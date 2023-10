[Vma plus株式会社]

地域DXオフィサーが、秋田能代でメタバースの体験をお届けします



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹)は、2023年10月1日に秋田県のイオンタウン能代で開催された『Let'sコネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023』に、提供するブラウザ型メタバース『Vma plus Station』の体験ブースを提供し、300名の方にご参加いただきました。









『Let's コネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023』について





このイベントで、Vma plus株式会社は、ブラウザを通じて手軽にアクセスできるメタバースを体験できる『Vma plus Station』の体験ブースを提供します。会場にパソコンを数台設置し、実際に触れてもらう事で、参加者がデジタル技術の進化と未来への可能性を実感する機会を提供します。



メタバースは今後のデジタル技術の一翼を担うものとして注目されており、秋田県の地域の方々にデジタル未来への理解を促進するとともに、デジタル分野における新たな可能性を模索する事を目的としております。



第1回 イオンタウン能代開催







全3回開催される『Let's コネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023』。記念すべき第1回は2023年10月1日 10:00~17:00 に秋田県のイオンタウン能代で開催されました。このイベントを目的として現地を訪れたご家族の方々も多く、イベントスペースには秋田県職員を含む計約300名が来場してくださいました。



先日、デジタル田園都市国家構想応援団が支援する、地域の可能性を最大限に引き出す総合プロデューサー“地域DXプロデューサー”に就任した山崎も現地に訪れ、これまでメタバースをはじめとするデジタル技術に触れる機会の少なかった地域住民の方に、新たなデジタル技術に体験する機会を提供し地域のDX促進に寄与しました。



『Let's コネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023』は、来週末も引き続き、イオンモール秋田1階のセントラルコートにてイベントが開催されます。Vma plus株式会社は今後も、地域コミュニティとデジタル未来をつなげ、新たな可能性を探求し続ける取り組みをサポートしてまいります。ぜひ現地のイベント会場に足をお運びください!



開催概要





最新のデジタル技術に対する理解や関心を深めるため、様々なデジタル技術を体験できる「Let's コネクト!デジタル未来ふれあいフェスタ2023」が秋田県内の3ヶ所の会場で開催されます。



次回は10月8日(日)10:00~17:00 イオンモール秋田1階 セントラルコートにて、体験ブースを出展いたしますので、是非お立ち寄りください。





※開催時間は、各回とも10:00~17:00です。



「Vma plus Station」とは





ブラウザから簡単にアクセスできるメタバース3D空間です。メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のユーザーとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。





このプレスリリースの会社概要







社 名:Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設 立:2021年10月

H P:https://www.vma-plus.com/

S N S:https://linktr.ee/vma_plus



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-10:46)