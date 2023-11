[株式会社UPC]

新作チャット型恋愛シミュレーションゲーム注目度No1!『アイドルプリンス』より、ゲーム内に登場するアイドルグループ“D×6(ディーシックス)”の、3rdシングル『Smile』のMVが11月22日(水)に公開された。





メン地下アイドルから、日本一のアイドルへ!東京ドームでのコンサートの成功を大きな目標として歩み始めたD×6より、3rdシングル『Smile』のMVが公開された。







本作は、メンバーの立花駿が作詞を手掛け、「これから先、いつも隣にいるキミに、一緒に居られる当たり前の幸せ」を綴った温かなミディアムナンバーとなっている。



Lyrics:立花駿

Music:スクルージ

mix:kain

Movie:スダナツキ(crapdolly)



“3rdシングル” Smile Music Video













【D×6立花 駿】

世界中の人を歌で笑顔に!D×6の天真爛漫、立花駿です!みんな~!ようやくSmileが公開されたよ!「君がくれたたくさんの愛で、平凡だった毎日が色づいていく」って歌詞があるんだけど、

人ってさ、誰かと知り合う事で、日常がガラっと変わったりすることがあるよね!すごくHappyになったりさ!D×6の曲を聴いて貰うことで、一瞬でも、キミの毎日が幸せになったらいいな!絶対に聴いてねっ!約束だよ!?そしてyoutubeのコメントも待ってるよっ!全部読むからね!



FirstMiniAlbum 『Run Up The Rainbow』













アイドルプリンスでは、ゲーム内のLIVE配信を視聴して頂く事で、D×6のFirstMiniAlbum『Run Up The Rainbow』を、もれなく郵送にて配布する特別キャンペーンを実施中!

詳しくは、ゲーム内「イベント情報」をご閲覧下さい。



LINE友だち追加で今すぐゲームスタート!※インストールや登録不要!



https://lin.ee/fsh0h78









本日11月22日はSmileの作詞担当でもある立花駿のBirhtday!ゲーム内では、立花駿のBirthdayイベントも開催中!上記URLよりイベント情報ページをご確認下さい!

立花駿直筆レターや、ミニキャラのアクリルスタンドをイベント条件クリアでプレゼント!

SNSではハッシュタグ #happy_shun_birthday で立花駿のお誕生日をお祝い中!



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○アイドルプリンスとは…!?

チャット系恋愛シミュレーションゲームの最先端!自由な発言で100%会話が噛み合う自由度MAXの新感覚ゲームです。



★推しポイント

・無課金でがっつり遊べる

・自分の手で文字を入力して会話が進むチャット型ゲーム

・LIVE配信で彼と生トーク

・現実でもyoutubeなどでオリジナル楽曲を配信している本物アイドル

・無料でイケメンの彼から胸キュンワード連発のガチなLINE通話

・‥…━━━☆・‥…━━━☆



アイドルプリンスを始めるなら…今!



LINE友だち追加で今すぐゲームスタート!※インストールや登録不要!



https://lin.ee/fsh0h78





------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Movie担当 crapdoly







脳内を具現化する映像製作チーム「crap dolly」がMVを担当。



▼スダナツキ(crap dolly)コメント

この楽曲は「dreamyに直接語りかけるようなMVにしたい」、という駿さんの要望を元に作成しました! D×6がdreamyの皆さんを思う、温かい気持ちが伝われば嬉しいです。



■crap dolly

https://crapdolly.com/





アイドルプリンスの情報





■公式HP

https://idolprince-games.jp/

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@ido1prince/videos

■公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/ido1prince

■公式Instagram

https://www.instagram.com/idol.prince/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@idol.prince



株式会社UPCのOthers GAME





▼『恋下統一~戦国ホスト~』

http://www.renkatouitsu.jp/

▼インストール

https://app.adjust.com/jac93w4



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-10:46)