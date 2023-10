[株式会社ソーシャルPLUS]

ハッシュ化した電話番号でマッチングして友だち以外にも送信できるLINE通知メッセージ。ECをはじめ人材、金融、インフラ、旅行など業界を問わず、幅広く活用が進んでいます。



株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都港区、代表取締役:岡田 風早)は、2023年11月8日(水)、「友だち以外にも送信できる!LINE通知メッセージ活用最前線」をテーマにYouTubeライブを開催いたします。







セミナー詳細・お申込みはこちら

https://www.socialplus.jp/seminar/20231108



先日10月2日にオフラインで開催され、現在オンライン配信申込受付中の「LINEヤフー BIZ Conference」( https://pages.lycbiz.com/lybizconference/ )では、生活に寄り添った便利な通知をLINEで受け取ることができ、ペーパーレス化や業務効率改善にも効果的なメッセージとしてLINE通知メッセージが紹介されました。

2024年内には、さらに利用用途の拡大が予定されているとのことで、今後もますます活用が広がっていくことでしょう。



LINE通知メッセージは荷物の配送予定日・公共料金確定・公共交通機関の遅延/欠航情報などの通知で活用され、エンドユーザーの認知も広がりつつある今、気になっている、もしくは導入を検討されている事業者様も多いのではないでしょうか?



そんな方にぜひとも参加いただきたいおすすめのYouTubeライブです。是非お気軽にご参加ください。



【おすすめポイント】

業界別の導入事例・しくみ・効果など導入検討時に必要なLINE通知メッセージの最新情報をキャッチアップできる



匿名で気軽に質問できるQ&Aコーナーを用意







本イベントは、前回ご好評をいただいた「8/30開催 業界別LINE通知メッセージ活用最前線」( https://www.socialplus.jp/seminar/20230830 )のアーカイブ配信とリアルタイムQ&Aの二部構成にて開催いたします。

一部だけもしくは二部だけの参加も歓迎です。



開催概要

主催:株式会社ソーシャルPLUS



日時:2023年11月8日(水)16:00~17:00



会場:オンライン(YouTubeライブの視聴URLをご案内いたします)



参加費:無料



定員:先着30名



詳細・お申込み:https://www.socialplus.jp/seminar/20231108





※定員に達した際は、申込締切前に受付を終了させていただく場合があります。

※LINEテクノロジーパートナー認定企業様、競合他社様のご参加はお断りさせていただきます。



こんな方におすすめ

LINE通知メッセージ導入を検討している



LINE通知メッセージの実際の活用事例を知りたい



LINE通知メッセージの費用や導入方法を知りたい



LINE通知メッセージに関する疑問を解消したい







プログラム

16:00 ~ 16:35 第一部 「業界別LINE通知メッセージ活用最前線」アーカイブ配信

・LINE通知メッセージの概要

・どんなメッセージが配信できる?

・LINE通知メッセージ活用の注意点

・業界別活用事例

・ライブQ&A質疑応答



16:35 ~ 17:00 第二部 リアルタイムQ&A









登壇者プロフィール



株式会社ソーシャルPLUS

セールス

太田 一誓



ソーシャルログイン・ID連携サービス「ソーシャルPLUS」のセールスとして、LINE等のIDを活用したマーケティング活動を支援。LINEログインを主軸に、ECサイトや店舗と連携したLINE活用を幅広く提案し、実現に際する技術的なサポートも行っている。大手クライアント/代理店を中心に支援実績多数。







注釈

※「LINE通知メッセージ」はLINEヤフー株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になります。対象はLINEヤフー株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。



※「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら(https://help.line.me/line/?contentId=20011417)をご参照ください。



※「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら(https://help.line.me/line/?contentId=20011418)をご参照ください。



「ソーシャルPLUS」について



「ソーシャルPLUS」はID連携を強みとする、LINEを活用したCRM・ソーシャルログインサービスです。会員IDとプラットフォームのIDを自然に連携し、顧客データに基づいたメッセージ配信等のCRM施策を実現可能にします。



◆ソーシャルログインを手軽に導入!

LINEやYahoo! JAPAN、Appleなど、6種のプラットフォームに対応しています。

詳細はこちら:https://www.socialplus.jp/sociallogin



◆LINE公式アカウントのCRM活用に!

LINEログインを活用したCV導線の簡略化から、友だち追加の促進、会員情報に応じたセグメント配信に至るまで、ユーザー体験を重視したご提案が可能です。

詳細はこちら:https://www.socialplus.jp/line



◆ShopifyとLINEの連携活用なら、無料プランからスタート可能!

Shopifyをご利用の場合、Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」をインストールしてご利用いただけます。

詳細はこちら:https://crmplus.socialplus.jp/



【株式会社ソーシャルPLUS 会社概要】



株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。2023年5月にLINE株式会社(現LINEヤフー株式会社)が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位ランクの「Premier」に認定されました。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

会社名:株式会社ソーシャルPLUS



所在地:東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア3F



代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)



事業内容:ID連携/ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業



URL:https://www.socialplus.jp/







< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社ソーシャルPLUS

担当:松元

メール:pr@socialplus.jp



