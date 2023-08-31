ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 Nasdaq Mark…
［ピクシーダストテクノロジーズ株式会社］
独自の波動制御技術を利用した革新的な製品とメタマテリアルの商業化にフォーカスした日本のテクノロジー企業であるピクシーダストテクノロジーズ株式会社（ティッカーシンボル（ticker symbol）:「PXDT」）は、2023年7月31日のNasdaq Capital Marketへの上場を祝して、2023年８月25日に上場セレモニー(Bell Ringing Ceremony)を開催しました。
米国東部時間午前9:15にニューヨーク市のNasdaq MarketSite Towerで行われた上場セレモニーの様子は
https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony で見ることができます。
上場セレモニーでは、Nasdaq Chief Client OfficerのJoseph Brantuk氏が登壇し、ピクシーダストテクノロジーズがNasdaq上場という重要なマイルストーンを達成したことについて、祝辞を述べました。
そして、ピクシーダストテクノロジーズ代表取締役 兼 CEO落合陽一による代表挨拶を行い、記念クリスタルの授与の後、市場開場の鐘を鳴らしました。
CEO落合陽一による代表挨拶
I want to start by thanking everyone who has supported Pixie Dust Technologies throughout the years. Before discussing more about our business, I would like to recite a memorable line from J.M. Barrie’s
timeless masterpiece, ‘Peter Pan’:
“All the world is made of faith, and trust, and pixie dust.”
In the name Pixie Dust Technologies, we find the freedom of the immaterial, embracing the limitless
potential of digital technologies. Unconstrained by the physical world, this immaterial nature pushes
humanity to uncharted terrains. Our vision, as Pixie Dust Technologies, is to meld wave technology and artificial intelligence to create new values and experiences. This fusion drives into uncharted realms,
creating new products and fostering a rich unfolding of diversity and creativity, like the amorphous
“pixie dust” itself.
Digital innovation forges new bonds between humanity and the natural world, allowing us to redefine
our existence in harmony with digital nature. This is the essence of a digitally rebalanced society, where the infinite possibilities and exploration symbolized by “Pixie Dust” come to life.
To all the investors and shareholders who continue to believe in our vision and give your unwavering
support, and to our hardworking, dedicated team members who are the pillars of our continued success, it is an honor to celebrate this milestone together. Thank you for being an integral part of this journey.
Today’s accomplishments are merely the beginning of a new chapter for our company - one that is a
remarkable opportunity to accelerate our exploration and proliferate the essence of
Pixie Dust Technologies across the globe.
May I invite you to join us on this historic journey, as we traverse together into a future sculpted with
faith, trust, and, of course, pixie dust.
Thank you.
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について
ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。
私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「パーソナルケア＆ダイバーシティ領域」と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆DX領域」の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。
急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。
■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社
商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（英語名：Pixie Dust Technologies, Inc.）
代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎
所在地 東京都千代田区神田三崎町二丁目20番5号
設立 2017年5月
Photography courtesy of Nasdaq, Inc.
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/31-15:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
『ライアー・ライアー』原作版 姫路白雪がフィギュア化！ ８月31日（木）より予約受付開始(08/31 16:16)
【JAF群馬】ベテランドライバー向けの実技講習会「ドライバーズセミナー シニアコース」を開催します(08/31 16:16)
デジタルハリウッド大学［DHU］公式Webサイト リニューアルのお知らせ(08/31 16:16)
プチプラ子供服ブランド「ペアマノン」がドットエスティにオープン！ドットエスティ初のベビー服の取り扱いを開始(08/31 16:16)
世界に衝撃を与えた川添象郎プロデュース作品をアナログレコードに収録！「象の音楽」が9月27日に2枚組LP盤でリリース！(08/31 16:16)
自分らしい秋スタイルが見つかる！豊かなトーンで季節感満点の雰囲気を演出。トレンドアートで彩る「新作オータムネイル」が登場！9月1日(金)～11月30日(木)全17種(08/31 16:16)
「忍たま乱太郎 × サンリオキャラクターズ」新作グッズを発売、タワレコ5店舗のポップアップで先行販売！オンラインも対象(08/31 16:16)
最大で無料召喚100連分のクリスタル3000個が当たる！『エレメンタルストーリー』がiOSリリース3000日記念キャンペーンを開催！クリスタルがもらえるログインボーナスや、無料10連召喚も開催！(08/31 16:16)
2023明治安田生命J2リーグ第38節 ツエーゲン金沢 vs ブラウブリッツ秋田 キックオフ時刻変更のお知らせ(08/31 16:16)
『サマナーズウォー: Sky Arena』、大型アップデート実施！ 新モンスター「デビルメイデン」登場！新コンテンツや新2次覚醒モンスターも実装！！(08/31 16:16)
「PayPay商品券」有効期限延長や残高との併用など、新機能を順次リリース。寄付から受け取りまでの手続きがよりスピーディに。(08/31 16:16)
【新刊書籍】『住民訴訟の法理と改革-自治体実務の現状と課題』発刊！(08/31 16:16)
【WONDERTABLE MALL】新発売 プレミアム和牛「いわて山形村短角牛」の牛すじカレー(08/31 16:16)
西加奈子初のノンフィクション『くもをさがす』が28万部突破！ 9月2日「世界一受けたい授業 2時間SP」への出演決定！(08/31 16:16)
フラー、iOSDC Japan 2023にスポンサー協賛。(08/31 16:16)
【34% OFF！】Teclast最上位Android 13タブレット「T50Pro」限定キャンペーン開催中！「P30S」もAmazonで在庫一掃セール実施中！(08/31 16:16)
関西で人材派遣市場が活況 - 専門スキルを求める企業と柔軟な働き方を望む人材との需給が伸長中(08/31 16:16)
クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズのスマートフォンケースが、“機種×コンテンツ×デザイン”で豊富なスマホアクセサリーを取り揃えるCASEPLAYから登場！(08/31 16:16)
［調査レポート］年収1000万円以上の人に聞いた成功の要因とは？3位：実行力、2位：感謝や信頼、1位は？(08/31 16:16)
TVアニメ『地獄楽』のグッズがシンクイノベーション(株)より新発売！(08/31 16:16)
柏レイソルホームゲームの公式戦で冠試合「日立ソリューションズDAY」を開催(08/31 16:16)
【QQEnglish】フィリピン・セブ島マクタンニュータウンエリアに14階建て延べ床面積約15000平米の新校舎をオープン(08/31 16:16)
ラコステが期間限定のポップアップストア「ワニの90回目のバースデーパーティー in TOKYO」を開催(08/31 16:16)
法律トラブルの内容に合った弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ」、TikTokアカウント開設(08/31 16:16)
児童発達支援・放課後等デイサービス「MyStepジュニア」でコクヨ IoT 文具『しゅくだいやる気ペン』を用いたモニター実験を開始(08/31 16:16)
【ハークスレイ】組織力向上プラットフォーム「Wevox(ウィボックス)」を全社導入(08/31 16:16)
ミラティブ8周年を記念して、ゲーム会社さま向けコミュニティ施策の成長を公開！(08/31 16:16)
Awich、新しい学校のリーダーズ、Dragon Ash他出演！「THE DROP FESTIVAL 2023 in Japan」TIGETでチケット発売中(08/31 16:16)
『にこにこ餃子』9/9(土)ホームゲーム藤枝市役所サッカー部戦冠スポンサー決定(08/31 16:16)
アフターコロナで再注目、「ワーケーションの認知度」について市場調査結果を公開！(08/31 16:16)