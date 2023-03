[StrategIT]



株式会社ストラテジット(本社:東京都港区、代表:加藤 史恵、以下「当社」)は、この度、Dropbox Japan 株式会社(東京都中央区、代表取締役社長 梅田 成二 、以下「Dropbox」)および当社が企画を行い、当社が設計・開発を担当した「Dropbox to DX Suite」を2023年2月6日にリリースしました。

本アプリはクラウドストレージ「Dropbox」とAI inside のデジタルデータ化アプリケーション「DX Suite」を当社のMaster HubによりAPI連携を行っております。

本アプリリリースを記念し、AI inside 株式会社様、Dropbox Japan 株式会社様、当社の3社共同セミナーを開催致します。以下、各社製品概要、導入事例を交えご説明させて頂きますので、是非ご参加下さい。





■Dropbox と DX Suite の自動連携機能「Dropbox to DX Suite」ウェビナー

2023年3月15日(水)15:00-16:00 開催 (無料)

AI inside , Dropbox Japan , StrategIT 共催

https://info.inside.ai/webinar_dropbox_20230315_st



■セミナープログラム内容

1.DX Suite のご紹介

あらゆる書類を高精度でデータ化するDX Suite とは

2.Dropboxのご紹介

安全なクラウドストレージ Dropbox でコラボレーションを実現

3.Dropbox to DX Suite のご紹介

ファイル格納からデータ化まで自動完結で業務改善できるDropbox to DX Suite とは



■Dropboxについて

Dropbox は、 生活にかかわるコンテンツをつねに整理整頓し、 仕事を進めていくための大切な場所です。 180カ国で7億人以上もの登録ユーザーにご愛用いただいているDropboxは、 「よりスマートな働き方をデザインする」ことを使命としています。 Dropbox は米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、 世界各国にオフィスを構えています。 Dropbox の使命と製品については、 dropbox.com をご覧ください。



■Dropboxエンドースメント

Dropbox Japan 株式会社 代表取締役社長 梅田 成二

「このたび、ストラテジット様のご尽力により、「Dropbox to DX Suite」がリリースされたことを歓迎致します。紙ドキュメントをAI-OCR技術を駆使して高精度にデータ化する「DX Suite」とDropboxの連携により、DX Suite およびDropboxユーザーの業務効率化に大きく貢献できることを確信しています。

Dropboxでは、製品をご利用いただいている企業の皆様が、多様なクラウド製品をシームレスにご利用いただくためのAPI連携を積極的に進めています。今後も、ご利用いただいている皆様にとって最適なクラウド環境でセキュアなコンテンツ管理が実現できるよう支援していきます」



■DX Suite について

「DX Suite」は、AI inside 独自開発の“文字認識AI”を搭載した「Intelligent OCR」と大量帳票を同一フォーマットごとに仕分ける「Elastic Sorter」の機能を搭載した、あらゆる情報をデジタルデータ化するアプリケーションです。定型読取・非定型読取・全文読取で、日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)・タイ語・ベトナム語に対応しています。従来のOCRでは読み取りが困難とされていた手書き文字も高精度に読み取り、これまで人が手で入力を行っていたデータ化業務を自動化し、あらゆる企業・団体のDX推進や生産性向上に貢献しています。



■AI inside 株式会社エンドースメント

AI inside 株式会社 代表取締役社長CEO兼CPO 渡久地 択

この度、グローバルで多くのユーザ様に利用されている素晴らしいプロダクトである「Dropbox」と連携の機会を頂いたことで、多くのユーザ様の利便性向上に貢献できることを非常に嬉しく思います。今後も、さまざまなサービスに当社技術を活用いただけるよう、AIインフラ・技術をオープンに提供し、意識することなくAIの恩恵を受けられる世界の実現を通して、より多くの人々のライフスタイルを変革してまいります。



■当社サービス概要



・Master Hub(マスターハブ)※特許取得済み

Master Hubは連携に必要なノウハウを集約した開発プラットフォームです。

Master Hubによる開発は一般的な受託開発に比べ、高品質なシステム連携を半分以下のコストで実現し、安定的に運用することが可能です。





・SaaStainer(サーステイナー)

SaaStainerは、ノーコードでデータ連携を実現する連携アプリストアです。

アプリストアに掲載されている連携アプリは、API連携のノウハウがなくても、今すぐ簡単に連携を実現できます。

2021年5月のサービス開始以来、1600社を越えるお客様にご利用いただいております。

様々な作業を自動化して、SaaS本来のチカラを引き出し、業務改善にお役立てください。

SaaStainer公式ページ:https://saastainer.com/apps

SaaStainer公式Twitter:https://twitter.com/SaaStainer

SaaStainerご利用1600社突破記念レビューキャンペーン2023年3月末まで

https://www.strategit.jp/news/saastainer-1600-it-review/



■株式会社ストラテジット

SaaSの普及/推進の課題となる穴を埋める存在として、SaaS連携サービスMaster Hub(https://www.strategit.jp/vendor-saas/)とSaaS連携アプリストアSaaStainer(https://saastainer.com/)を提供しています。

SaaSのAPI連携により業務課題解決とユーザーへの価値提供のご支援が可能です。

ストラテジットには、ソリューションを理解し、ユーザーの業務改善・サービス向上を目指し、企画・設計・開発・運用まで担うことが出来るノウハウと実績がございます。



■会社概要



所在地 :東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F代表取締役社長 加藤 史恵

設立 :2019年7月2日

事業内容:SaaS連携開発、SaaS導入コンサルティング

URL :https://strategit.jp/



※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。



