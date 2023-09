[ノボ ノルディスク ファーマ株式会社]



ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長:キャスパー ブッカ マイルヴァン、本社:東京都千代田区) は、ノボ ノルディスク (本社:デンマーク) が創立100周年を記念して世界各国で実施している「Driving change for healthy cities (健康的な都市を目指す変革の推進、以下DCHC) 」プロジェクトの一環として、10月13日 (金) に「2023ジャパンカップサイクルロードレース」にブース出展をします。



ノボ ノルディスクは2023年に創立100周年を迎え、世界各国でさまざまな活動を展開しています。DCHCはその活動のひとつで、都市に住む人々の健康を守り生活の質を向上させることを目的としています。このプロジェクトでは、「健康」「食事」「運動」の3つのテーマを掲げ、地域に密接したイベントを実施し、開催地域の皆さまの健康的な生活を推進するためのきっかけとなることを目指しています。



日本でのDCHCの取り組みの第一弾として、栃木県宇都宮市で開催される「2023ジャパンカップサイクルロードレース」でブース出展を行います。本ブースでは、スムージーバイク*によるスムージー作りや試飲、創立100周年を記念して制作されたノボ ノルディスクの過去・現在・未来を題材としたバーチャルリアリティー (VR) 動画の視聴、限定ノベルティがもらえるクイズラリーなど、DCHCにちなんだアクティビティを体験することができます。

*スムージーバイク:ペダルを漕ぐとミキサーが回り、スムージーを作ることができる自転車



ノボ ノルディスクは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することをパーパスとし、創業から100年間、世界中の人々の健康課題の解決に取り組んできました。現在そして未来の健康な世界のために、私たちはこれからも、深刻な慢性疾患を克服してゆきます。























尚、「2023ジャパンカップサイクルロードレース」には、ノボ ノルディスクが2012年からサポートしている、世界初の全員が1型糖尿病選手の「チーム ノボ ノルディスク」が今年も出場します。詳細はプレスリリースをご覧ください。( https://www.novonordisk.co.jp/content/dam/nncorp/jp/ja/news/media/2023/09/23-26.pdf )



「Driving change for healthy cities (健康的な都市を目指す変革の推進)」ブース出展概要 (予定)

■ 日時: 2023年10月13日 (金) 17:00~21:00

■ 会場: オリオンスクエア (宇都宮市オリオン市民広場、栃木県宇都宮市江野町8番3号)

■ 主な内容:

1. スムージーバイク試乗:自転車を漕いでミキサーを回してスムージー作り (17:00~18:20)

2. スムージー試飲:スムージーバイクで作った美味しいスムージーをテイスティング (17:00~18:20)

3. バーチャルリアリティー (VR) 体験:ノボ ノルディスクの過去・現在・未来をアニメーションで体験

4. クイズラリー:ノボ ノルディスクに関するクイズラリーに参加して全問正解した方にエコバッグをプレゼント

5. パネル展示:ノボ ノルディスクを紹介したパネルの展示

■ 参加費: 無料

■ 備考: 雨天・荒天の場合には、開催時間の変更、または中止の場合がございます。



「Driving change for healthy cities (健康的な都市を目指す変革の推進)」について

世界の人口の半数以上が暮らすとされる「都市」では、交通や食事、働く環境などのさまざまな生活シーンで利便性が高まる反面、少なからず健康に悪影響を与える可能性が生じています。都市に住む人々の健康を守り生活の質を向上させるため、ノボ ノルディスクは創立100周年の今年、「Driving change for healthy cities (健康的な都市を目指す変革の推進)」プロジェクトを世界各国で展開しています。このプロジェクトでは、「健康」「食事」「運動」の3つのテーマで、さまざまなパートナーの協力のもと地域に密着したイベントを開催し、スポーツやレクリエーションの機会をつくり、新鮮で栄養豊富な食材や健康的なレシピを提供し、地域の皆さまの健康的な生活を推進するためのきっかけをつくります。また、この活動に地域全体で取り組むことにより、より健康的で持続可能な未来都市の実現にむけての一歩としたいと考えています。



ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボ ノルディスクは現在80カ国に約59,000人の社員を擁し、製品は約170カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は1980年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。(www.novonordisk.co.jp)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-17:16)