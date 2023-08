[ピクシーダストテクノロジーズ株式会社]



独自の波動制御技術を利用した革新的な製品とメタマテリアルの商業化にフォーカスした日本のテクノロジー企業であるピクシーダストテクノロジーズ株式会社(ティッカーシンボル(ticker symbol):「PXDT」)は、2023年7月31日のNasdaq Capital Marketへの上場を祝して、2023年8月25日に上場セレモニー(Bell Ringing Ceremony)を開催しました。



米国東部時間午前9:15にニューヨーク市のNasdaq MarketSite Towerで行われた上場セレモニーの様子は

https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony で見ることができます。



上場セレモニーでは、Nasdaq Chief Client OfficerのJoseph Brantuk氏が登壇し、ピクシーダストテクノロジーズがNasdaq上場という重要なマイルストーンを達成したことについて、祝辞を述べました。



そして、ピクシーダストテクノロジーズ代表取締役 兼 CEO落合陽一による代表挨拶を行い、記念クリスタルの授与の後、市場開場の鐘を鳴らしました。







CEO落合陽一による代表挨拶





I want to start by thanking everyone who has supported Pixie Dust Technologies throughout the years. Before discussing more about our business, I would like to recite a memorable line from J.M. Barrie’s

timeless masterpiece, ‘Peter Pan’:



“All the world is made of faith, and trust, and pixie dust.”



In the name Pixie Dust Technologies, we find the freedom of the immaterial, embracing the limitless

potential of digital technologies. Unconstrained by the physical world, this immaterial nature pushes

humanity to uncharted terrains. Our vision, as Pixie Dust Technologies, is to meld wave technology and artificial intelligence to create new values and experiences. This fusion drives into uncharted realms,

creating new products and fostering a rich unfolding of diversity and creativity, like the amorphous

“pixie dust” itself.



Digital innovation forges new bonds between humanity and the natural world, allowing us to redefine

our existence in harmony with digital nature. This is the essence of a digitally rebalanced society, where the infinite possibilities and exploration symbolized by “Pixie Dust” come to life.



To all the investors and shareholders who continue to believe in our vision and give your unwavering

support, and to our hardworking, dedicated team members who are the pillars of our continued success, it is an honor to celebrate this milestone together. Thank you for being an integral part of this journey.



Today’s accomplishments are merely the beginning of a new chapter for our company - one that is a

remarkable opportunity to accelerate our exploration and proliferate the essence of

Pixie Dust Technologies across the globe.



May I invite you to join us on this historic journey, as we traverse together into a future sculpted with

faith, trust, and, of course, pixie dust.



Thank you.







ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について





ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学(コンピュータサイエンス)と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。

私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「パーソナルケア&ダイバーシティ領域」と、メタマテリアル(材質ではなく構造で特性を生み出す技術)やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース&DX領域」の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。

急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体(ハードウェア)の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。



■ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社(英語名:Pixie Dust Technologies, Inc.)

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都千代田区神田三崎町二丁目20番5号

設立 2017年5月



















Photography courtesy of Nasdaq, Inc.



