00

参加方法：参加登録不要。当日集合制

開催５分前に「みらいのたねツアー集合場所」（JHBSステージB横）に集合。

Japan Home & Building Show 2023概要





総称

Japan Home & Building Show 202３



展示会名称

●第45回 ジャパンホームショー

●第18回 ふるさと建材・家具見本市

●第9回 店舗・商業空間デザイン展

●第7回 団地・マンションリノベーション総合展

●第６回 イノベーションオフィス総合展

●第9回 トイレ産業展

●第2回 リノベ展



会期

2023年11月15日（水）～17日（金）10:00～17:00



出展規模

295社/510ブース うち海外58社／81小間 （11月2日現在）

6か国・地域（カナダ、韓国、タイ、台湾、中国、ポーランド）



来場予定者数

約25,000名（同時開催展含む）



来場方法



来場事前登録制／無料

https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_jhbs/registration.phpから事前登録をお願いします。

※同時開催展示会と再登録不要で相互入場できます。



主催

一般社団法人日本能率協会



共催

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会／一般社団法人リビングアメニティ協会

一般社団法人住宅生産団体連合会／公益社団法人日本建築家協会



会場

東京ビッグサイト（有明・東京国際展示場） 東展示棟1～２ホール

合同開催展示会：JAPANTEX、アジア・ファにシンク・フェア他



公式サイト

https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/



●WEBガイド（出展企業などを検索できます。）

https://www.jma-exhibition.com/autumn/webguide_jp_jhbs/



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/08-21:16）