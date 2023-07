[まるやま・京彩グループ]

ご好評いただきました振袖のレンタル・販売を行う「振袖展示会2023 in 川崎」を追加開催いたします。会場は、府中街道沿の2か所。川崎近郊にお住まいの方のご参加お待ちしています。











「振袖展示会2023 in 川崎」は完全予約制





Web来場予約をしてからご来場すると特典付き!



特設サイト(下記からご予約頂けます)

https://furisode.kimonoyasan.co.jp/event/studioms/









プロのカメラマンによる振袖姿の撮影が味わえます









振袖約300枚が大集結するだけなく、新作振袖展示会、無料ヘアアレンジ体験会(要予約)など、地域密着催事としては最大級の規模の催事です。会場は、「MKグループ二子ビル1F特設会場」と「会館とどろき」の2か所です。



本イベントは、出張撮影チーム、スタジオM’s(スタジオエムズ)主催。着物の仕立て、販売、リユース事業まで手掛ける大手グループ企業「まるやま・京彩グループ」(MKグループ)による完全バックアップを受けています。





展示会期中はプロのカメラマンとスタイリストが在中。スタイリストが、お客様のなりたいイメージをお伺いし、振袖に合う最適のスタイルをご提案。振袖を選びながら、ヘアメイク・お写真のご相談を承ります。













会場情報







■MKグループ二子ビル1F 特設会場



〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル

お問い合わせ:スタジオM’s(スタジオエムズ)

TEL 044-281-4529

開催期間

・第1回 8月5日(土)、6日(日)、19日(土)、20日(日)

開催時間

・10:00 ~ 18:00(最終入場 16:00)

アクセス

・東急田園都市線:高津駅、二子新地駅 徒歩10分

・東急田園都市線:溝の口駅より市営バス、東急バス「南二子」下車

・JR南武線:武蔵溝の口駅より市営バス、東急バス「南二子」下車



■会館とどろき



〒211-0051 川崎市中原区宮内4丁目1番2号

開催期間

・第1回 7月22日(土)、23日(日)

・第2回 9月23日(土)、24日(日)

開催時間

・10:00 ~ 17:00(最終入場 15:00)

アクセス

・JR南武線・横須賀線・東急東横線・南北線・三田線

武蔵小杉駅より市営バス、東急バス「市営等々力グランド入口」下車

・東急田園都市線:溝の口駅より市営バス、東急バス「市営等々力グランド入口」下車

・JR南武線:武蔵溝の口駅より市営バス、東急バス「市営等々力グランド入口」下車













イベント情報







イベント名:振袖展示会2023 in 川崎

主催: スタジオM's(スタジオエムズ)

お問い合わせ:044-281-4529

特設サイト:https://furisode.kimonoyasan.co.jp/event/studioms/



関連企業





【まるやま・京彩グループ】

企業サイト: https://mk-kimono.co.jp/

ブランドサイト: https://www.kimonoyasan.co.jp/



本プレスリリースは、まるやま・京彩グループの本部「株式会社 紅輪」が発信しています。



【株式会社 紅輪】

住所: 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 4階

代表電話: 044-281-4529



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/17-14:16)