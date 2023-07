[株式会社Phoenixx]

大人気の「東方Project」二次創作レーシングゲームがついにパッケージ版で登場!



本日より順次予約開始!法人オリジナル特典も満載!!





株式会社Phoenixx(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本和則)は、「東方Project」二次創作レーシングゲーム『幻走スカイドリフト』のNintendo Switch(TM) 向けパッケージ版を2023年11月2日に発売決定し、本日7月20日より各販売店にて予約開始したことをお知らせいたします。





キャラクターを2人選んでタッグを組んだら、幻想郷を縦横無尽に駆け巡る爽快なレースの始まり!

豪華アーティスト陣によるダイナミックな東方アレンジ曲をバックに、1人で、マルチプレイモードで、そしてオンライン対戦で…!Nintendo Switch(TM)パッケージ版として手元にソフトを置きながら、様々な遊び方でゲームをお楽しみください!



◆初回生産分限定特典!

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。

※特典の数量には限りがございます。



オリジナルキャラクターシール

ハルニウム氏が描く「東方Project」キャラクターイラストのシールです1



ゲーム内で発動できる「ラストワード」やキャラクターの性能をトレカ風にしたカードです









◆『幻走スカイドリフト』 Nintendo Switch(TM)パッケージ版発売決定 プロモーションビデオも公開中!





◆『幻走スカイドリフト』 公式サイト内にパッケージ版販売特設ページを開設!

https://skydrift.illucalab.com/contents_pkg.html



◆法人別オリジナル特典を一挙紹介! ※五十音順

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がありますのでご了承ください。

※付属する特典や販売価格が異なるものがございます。詳細は各販売店様の商品ページをご確認下さい。

※特典の数量には限りがございます。



【Amazon】※有償特典

マグカップ



【Amazon】

缶スタンドピン57mm



【あみあみ】

アクリルキーホルダー



【ebten】※有償特典

3Dクリスタル



【ebten】

B3タペストリー



【ゲーマーズ】

マルチクロス



【ゲオ】

クリアファイル



【ソフマップ】

B2布ポスター



【とらのあな】

オリジナル缶バッジセット2種



【Neowing】

缶キーホルダー32mm



【メロンブックス】

ポストカード4種セット



【ワンダーグー】

ポストカード4種セット





◆『幻走スカイドリフト』ダウンロード版の購入はこちら!

Nintendo eShop: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000018827.html

PlayStation Store: https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP5905-CUSA19283_00-0000000000000000

Steam: https://store.steampowered.com/app/1065260/_/?l=japanese





──そして再び、少女たちは空を翔ける。

「東方 Project」のレーシングゲームが登場!『幻走スカイドリフト』





◎ストーリー

舞台は日本のどこかにある美しい秘境、幻想郷。

妖怪と人間が奇妙に共存するこの世界である日、

少女たちは彼女らの持つ神秘的な力、霊力がほとんど失われていることに気がついた。

妖怪退治のエキスパート、博麗霊夢はその友人、霧雨魔理沙に異変を知らせた所、

その犯人と思しき影がピカピカのレースサーキットに逃げたのを見た。

力を合わせて影を追う二人。一人、また一人とそこに参戦する少女たち。

幻想郷を縦横無尽に駆け巡る、大レース大会の火蓋が切って落とされた──!







◎2人1組になって華麗にライドを決めろ!

本作では、足りない霊力を補うために1人がボード役、1人がライダー役を担うという新たなタッグシステムを採用。

性能の異なる2人のキャラクターを自在に切り替え、華麗なライドテクニックを魅せよう!

妨害や加速、防御を担う豊富なスペルカードの他、各キャラクターが一度だけ使える必殺の“ラストワード”が存在。

スキルを駆使してライバルを蹴落とし、1位の座を手に入れろ!!









◎ネット対戦で熱くなれ!

ストーリーを追うキャンペーンモードの他、最大7人で楽しめるマルチプレイモードやインターネット対戦を完備。

世界中のプレイヤーとともに、真剣勝負を繰り広げよう。

さらに、キャンペーンモードをクリアすると、秘密のエピソードも解禁され……?



■タイトル概要



(C)2022 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。





illuCalab.





公式サイト:https://illucalab.com/

Twitter:https://twitter.com/illucalab <@illucalab>



株式会社Phoenixx





公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

Twitter:https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw

―――

Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/20-19:47)