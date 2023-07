[株式会社ゼロボード]

~ 脱炭素に関わる次世代人材の育成に向け、学術および人材交流の活性化に取り組む ~



GHG(温室効果ガス)排出量算定・開示・削減を支援するソリューション「zeroboard」を提供する株式会社ゼロボード(東京都港区、代表取締役:渡慶次 道隆、以下「当社」)は、2023年7月11日、泰日工業大学 (Bangkok、President: Assoc. Prof. Rungsun Lertnaisat、Thai-Nichi Institute of Technology、以下「TNI」)と 産学連携による脱炭素化推進に向けた包括協定覚書の締結式を行いました。







(写真左より)TNI山本(Office of President)、Zeroboard (Thailand) Jintapat(Manager)、鈴木(Director & Head of business Thailand)、ゼロボード 小野(事業開発本部 本部長)、TNI Rungsun(President)、Anchalee(Dean, Faculty of Engineering)Mahunnop(Associate Dean, Strategic Planning & Student Affairs)、Jintawat(Lecturer, Faculty of Engineering)



TNIは日本の産業技術移転を目的に2007年に開学した大学で、産業界で需要の高い分野 (特にICT、自動車、電機・電子、生産技術)の教育を重視し、日本のものづくりに直結する、実務かつ実践的な技術と知識、言語を兼ね備えた学生を育成しています。



今回の覚書締結を機に、脱炭素に関する知識の普及・啓蒙に向けた相互協力のもと、当社は教授や学生への脱炭素に関する知識の提供、「zeroboard」を活用したTNI組織のGHG排出量の算定・可視化など様々なプロジェクトを実施してまいります。また、今後TNIの学生や卒業生をZeroboard (Thailand)のインターンや社員として採用を進めるなど、知識や経験の還元に止まらない人材交流を図り、脱炭素などの社会課題解決に寄与する次世代の人材育成をともに進めてまいります。



■両社の概要

泰日工業大学(https://www.tni.ac.th/home/)

所在地:1771/1 Pattanakarn Rd., Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand

代表者:Assoc. Prof. Rungsun Lertnaisat, President

設立:2007年6月

概要 :「学問を発展させ、産業の振興に寄与し、経済・社会に貢献する」を建学理念として2007年に開学。また多くの日本の教育・研究機関と提携しており、TNIの研究・ 学術レベル向上のみならずタイの産業界の発展にも貢献している。



株式会社ゼロボード(https://zeroboard.jp)

所在地:東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産三田ツインビル西館10階

代表者:代表取締役 渡慶次 道隆

設立:2021年8月24日

事業内容:温室効果ガス排出量算定・可視化クラウドサービス「zeroboard」の開発・提供/脱炭素経営に関するコンサルティング/ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営



【zeroboardとは】



「zeroboard」は、GHG排出量算定・開示・削減までを支援するソリューションです。国内外のサプライチェーン排出量、製品別・サービス別の排出量(カーボンフットプリント:CFP)をクラウドで算定・可視化するほか、削減貢献量や水資源などの登録も可能で、各種レポートの出力にも対応。算定を入り口として、ユーザー企業の課題に合わせたGHG削減ソリューションを提供することで、企業の脱炭素経営を支援しています。

「zeroboard」をベースに業界特有の機能を備えたプロダクトとして、建設業界向け「zeroboard construction」、物流業界向け「zeroboard logistics」を開発し、提供を始めています。



