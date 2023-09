[Danmee 株式会社]

Danmee(ダンミ)では、『韓服姿が美しい!9月のカレンダーにしたいK-POP男性アイドルグループは?』というテーマで調査を行いました。一体、誰が1位に選ばれたのでしょうか?







Danmee(ダンミ)では毎月、「もしもK-POP男性アイドルの写真でカレンダーを作るとしたら?」というテーマでアンケートを行っています。



9月は韓国の名節のひとつである“秋夕(チュソク)”が控えており、K-POPアイドルたちの韓服を楽しむことができる季節です。



秋夕は日本のお盆に似た祝祭日で、祭壇に食べ物やお酒をお供えし、先祖を迎え入れるために韓服姿で挨拶をする、“茶礼(チャレ)”という儀式が行われています。



そこで今回は、韓服が似合う話題のK-POP男性アイドル9組を選抜し、調査を実施しました。



日本のファンが選んだ、9月のカレンダーにふさわしいK-POP男性アイドルは、一体どのグループだったのでしょうか?



<候補者>

東方神起



BTS



BTOB



THE BOYZ



Stray Kids



TXT



TREASURE



ATEEZ



ENHYPEN





●調査期間:2023年8月22日~8月29日

●調査機関 (調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答数:2,511票

●調査方法 (集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/september-calendar/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★3位 BTOB



3位に登場したのは、BTOB(ビートゥービー)でした!



投票では、全体の17.20%、432票を獲得しています。



2012年にデビューしたBTOBは、CUBEエンターテインメントに所属する6人組の多国籍ボーイズグループで、代表曲『Missing You』など数々の名曲を生み出しています。



★2位 TXT



2位に選ばれたのは、TXT(TOMORROW X TOGETHER)でした。



投票では、全体の23.58%、592票を獲得しています。



TXTは2019年にデビューした、BIGHIT MUSIC所属の5人組多国籍グループです。ボーカル、ダンス、ラップなど、アーティストとしての実力が高く評価されており、第4世代K-POPアイドルの代表格として注目を集めています。



★1位 ENHYPEN



1位に輝いたのは、ENHYPEN(エンハイプン)でした!



投票では、全体の32.70%、821票を獲得しています。



ENHYPENはMnetのオーディション番組『I-LAND』から誕生し、2020年にデビューした7人組アイドルグループで、日本でも若者を中心に多くのファンから愛されています。



アンケートページには「ENHYPENはスタイル良すぎ!どんな衣装も着こなせちゃうと思います」「パフォーマンスはもちろん、ビジュアルもかっこいい!毎年秋夕に公開される韓服もとてもよく似合ってます」とコメントが寄せられました。



4位以下含む、全順位は次のページでご確認ください。



<最終結果>

1位 ENHYPEN

2位 TOMORROW X TOGETHER

3位 BTOB

4位 BTS

5位 ATEEZ

6位 Stray Kids

7位 東方神起

8位 TREASURE

9位 THE BOYZ



