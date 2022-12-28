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MAXWINよりQC3.0対応USBポートチャージャーK-USB01-N1O/K-USB01-H1B(日産・ホンダ車専用)が登場

［昌騰有限会社］

開いているスイッチパネルに取り付けるので純正パーツのような仕上がりとなります。

・整合車種多数
・取り付け簡単
・多重保護システム
・急速充電2USBポート
・LED電圧計装備






急速充電2USBポート



Quick Charge3.2Aと2.4Aの2つのUSBポートを搭載し、フルスピード充電が可能です。
２台同時急速充電も可能。


周囲LEDライト/LED電圧計装備



USBポートの周囲にLEDライトが装備されているため、暗い車内でも簡単に見つけることができます。
LEDディスプレイで車の電圧をリアルタイムに表示できます。
スマート機能で、接続機器を自動で見分けて適切な出力電流に調整できます。


多重保護システム



サージプロテクターや温度管理など優れた機能を搭載し、長期間使用できます。
ヒューズが内蔵されているので、高温になると充電を停止する、過熱保護の機能が付きます。


幅広い汎用性



12V・24V車どちらにも対応。
iPhone/iPad/android/IQOS等のあらゆるUSB危機を2台同時にフルスピード充電し、それぞれの機器に最適な電流を提供します。


製品仕様





製品型式：K-USB01-N1O（日産車用）
適合車種
NV350キャラバン H24.06～現在
エクストレイル H19.08～H25.12
エルグランド H22.08～現在
キューブ H14.10～現在
キューブ キュービック H17.05～H20.11
ジューク H22.06～現在
セレナ H17.05～現在
ティーダ/ティーダラティオ H16.09～H24.10
マーチ H14.03～現在
リーフ H22.12～H24.11
サイズ：36ｘ21x57.5mm
重さ：約50g
カラー：オレンジ
電圧：INPUT DC12-24V、OUTPUT：5V3A
材質：PC+ABS+TPE

製品型式：K-USB01-H1B（ホンダ車用）
適合車種
CRV H23.12～
N-BOX/N-BOXカスタム　H23.12～H29.08
N-BOX SLASH　H26.12～
アコード/アコードツアラー　H20.12～H25.6
インサイト　H21.02～H26.03
オデッセイ　H20.10～H25.11
ステップワゴン　H21.10～H27.04
ストリーム　H18.07～H26.06
ゼスト/ゼストスパーク　H18.03～H24.11
フィット　H19.10～H25.09
フィットハイブリッド　H22.10～H25.09
フィットシャトル　H23.06～H27.03
フィットシャトル　ハイブリッド　H23.06～H27.03
フリード/フリードスパイク　H23.10～
ライフ　H20.11～H26.04
サイズ：43x24x67mm
重さ：約50g
カラー：ブルー
電圧：入力DC12-24V、出力：5V3A
材質：PC+ABS+TPE


【製品詳細】
https://maxwin.jp/item/k-usb01-n1o/
https://maxwin.jp/item/k-usb01-h1b/

【販売開始ECショップ】
Amazon
http://www.amazon.co.jp/dp/B0BQWJ1VRK
楽天市場
K-USB01-N1O
https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-usb01-n1o/
K-USB01-H1B
https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-usb01-h1b/
Yahoo!ショッピング
K-USB01-N1O
https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-usb01-n1o.html
K-USB01-H1B
https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-usb01-h1b.html

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/28-11:46）

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