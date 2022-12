[株式会社シブヤテレビジョン]

ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年と共に音楽と会話を楽しむ特別な夜





渋谷横丁では12/5(月)~12/18(日)の2週間に渡り「ジョニーウォーカーフェア」を開催いたします。

期間中は全店舗にて「ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年」によるジョニーハイボールをお楽しみ頂けます。

またフェア期間中の土曜夜には、渋谷横丁の一角に特別に設けられた「リビング空間」が出現。

素敵なゲストを招いて、テーマに沿って曲をかけながら、まるでリビングでくつろいでいるかのうような、フランクなトーンで進むリアルな会話をお楽しみ頂けます。



■ Day1 『2022年の音楽映画』 12/10(土)20:00~22:00

2022年に上映された音楽映画の中から、特に印象的だった作品をそれに纏わるレコードをかけながら映画・音楽パーソナリティの奥浜レイラとライター・ラジオDJのジョー横溝がトークします。









●奥浜レイラ(オクハマ レイラ) *音楽パーソナリティ

テレビ・ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌GINZAカルチャーページで新譜レビューを執筆中。

IG https://www.instagram.com/laylaokuhama/

TW https://twitter.com/layla_okuhama



●ジョー横溝(ジョー ヨコミゾ) *ライター・ラジオDJ

2017年まで『ローリングストーン日本版』シニアライター。2019年1月まで『DAYS JAPAN』編集長。2020年にウェブメディア『君二問フ』を立ち上げる。

IG https://www.instagram.com/joeyokomizo_official/

TW https://twitter.com/JoeYokomizo_Ch



■Day2 『日本のヒップホップ -現在地と未来-』 12/17(土)20:00~22:00

ヒットプロデューサーKMと音楽ライター渡辺志保が語る、過去・現在の日本のリアルヒップホップシーンと、未来の行方。





●KM(ケーエム) *プロデューサー

ヒップホップに根ざした音楽スタイルを保ちつつ、新しい領域に挑戦し続けている、日本で最も影響力のあるプロデューサーの一人

IG https://www.instagram.com/kmmusic_official/

TW https://twitter.com/km_music_





●渡辺志保(ワタナベ シホ) *音楽ライター

主にヒップホップ関連の文筆や歌詞対訳などに携わる。

これまでにケンドリック・ラマー、A$AP・ロッキー、ニッキー・ミナージュらへのインタビュー経験も。

IG https://www.instagram.com/shiho_watanabe/

TW https://twitter.com/shiho_wk



ーーーーーーーーーーーーーーー

■開催概要

タイトル:Music&Talk Supported by JOHNNIE WALKER



Day1:2022年12月10日(土曜日) 20:00~22:00

『2022年の音楽映画』

出演者:奥浜レイラ(音楽パーソナリティ) / ジョー横溝(ライター・ラジオDJ)

Day2:2022年12月17日(土曜日) 20:00~22:00

『日本のヒップホップ -現在地と未来-』

出演者:KM(プロデューサー) / 渡辺志保(音楽ライター)



*渋谷横丁は通常営業となっております。入場料はございません。着席・飲食をご注文の上ご観覧ください。



会場:渋谷横丁 広場(魚利喜前)

主催:株式会社浜倉的商店製作所

制作:株式会社シブヤテレビジョン



ーーーーーーーーーーーーーーー

■出演者プロフィール

・奥浜レイラ(オクハマ レイラ) *音楽パーソナリティ

1984年神奈川県出身。映画・音楽まわりのMC・ライター。2006年よりテレビタレントとして活動をスタート。以降、テレビ・ラジオ番組や映画の舞台挨拶、トークイベントなどで司会を担当する他、月刊誌GINZAカルチャーページで新譜レビューを執筆中。



・ジョー横溝(ジョー ヨコミゾ) *ライター・ラジオDJ

『君二問フ』編集長、ライター、インビュアー、ラジオDJ、MC。

1968年、東京都生まれ。早稲田大学卒業。2017年まで『ローリングストーン日本版』シニアライター。2019年1月まで『DAYS JAPAN』編集長。2020年にウェブメディア『君二問フ』を立ち上げる。

ラジオDJとしてInterFM『THE DAVE FROMM SHOW』『LOVE ON MUSIC』ほかレギュラー出演中。ニコニコ生放送『深掘TV』『ジョー横溝チャンネル』ではプロデュサー兼MCを担当するほか、テレビ番組や『中津川THE SOLAR BUDOKAN』などロックフェス、音楽イベント、トークイベントにMCを多数担当。

著書に『混沌を生き抜く ミュージシャンたちのコロナ禍』(毎日新聞出版)、『FREE TOKYO~フリー(無料)で楽しむ東京ガイド100』(ブルース・インターアクションズ)、『ボブ・ディラン語録―静寂なる魂の言葉』(セブン&アイ出版)などがある。



・KM(ケーエム) *プロデューサー

ヒップホップに根ざした音楽スタイルを保ちつつ、新しい領域に挑戦し続けている、日本で最も影響力のあるプロデューサーの一人。これまでに多くのアーティストの作品に貢献し、近年はLEXや(sic)boyをはじめ最先端のアーティストのプロデュースを手掛ける。

2020年(sic)boyとの共同名義アルバム「CHAOS TAPE」を発表。2021年3月にLEXを客演に迎えたシングル"Stay"を、6月9日には待望のセカンド・アルバム「EVERYTHING INSIDE」を発表した。

Space Shower Music Awards 2022 "Best Producer"受賞。

Instagram: https://www.instagram.com/kmmusic_official/

Twitter: https://twitter.com/KM_music_

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-LL0Av7bGaFbgB9TXVCEyQ



・渡辺志保(ワタナベ シホ) *音楽ライター

広島市出身。音楽ライター。

主にヒップホップ関連の文筆や歌詞対訳などに携わる。

これまでにケンドリック・ラマー、A$AP・ロッキー、ニッキー・ミナージュらへのインタビュー経験も。

共著に『ライムスター宇多丸の「ラップ史」入門』(NHK出版)などがある。

block.fm『INSIDE OUT』、bayfm『MUSIC GARAGE:ROOM101』などをはじめ、ラジオMCとしても活動中。



ーーーーーーーーーーーーーーー

■店舗概要

渋谷横丁

「RAYARD MIYASHITA PARK」の全長100mのエリアに「食とエンタメ」の融合施設として19店舗が出店。

北海道から九州・沖縄まで地域のソウルフフードとエンターテイメントが楽しめるシブヤの新しいたまり場。



住所:東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 1F

ホームページ:https://shibuya-yokocho.com/



