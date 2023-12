[株式会社グレートベアーズ]

2023年12月30日(土)有明コロシアム



株式会社グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、2023年12月30日(土)に有明コロシアムで開催される2023-24 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム サントリーサンバーズ戦 2戦目の始球式に朝日健太郎参議院議員(東京選挙区選出)の出演が決まりましたので、お知らせいたします。当日はチームへの激励コメントもいただきますので、どうぞご期待ください。







※写真は昨シーズンの始球式の様子

東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ戦 開催概要





・タイトル:サントリーDAY 2023-24 V.LEAGUE Division1 MEN 東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ

・日時:

12月29日(金)15:00 開場、16:00 オープニングセレモニー、17:05 試合開始

12月30日(土)15:00 開場、16:00 オープニングセレモニー、17:05 試合開始

・会場:有明コロシアム(東京都江東区有明2-2-22)

・後援:東京都

サントリーDAY 開催概要





【開催日程】

2023年12月29日(金)、30日(土) 東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ



【来場者プレゼント】

・「ハーゲンダッツグリーンクラフト 豆乳チョコレート&マカダミア」をプレゼント

※商品はなくなり次第終了となります。



【サントリー製品の販売】

・「サントリー生ビール」「翠ジンソーダ」「ジムビームハイボール」など、サントリーの人気商品を販売いたします。



【VOM(V-leaguer of the match)受賞選手へのプレゼント】

勝利チームから1名選出される本日のMVPにあたる「VOM」受賞選手には、

副賞としてサントリー生ビール、翠ジンソーダ、ハーゲンダッツギフト券を贈呈いたします。

※両日実施します。

東京グレートベアーズ / Tokyo GreatBears







東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

企業概要





社名 :株式会社グレートベアーズ

所在地 :東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 :代表取締役 久保田健司

設立 :2022年5月

業種名 :プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ :https://tokyo-greatbears.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-17:46)