［昌騰有限会社］

開いているスイッチパネルに取り付けるので純正パーツのような仕上がりとなります。



・整合車種多数

・取り付け簡単

・多重保護システム

・急速充電2USBポート

・LED電圧計装備













急速充電2USBポート







Quick Charge3.2Aと2.4Aの2つのUSBポートを搭載し、フルスピード充電が可能です。

２台同時急速充電も可能。





周囲LEDライト/LED電圧計装備







USBポートの周囲にLEDライトが装備されているため、暗い車内でも簡単に見つけることができます。

LEDディスプレイで車の電圧をリアルタイムに表示できます。

スマート機能で、接続機器を自動で見分けて適切な出力電流に調整できます。





多重保護システム







サージプロテクターや温度管理など優れた機能を搭載し、長期間使用できます。

ヒューズが内蔵されているので、高温になると充電を停止する、過熱保護の機能が付きます。





幅広い汎用性







12V・24V車どちらにも対応。

iPhone/iPad/android/IQOS等のあらゆるUSB危機を2台同時にフルスピード充電し、それぞれの機器に最適な電流を提供します。





製品仕様











製品型式：K-USB01-N1O（日産車用）

適合車種

NV350キャラバン H24.06～現在

エクストレイル H19.08～H25.12

エルグランド H22.08～現在

キューブ H14.10～現在

キューブ キュービック H17.05～H20.11

ジューク H22.06～現在

セレナ H17.05～現在

ティーダ/ティーダラティオ H16.09～H24.10

マーチ H14.03～現在

リーフ H22.12～H24.11

サイズ：36ｘ21x57.5mm

重さ：約50g

カラー：オレンジ

電圧：INPUT DC12-24V、OUTPUT：5V3A

材質：PC+ABS+TPE



製品型式：K-USB01-H1B（ホンダ車用）

適合車種

CRV H23.12～

N-BOX/N-BOXカスタム H23.12～H29.08

N-BOX SLASH H26.12～

アコード/アコードツアラー H20.12～H25.6

インサイト H21.02～H26.03

オデッセイ H20.10～H25.11

ステップワゴン H21.10～H27.04

ストリーム H18.07～H26.06

ゼスト/ゼストスパーク H18.03～H24.11

フィット H19.10～H25.09

フィットハイブリッド H22.10～H25.09

フィットシャトル H23.06～H27.03

フィットシャトル ハイブリッド H23.06～H27.03

フリード/フリードスパイク H23.10～

ライフ H20.11～H26.04

サイズ：43x24x67mm

重さ：約50g

カラー：ブルー

電圧：入力DC12-24V、出力：5V3A

材質：PC+ABS+TPE





【製品詳細】

https://maxwin.jp/item/k-usb01-n1o/

https://maxwin.jp/item/k-usb01-h1b/



【販売開始ECショップ】

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http://www.amazon.co.jp/dp/B0BQWJ1VRK

楽天市場

K-USB01-N1O

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-usb01-n1o/

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K-USB01-N1O

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K-USB01-H1B

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