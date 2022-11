[公益社団法人 新潟県観光協会]

~まちを変える!旅が変わる!ロケ地から選ぶ映画・ドラマ大賞~







“ロケ地でもっと、ワクワクする旅!” を合言葉に、国内の映画・ドラマの舞台、ロケ地を応援する雑誌「ロケーションジャパン」(発行:(株)地域活性プランニング/発行人:藤崎慎一/編集長:山田実希/奇数月15日発売/定価500円/発行部数35,000部)では、2022年にコロナ下の中でも地域を盛り上げた作品とその地域を顕彰する「ロケーションジャパン大賞」のノミネート地域・作品を決定いたしました。



その中で、新潟県で撮影された映画『峠 最後のサムライ』(https://touge-movie.com/)、新潟県三条市が舞台のオリジナルTVアニメ『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』(https://diy-anime.com/)がノミネートされました。













「第13回ロケーションジャパン大賞」概要



■主催:ロケーションジャパン編集部



■ノミネート条件:

・2021年11月1日~2022年10月31日に公開、放送された映画・ドラマ・アニメ作品

・一般支持の高かった作品とロケ地

・地域の変化が見られた作品とロケ地

・ロケ受け入れに対し、組織的な対応ができている地域 ※左記の効果が出ていた作品と地域を、編集部調べで選出。

・ノミネート発表:『ロケーションジャパン』2月号(2023年1月14日発売)特集内



■選考基準:下記4つの指標をもとにポイント化して算出

1.支持率…約3,000名を対象にした一般投票結果による。

一般投票期間:11月1日10:00~12月11日23:59

右記サイトにて:http://locationjapan.net/newss/13-lj-granprix-nominates/



2.ロケ地行楽度…作品の世界観が楽しめるか

(ロケ地マップの有無、語り部がいる、ツアーの有無 ほか)



3.撮影サポート…地元のロケ協力度、住民の理解

(ロケ支援組織の有無、撮影リピーターの有無、撮影窓口の一本化、ロケに対する住民の理解度 ほか)

※第5回大賞までの旧名称:ロケ支援度



4.地域の変化…観光客の増加、経済効果、CM換算効果

(作品による経済効果、作品にまつわる商品の誕生、エキストラの登録状況、メディアへの露出 ほか)



■結果公表(予定):2023年2月16日(木)一般・マスコミ発表



■授賞式(予定):2023年2月16日(木) リーガロイヤルホテル東京(東京都新宿区)



■誌面掲載:(ノミネート発表)『ロケーションジャパン』2月号(2023年1月14日発売)特集内



(大賞発表)『ロケーションジャパン』4月号(2023年3月15日発売)特集内



詳細webページ



http://locationjapan.net/newss/13-lj-granprix-nominates/





「第13回ロケーションジャパン大賞」ノミネート作品×地域一覧 ※作品名50音順



【ドラマ】

■大河ドラマ『鎌倉殿の13人』×静岡県伊豆の国市

■連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』×滋賀県豊郷町、和歌山県、岡山県

■『金田一少年の事件簿』×静岡県伊東市、静岡県西伊豆町

■『最高のオバハン 中島ハルコ』(2022)×岐阜県岐阜市

■『17才の帝国』×長崎県佐世保市

■『妻、小学生になる。』×東京都調布市、東京都日野市

■『ファーストペンギン!』×千葉県いすみ市

■『雪女と蟹を食う』×北海道札幌市、北海道上富良野町、福島県会津若松市



【テレビアニメ】

■オリジナルTVアニメ『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』×新潟県三条市



【映画】

■『あしやのきゅうしょく』×兵庫県芦屋市

■『あの娘は知らない』×静岡県伊東市

■『ALIVE HOON アライブフーン』×福島県福島市

■『異動辞令は音楽隊!』×愛知県

■『今はちょっと、ついてないだけ』×千葉県茂原市、長野県千曲市、長崎県島原市、愛知県幸田町

■『牛首村』×富山県、富山県高岡市、石川県

■『永遠の1分。』×岩手県久慈市

■『川っぺりムコリッタ』×富山県、富山県高岡市

■『きさらぎ駅』×長野県上田市

■『クレマチスの窓辺』×島根県、島根県松江市

■『コンフィデンスマンJP 英雄編』×和歌山県

■『今夜、世界からこの恋が消えても』×神奈川県藤沢市

■『さかなのこ』×千葉県、千葉県館山市、南房総市、神奈川県綾瀬市

■『線は、僕を描く』×滋賀県

■『大河への道』×千葉県香取市

■『太陽とボレロ』×長野県松本市

■『TANG タング』×千葉県、千葉県千葉市、長柄町、いすみ市

■『沈黙のパレード』×静岡県牧之原市

■『ツユクサ』×静岡県西伊豆町

■『峠 最後のサムライ』×新潟県長岡市、新潟県

■『とんび』×岡山県

■『ニワトリ☆フェニックス』×三重県伊勢志摩エリア

■『映画 バクテン!!』×宮城県、宮城県岩沼市

■『百花』×長野県諏訪市

■『PLAN 75』×神奈川県藤沢市、東京都日野市

■『マリッジカウンセラー』×愛知県

■『ミラクルシティコザ』×沖縄県沖縄市

■『ゆるキャン△』×山梨県

■『余命10年』×静岡県三島市

■『ラストサマーウォーズ』×埼玉県入間市

■『流浪の月』×長野県松本市



以上、総作品数:40作品/総地域数:50地域(重複除く)







「第13回 ロケーションジャパン大賞」についてのお問い合わせ



株式会社地域活性プランニング ロケーションジャパン編集部

担当:石川大地、中田絵梨佳、笹木萌、青山佳世、山田実希

〒105-0003 東京都港区西新橋1-11-3 虎ノ門アサヒビル7F

Tel:03-5157-0567 Fax:03-5157-0575



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/09-19:46)