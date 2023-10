[株式会社Progate]

オンラインプログラミング学習「Progate」の世界観、サービスを体験できるブースを展開



株式会社Progate(本社:東京都渋谷区、代表:加藤將倫、以下Progate)は、2023年10月25日(水)~2023年10月27日(金)の3日間、幕張メッセで開催される「第2回デジタル人材育成支援 EXPO 秋」に出展することをお知らせいたします。







出展内容







「第2回デジタル人材育成支援 EXPO 秋」は、DX推進に欠かせないデジタル人材育成のための製品・サービスに特化した展示会です。



本展示会では、メインコンテンツとしてデータの利活用をテーマにしたSQL・Pythonの新コースのデモンストレーションを実施いたします。

また、ブース内の体験コーナーでは新コースを実際に体験できるほか、これまでのべ2,500社以上の企業研修に導入されてきた「Progate」の学習コンテンツを実際に体験いただくことも可能です。



また、Progateの人気キャラクター「にんじゃわんこ」のフィギュアと写真撮影ができるフォトブースも設置いたします。











<開催概要>

・Progate ブース位置:8-68

・展示会名:第2回 デジタル人材育成支援EXPO【秋】

・開催日時:2023年10月25日~2023年10月27日(金) 10:00~18:00

※ 最終日のみ17:00終了

・会場:幕張メッセ(1~3ホール)



入場には事前の来場登録が必要となります。

以下ページよりご登録をお願いいたします。



▶入場登録:https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=0859019539216459-AYH

▶展示会開催概要:https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/visit/dxh.html





法人向けプログラミング学習サービス「Progate for Business」について







法人向けプログラミング学習サービス「Progate for Business」は2016年に提供開始し、現在まで2,500社以上の企業に導入されています。提供開始以来、プログラミング未経験者の学習に最適なプログラミング研修教材として評価をいただいてきました。



一般的なプログラミング学習には「環境構築」と呼ばれる開発を始めるための準備が必要ですが、Progateは、独自の技術によって学習の入り口にあるそれらの障害を限りなく取り除き、ブラウザやアプリのみで今すぐ学習することを可能にしています。



また、より専門的な業務に特化して、プログラミングや関連知識を学ぶことができる「Progate Professional」シリーズでは、「データ分析に活かせるSQL実践」や「Pythonを使ったデータ分析」などをテーマにより実践的な学びを提供しています。



言語毎のプログラミングの基礎知識習得はもちろん、業務シーンに直結するプログラミング知識を学ぶことで、幅広い場面・ニーズの企業IT人材の育成に繋がる研修にお役立ていただけます。



▶︎Progate for Business:https://www.business.prog-8.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)