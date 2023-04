[株式会社めのや]

株式会社めのや(本社:島根県松江市玉湯町、代表取締役社長:新宮 福志郎)が展開するキャラクターアクセサリーブランド「Anaguma(by Anahita stones)」より、『進撃の巨人』です。











エレン、ミカサ、アルミン、リヴァイ、エルヴィン、ハンジをイメージした重厚感ある本格レザーブレスレット。

調査兵団のエンブレムと、立体機動装置のブレードをデザインした凛々しいオリジナルパーツに キャラクターをイメージしたカラーの天然石をさりげなくあしらっています。

ブレス本体は調査兵団が身に着けているベルトを彷彿とさせるようなシンプルなデザインに仕上がりました。身に着ける度に移りゆく、本物の革ならではの質感をご堪能下さい。



きっと彼らの戦いを身近に感じられるはず。









レザー部分は、長く使うほど味わいが深まる丈夫な“栃木レザー”(ヌメ革)を使用。

フリーサイズなので、男女問わずどんな着こなしにもさりげないアクセントをあたえてくれます。



栃木レザーとは



有害な薬品類は一切使わず、ミモザの樹皮から抽出されたタンニン剤でじっくり時間をかけなめしあげた、柔らかく堅牢性のあるヌメ革です。

30以上の工程を経てなめされ、染色の乾燥もいれると通常の革の数倍も手間と時間をかけてつくられています。

使い込むほどに、柔らかさが増し、色艶が出てきます。長く長くお愉しみいただける素材です。





■『進撃の巨人』レザーブレスレット特設サイト:https://anaguma-store.com/collections/shingekinokyojin3







エレン・イェーガー











調査兵団のエンブレムと立体機動装置のブレードをモチーフにした重厚感あふれるメタルパーツに、エレン・イェーガーをイメージした赤い天然石をさりげなくあしらいました。

パーツ裏面には作品の英名「Attack on Titan」と、エレンの名前を刻印。

ブレス本体は調査兵団が身に着けているベルトを彷彿とさせるようなシンプルなデザインに仕上がりました。エレンの戦いを身近に感じてください。



使用している天然石: ガーネット



ミカサ・アッカーマン









調査兵団のエンブレムと立体機動装置のブレードをモチーフにした重厚感あふれるメタルパーツに、 ミカサ・アッカーマンをイメージした青い天然石をさりげなくあしらいました。

パーツ裏面には作品の英名「Attack on Titan」と、ミカサの名前を刻印。

ブレス本体は調査兵団が身に着けているベルトを彷彿とさせるようなシンプルなデザインに仕上がりました。ミカサの戦いを身近に感じてください。



使用している天然石: 合成ブルーサファイア



アルミン・アルレルト









調査兵団のエンブレムと立体機動装置のブレードをモチーフにした重厚感あふれるメタルパーツに、アルミン・アルレルトをイメージした黄色い天然石をさりげなくあしらいました。

パーツ裏面には作品の英名「Attack on Titan」と、アルミンの名前を刻印。

ブレス本体は調査兵団が身に着けているベルトを彷彿とさせるようなシンプルなデザインに仕上がりました。アルミンの戦いを身近に感じてください。



使用している天然石: イエローサファイア



リヴァイ









調査兵団のエンブレムと立体機動装置のブレードをモチーフにした重厚感あふれるメタルパーツに、リヴァイをイメージした緑の天然石をさりげなくあしらいました。

パーツ裏面には作品の英名「Attack on Titan」と、リヴァイの名前を刻印。

ブレス本体は調査兵団が身に着けているベルトを彷彿とさせるようなシンプルなデザインに仕上がりました。リヴァイの戦いを身近に感じてください。



使用している天然石: ペリドット



エルヴィン・スミス









調査兵団のエンブレムと立体機動装置のブレードをモチーフにした重厚感あふれるメタルパーツに、エルヴィン・スミスをイメージした水色の天然石をさりげなくあしらいました。

パーツ裏面には作品の英名「Attack on Titan」と、エルヴィンの名前を刻印。

ブレス本体は調査兵団が身に着けているベルトを彷彿とさせるようなシンプルなデザインに仕上がりました。エルヴィンの戦いを身近に感じてください。



使用している天然石: アクアマリン



ハンジ・ゾエ









調査兵団のエンブレムと立体機動装置のブレードをモチーフにした重厚感あふれるメタルパーツに、ハンジ・ゾエをイメージした紫の天然石をさりげなくあしらいました。

パーツ裏面には作品の英名「Attack on Titan」と、ハンジの名前を刻印。

ブレス本体は調査兵団が身に着けているベルトを彷彿とさせるようなシンプルなデザインに仕上がりました。ハンジの戦いを身近に感じてください。



使用している天然石: アメジスト



商品詳細



【販売価格】

¥9,900(税込)



【販売開始日】

2023年5月18日(木)



【販売店舗】

・公式オンラインショップ「Anaguma-store」

https://anaguma-store.com/collections/sailormoon

・全国のアナヒータストーンズ、karasade、瑪瑙屋めのや各店

・たまゆら東京ソラマチ店

(店舗一覧: https://blog-menoya.jp/tenpo)



Anaguma(by Anahita stones) とは



“Anaguma”は、あなたの「すき」を、天然石でつなぐブランドです。

厳選した天然石のきらめき、物語を織りなすモチーフへのこだわり

このふたつを大切に

作品の世界観を追求した様々な商品を製作しています。

「すき」が彩る毎日を、みなさまにお届けいたします。



(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-14:16)