Web3による新たな価値創出と自律分散型社会システムへのリデザイン





当社は、本人の真正性および契約や取引に伴う行為を保証するWeb3の要素技術を用いて、デジタル空間上で信頼をもってつながることができる環境や場である「Fujitsu Web3 Acceleration Platform」(以下、本Web3プラットフォーム)を、当社のグローバルパートナー共創プログラム「Fujitsu Accelerator Program for CaaS」(注1)に参画しWeb3の新サービスの企画や実証実験などを共創するパートナーを対象に、2023年3月より日本国内で、グローバルには2023年度以降に順次、無償提供を開始します。



昨今の変化の激しい不確実な時代における社会課題はより複雑さを増しており、一部の人だけで解決することが困難になっているため、個人や企業が知恵を持ち寄り、相互に信頼をもって貢献し合うことで、その解決に必要な価値が創出されるとともに貢献者へ適切に還元される環境や場が必要とされています。



本Web3プラットフォームは、企業や個人の間でセキュアなデータ流通と活用を実現するブロックチェーン技術などを搭載したトラスト機能群「Fujitsu Computing as a Service Data e-TRUST」(注2、以下、「Data e-TRUST」)をはじめとしたWeb3要素技術、サービスなどの環境や、個人や企業が信頼をもってつながり、安心安全なデータ流通と活用を実現するエコシステムづくりが可能な場を提供するものです。

当社は、「Fujitsu Uvance」が目指すサステナブルな世界に向けて、本Web3プラットフォームを通じ、個人や企業が安心してつながり貢献し合うことで、社会に必要な価値が自律的に生まれる社会システムへリデザインしていきます。



【 背景 】

近年、ブロックチェーンをはじめとする分散ネットワーク技術を活用することで、デジタル空間上で個人や企業が相互に安心してつながり、新たな価値を共創できるWeb3が注目されています。Web3により、より自由に開かれた情報の伝達や活用が可能になり、価値が見える化、流通、共有されていく中で、「参加が容易である」、「権利を明確にする」、「価値を可視化する」などのWeb3の特徴を活かした新たなビジネスモデルの創出や様々な社会課題の解決が期待されています。



【 「Fujitsu Web3 Acceleration Platform」の概要 】

当社は、Web3の要素技術として、分散型データ流通と、デジタルIDやデータの真正性を証明できるデータウォレット(注3)の仕組みである「IDYX」(注4)、ブロックチェーンを応用した台帳データベースの仕組みである「Chain Data Lineage」(注5)を開発してきました。今回2023年3月より、高度なコンピューティング技術とソフトウェア技術を誰もが容易に利用できるサービス群「Fujitsu Computing as a Service」(注6、以下、「CaaS」)上で、「IDYX」や「Chain Data Lineage」で構成されるトラスト機能群「Data e-TRUST」の、日本国内での一般提供を開始します。



さらに、本トラスト機能群に透過的トラスト技術(注7)、「コネクションチェーン」(注8)といった当社の先進テクノロジーも加えて、当社のグローバルパートナー共創プログラム「Fujitsu Accelerator Program for CaaS」への参加企業のうち、Web3の新サービスの企画から実証実験までを共創するパートナー向けに、個人や企業が信頼をもってつながり、安心安全なデータ流通と活用を実現するエコシステム構築のための環境や場として、本Web3プラットフォームを提供します。本Web3 プラットフォーム上で、それぞれの目的に応じて価値あるデータを相互に連携し、コンテンツの権利や契約、取引、実行プロセスなどのデジタルエビデンスを高度に分析、可視化することにより、Web3の場を通じて新しい体験や価値を生み出し、それらを安全に交換、共有、再分配する経済圏の構築を強力に支援します。









1. 「Fujitsu Web3 Acceleration Platform」で提供する各種サービスおよび技術

企業や個人の間でセキュアなデータ流通と活用を実現する「Data e-TRUST」に加え、「Fujitsu Computing as a Service HPC」(以下、「CaaS HPC」)や「Fujitsu Computing as a Service Digital Annealer」(以下、「CaaS Digital Annealer」)といった当社の高度なコンピューティング機能や、アプリケーション機能をAPIとして提供します。これにより、信頼が担保されたデータをもとに、高度なシミュレーションや組合せ最適化技術を活用して、様々な社会課題を解決に導く複数のシナリオ(選択肢)を提示することが可能になります。



さらに、これらの「CaaS」上に、Web3に関わる当社の先進テクノロジーである透過的トラスト技術と「コネクションチェーン」を搭載した研究試作段階の機能や、共創パートナーのサービスも段階的に機能として提供していきます。







2. 「Fujitsu Web3 Acceleration Platform」での共創による新たなビジネス創出

本Web3プラットフォームを活用した新たなWeb3アプリケーションやサービスの開発、およびそれらがもたらす価値を試行、実践するため、開発コミュニティ活動を支援するポータルサイトや開発環境を提供します。これにより、当社は共創パートナーとともに、Web3の鍵となる以下3テーマを軸に、新たなビジネス創出に向けたユースケースの検討やプロトタイプの開発、実証実験などを行います。



1. 分散型自律組織(DAO)による共創社会の実現

・様々な目的に応じて、参加者同士の自律的な合意形成によりプロジェクトが構成され、活動が推進される新たなWeb3サービスの試行開発と実践

・各々の活動の貢献や価値が可視化され、活動の成果として得られる利益もその貢献度に応じて適切に分配される新たな経済圏を創出



2. デジタルコンテンツの権利管理と利活用

・画像や映像などのデジタルコンテンツにおける制作者の権利を守るため、デジタル上で本物であることを裏付けた上で、その流通を拡大させる新たなWeb3サービスの試行開発と実践

・制作者の権利と正当な対価が得られる仕掛けにより、二次創作や再利用によって様々なコンテンツが生み出され、自由に流通できる新たな経済圏を創出



3. デジタルトラストの実現

・より自由で開かれた情報の伝達や活用を可能にするため、個人情報の漏洩や不正取引などのリスクを回避し、情報に対する正しさと信頼を確保する新たなWeb3サービスの試行開発と実践

・デジタル上での詐称や詐欺をなくし、あらゆる取引やデータ・ナレッジの共有に真正性を保証することで、個人や企業が信頼をもってつながることができる新たな社会を創出



【 今後の展開 】

本Web3プラットフォームにおいて、2023年3月からの段階的なサービスの拡充に合わせ、開発コミュニティのさらなる活性化に向けた取り組みとして、DAOコミュニティの構築・実践と、Web3の新たなサービス創出に向け、グローバルでの企画・開発コンテストを開催します。金融やメディア、ヘルスケア、製造など様々な分野においてグローバルで革新的な取り組みを推進するスタートアップやエンジニア、アカデミアと共創することで、本Web3プラットフォームによるエコシステム構築をさらに強化し、Web3の社会実装を加速していきます。



TC3株式会社(本社:東京都千代田区) 代表取締役 須藤 義人様のコメント

「Fujitsu Web3 Acceleration Platform」の提供開始を非常に喜ばしく思います。当社は、ギグ・エコノミー(注9)を活用しエンタープライズ向けにデジタルプロダクト開発やAI開発支援サービスを提供しています。「Fujitsu Web3 Acceleration Platform」に参加し、Web3領域のサービス開発やDAOコミュニティ・サービスの構築を通し、当社が掲げるギグ・エコノミーとの共創によるイノベーションが実現できる世界(= Gig Innovated.な世界)を推進していきます。



関西学院大学(本部:兵庫県西宮市) 副学長 情報化推進機構長 巳波 弘佳様のコメント

Web3はまだ萌芽的なものではありますが、次の世界を拓く可能性を持っています。それを実現するためには、先端技術の研究開発だけではなく、新たなサービスの創出も重要です。ポストコロナ時代の教育・研究分野においても、Web3への対応が模索されています。本学も、このプラットフォームを活用して様々な革新的な取り組みに挑戦し、社会実装に貢献いたします。



株式会社PocketRD(ポケットアールディー、本社:東京都渋谷区) 代表取締役 籾倉 宏哉様のコメント

ひとり、one digital wallet時代の到来を鑑み、当社はWeb3ビジネスを検討する企業に対し、複数種類のNFT(非代替性トークン)の使い分けや効率よくビジネス構築できる「Digital Double」を提供しています。そこに富士通の本人確認(KYC)とセキュリティ面の技術を組み合わせ、より安心安全でクリーンなビジネス推進が出来る環境をお客様に提供します。



SAKURA UNITED PLATFORM PTE. LTD.(本社:シンガポール) CEO 指田 仁様のコメント

当社はGameFi(ゲーミファイ)(注10)で培った、トークノミクスの設計・運営ノウハウを活かし、既存産業や生活者の日常の行動とトークンファイナンスを紐づける「X-Fi」のプラットフォーム事業を展開しています。そこに富士通のWeb3技術を組み合わせることで信頼性の高い取引が実現できると考えており、多種多様なユースケースを共同検討します。



【 商標について 】

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



【 注釈 】

(注1)「Fujitsu Accelerator Program for CaaS」:国内外の革新的なスタートアップと「CaaS」上で新しいユースケースを共創することで、社会課題の早期解決を目指すパートナープログラム。参加するスタートアップには、「Fujitsu Accelerator Program for CaaS Co-Creation Partner」として、「CaaS」の無償利用や専任エンジニアのサポートとトレーニング、および共同開発によるユースケース創出に関わる様々な特典を提供。

(注2) 「Fujitsu Computing as a Service Data e-TRUST」:セキュアなデータ流通と活用を実現する当社のIDYX技術やChain Data Lineage技術を搭載した「CaaS」の新たなトラスト機能群。高度なデータセキュリティを提供し、異なるシステムやサービス間でのデータ流通の真正性と安全性を保証。2022年10月より、日本国内での先行提供を開始。

(注3)データウォレット:企業や個人のユーザーが、デジタルIDなどの自身の情報を自身で管理し、自らの意思で、それらの様々な情報を電子証明書などの改ざん不能な形で安心安全に流通し活用できる仕組み。

(注4) 「IDYX」:IDentitY eXchangeの略。複数の企業などに分散している個人のアイデンティティ(IDや属性情報など)を、安全に企業・個人間で流通する当社技術。「オンラインの取引相手の信用を判断可能にするアイデンティティー流通技術を開発」https://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/07/4.html

(注5) 「Chain Data Lineage」:データやモノの流通過程や加工処理を起源にまで遡り追跡できる当社技術。組織をまたがるデータやモノのエンドツーエンドでのトレーサビリティを保証し、業種業界を超えたデータ流通の信頼性を向上する。「業種業界を超えたデータ流通の信頼性を向上する技術を開発」https://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/09/20-1.html

(注6) 「Fujitsu Computing as a Service」:誰でも簡単に当社の高いコンピューティング技術などを利用できるクラウドサービス群。従来の学術分野での活用にとどまらず広く一般の業種において、最先端研究の推進、企業競争力の強化などを支援する。2022年10月に国内提供開始、2023年度以降に順次グローバル展開予定。

(注7) 透過的トラスト技術:異なるサービスを利用する際に、ユーザーが意識せずに、透過的なデジタル署名の付与、検証を行うことを補助する技術。「JCB、JP GAMES、富士通、メタバースやゲーム世界におけるデジタルデータ権利管理の信頼性向上に向けた共同プロジェクトを開始」https://pr.fujitsu.com/jp/news/2022/08/23.html

(注8) 「コネクションチェーン」:異なるブロックチェーンやエコシステム間をブロックチェーン技術により安心・安全に相互接続する技術。「ブロックチェーン同士を安全につなげるセキュリティ技術を開発」https://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/11/15.html

(注9)ギグ・エコノミー:インターネットを通じて単発の仕事を請け負う働き方や、それによって成立する経済形態。

(注10) GameFi:Game(ゲーム)とFinance(金融)を組み合わせた言葉で、プレイすることで、ゲーム外においても価値がある仮想通貨やNFTを獲得し、経済的価値、つまり現実世界のお金を稼ぐことができるゲーム。



・「CaaS」サービスサイト:https://www.fujitsu.com/jp/services/caas/

・「Data e-TRUST」サービスサイト:https://www.fujitsu.com/jp/services/caas/data-e-trust/・お客様と共創するための「Fujitsu Computing as a Service(CaaS)」提供と、新たなグローバルパートナー共創プログラムを開始(2022年10月25日プレスリリース):https://pr.fujitsu.com/jp/news/2022/10/25.html



【 富士通のSDGsへの貢献について 】





2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。当社のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。



