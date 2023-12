[INEST株式会社]

INEST株式会社の連結子会社である株式会社ジョインアップ(以下「ジョインアップ」といいます。)は5Gコア設備を新たに導入した「BizAir +5G for WiMAX」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本リリース内の掲載情報は2023年12月27日現在のもので、変更になる場合があります。





株式会社ジョインアップ:https://join-up.co.jp/

INEST株式会社:https://inest-inc.co.jp/

INESTグループ公式Facebook:https://www.facebook.com/inest.co.jp



新商品リリースの背景





当社では、2021年6月よりMVNO事業に参入し、法人・個人事業主の通信インフラの構築ニーズに応えて参りました。中でも、2022年5月より提供開始した、店舗用・業務用Wi-Fi「BizAir+5G」は固定回線の敷設が困難な場所や、提供場所の移動が伴う場合にもインターネット環境整備をより手軽に提供することができることから、法人・店舗事業主の皆様からご好評いただき、この度導入数が3,000店舗を突破いたしました。また9月から提供を開始した、「BizAir +5G for WiMAX」は5G SAを導入しております。5G SAは5Gコア設備を導入することで、4Gとの連携が不要となり、帯域の広い5G接続を優先します。従来の方式では発揮しきれなかった、「大容量通信」「同時他接続」等の機能が利用可能となり、高速化、品質向上が見込め、すでに100店舗以上にご導入いただいております。

新型コロナウイルスの影響や、コロナ禍を経た外国人観光客の急増により、店舗におけるDXへの関心は高まっていると思料しております。インターネット環境の整備は、DXへの取組の第一歩であるとも言え、Wi-Fiの導入は、モバイル端末の業務利用をしやすくし、タブレット端末レジやセルフ注文システム等の導入を促進し、人手不足の解消の一端を担うだけでなく、フリーWi-Fiを提供することで、顧客満足度の向上による来客数や客単価、リピート率向上を見込むこともできます。

※対応サービスエリアについて

サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できない場合や、通信速度が低下する場合があります。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。あらかじめご了承ください。

電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなりますが、電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。

順次拡大予定のサービスエリアは計画であり、サービス開始時期対象地域などが実際とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

また、お申し込みの前には必ず、サービスエリアをご確認ください。

詳細はこちら:https://www.uqwimax.jp/wimax/area/



商品特徴









商品概要





[サービス名称]「BizAir +5G for WiMAX」

[サービスサイト] https://mobile.bizplus.jp/bizair/

[提供価格]

プラン名:BizAir+5G for WiMAX

月額料金:6,180円(税抜)



パートナー募集





ご賛同いただけるパートナー様を募集いたします。当社グループが積み上げたノウハウの共有等、販売開始までの立上の支援や販売開始後のサポートも行います。

詳細につきましてはお問い合わせ窓口からお問い合わせください。



サービス提供会社





会社名:株式会社ジョインアップ(JOINUP,inc.)

代表取締役:執行 健太郎

所在地:東京都豊島区東池袋一丁目25番8号 タカセビル7F

設立年月:2010年10月

会社URL:https://join-up.co.jp/



会社概要





会社名:INEST株式会社(INEST,inc.)

代表取締役社長:執行 健太郎

所在地:東京都豊島区東池袋一丁目25番9号 タカセビル別館8F

設立年月:2022年10月

会社URL:https://inest-inc.co.jp/



お問い合わせ窓口





商品に関する問い合わせ、販売パートナーに関するお問い合わせはこちらにお願いいたします。

フリーダイヤル:0120-929-527

E-mail:bizplus_support@inest-inc.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/28-17:46)