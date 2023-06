[オリックス・ホテルマネジメント株式会社]

ホテルで地元のアーティストの魅力に出会う



クロスホテル札幌(所在地:北海道札幌市中央区、総支配人:菊地 茂樹)は、2023年7月1日(土)より、パブリックスペースでのアート展示イベント「PLUS ART EXHIBITION vol.20」を開催いたします。





■音楽や映像を融合し、より北海道を体感できるアートイベントに





クロスホテル札幌では「アートと泊まる」をコンセプトにスタンダードフロア全客室にアート作品を展示するほか、パブリックスペースでのアート展示や客室を使ったアートイベントなどを実施し、北海道ゆかりのアート作家の作品を通し、アートを身近に感じていただく活動をしています。2007年の開業時からロビー、レストランでのアート展示を開始し、2018年からは “生活にアートを”という思いを込め「plus art(プラスアート)」として、通年展覧会を開催してきました。今回20回目の開始を機に、コーディネーターに新たに上遠野ゆい(かとの・ゆい)氏を迎え、平面作品のみならず、音楽、映像、空間演出、グッズなどロビー全体をアート空間にするインスタレーションをメインに「PLUS ART EXHIBITION」としてリニューアルします。





■「PLUS ART EXHIBITION vol.20」~「私が美と信じる世界」/伊賀信氏~





7月1日から開催の「PLUS ART EXHIBITION vol.20」は札幌在住の作家伊賀信(いが・まこと)氏による「私が



美と信じる世界」を2Fロビー、3Fレストランで開催します。ロビーでは平面作品に加え、青木広宙氏(公立千歳科学技術大学 教授)とのコラボレーションによる光と影の作品(8月予定)や、展示イメージに合わせたBGM、手に取りやすいアクセサリーやインテリアグッズの物販コーナーも設けており、よりアートを身近に、興味を持っていただける展示です。レストランでは、店内の一面全体に複数の作品を展示します。外光と店内照明とのバランスで光と影が印象的な本展覧会の世界をお食事とともにお楽しみください。



クロスホテル札幌では今後も、北海道のアートやカルチャーの発信を行い、「ここでしかできない体験」をお届けしてまいります。



1. PLUS ART EXHIBITION vol.20の開催概要



新しく就任したコーディネーター上遠野ゆい氏の選定による北海道で活動中の作家による展示です。今回は、伊賀信氏による「私が美と信じる世界」。展示作品はご購入いただけます。お気に入りの作品が見つかったら、ぜひご自宅や贈り物にいかがでしょうか。



タイトル:PLUS ART EXHIBITIONvol.20 伊賀信「私が美と信じる世界」

開催場所:クロスホテル札幌 2Fロビー、3Fレストランアッシュ

開催日時:2023年7月1日(土)~2023年9月29日(金)

8:00~20:00 ※3Fはレストランの営業時間に準ずる



<伊賀信/Makoto Igaについて>



木や紙・アクリル樹脂を主な素材として、綿密に構築した設計図を基にオリジナルパーツを組み合わせた幾何学的な作品を制作している。それらの建築的な構造物は抽象的な形状でありながら、時に都市のジオラマの様にも見える。

近年は展示空間全体に広がるインスタレーションなど、スケールの大きなアートワークも多数試み、また家具インテリアのデザインなど、新たな表現へと挑戦を続けている。



<上遠野ゆい/Yui Katonoについて>

1989年札幌生まれ。TOKYO ART BOOK FAIRプロジェクトマネージャー。2021年より北海道を拠点に芸術祭・映画祭のサポートやアートイベント企画運営に携わる。





2.今後のPLUS ART EXHIBITIONについて



PLUS ART EXHIBITION vol.21 D[di:]

開催日時:2023年10月1日(日)~2024年1月30日(火)

8:00~20:00 ※3Fはレストランの営業時間に準ずる



<D[di:] / MAI KUWAHARAについて>

2000年、ビジュアルブック「ファンタスティック・サイレント」出版でデビュー。宮崎駿監督が帯コメントを寄せるなど各界著名人の間でもファンが多い。アート、ファッション、小説、漫画、絵本、ライフスタイル・グッズのデザインなど多岐にわたって制作。JFN全国放送の深夜ラジオのパーソナリティーを4年間務めた。2020年より東京から札幌に移住し、新たなフィールドで制作を続ける。







PLUS ART EXHIBITION vol.22 藤倉翼

開催日時:2024年2月1日(木)~2024年5月30日(木)

8:00~20:00 ※3Fはレストランの営業時間に準ずる

<藤倉 翼/Tsubasa Fujikuraについて>

1977年北海道北広島市生まれ。 2003年以来様々な写真作品を発表している。代表作にさまざまな場所の群衆を捉え、そこに集まる人々の感情のおかしみを表現した『Lines of relation(関係線)』、各地のネオンサインを撮影し、アノニマスな職人のクラフトワークとともに、自身の敬愛する60年代、70年代のカルチャーを紐解きながら制作する独特な作品『NEON-SIGN(ネオンサイン)』がある。



サステナビリティの取り組みについて:

ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテル15施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営する全23施設では、オリックスグループ全体で重要項目に掲げている「脱炭素化」「環境配慮」「安全・安心・快適性」「地域共生」の4つを柱としたサステナビリティにおける取り組みを積極的に行っています。その一環として2021年5月に「地域共創プロジェクト」を開始し、これまでに地域の企業や自治体との連携、オリックスグループのリソースを活用など、新たな観光資源の発掘・創出を多数行ってきました。今後も、地域の新たな魅力を発信することで、地域と運営施設の長期的で安定的なファン作りと地域活性化により好循環を促すことを目指してまいります。

https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/





クロスホテル札幌について:

"アートと泊まる"というコンセプトのもと、北海道で活躍するアーティストと制作した「アートルーム」が魅力の全

181室のライフスタイルホテルです。フレンチをベースに技術と感性で紡ぐ四季折々の美味をお楽しみいただけるメインダイニング「hache(アッシュ)」や、最上階18階には札幌の街を望む展望大浴場。そして、個性や感性を刺激する、五感で楽しむカルチャーイベントの実施など、ここでしかできない体験をご提案してまいります。

公式ウェブサイト: https://www.crosshotel.com/sapporo/

Instagram公式アカウント:https://www.instagram.com/crosshotel_sapporo/?hl=ja



CROSS HOTEL(クロスホテル)について:

CROSS HOTELは、主要都市のプライムロケーションに位置し、人や地域とつながり、各地のトレンドと歴史を発信・体験できるミッドスケール・ライフスタイルブランド。現在展開する3軒のクロスホテルは札幌、大阪、京都の中心地で、いつ立ち寄っても、新たな発見と心に刺激が感じられるひとときをお届けします。



ORIX HOTELS & RESORTS(オリックス ホテルズ&リゾーツ)について:

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。現在、ORIX HOTELS & RESORTSでは、北は北海道から南は別府まで、5ブランドにて15の旅館・ホテルを展開し、2023年冬には「熱海・伊豆山 佳ら久」を新規開業予定です。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト: https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/



