[株式会社オルターブース]

Microsoft Power Platformを活用したローコード開発の伴走支援サービスを、更に普及させるために協業いたします。



株式会社オルターブース(本社:福岡県福岡市、代表取締役:小島 淳、以下「オルターブース」)は、株式会社福岡情報ビジネスセンター(本社:福岡県福岡市、代表取締役:武藤元美、以下「福岡情報ビジネスセンター」は、ローコード伴走型支援を用いて現場主導のデジタル化を推進するため協業を開始しました。







▼背景

IT を前提とした新しいビジネスモデルの創出や、顧客チャネルのデジタル化、ビジネスプロセスのデジタル化は競争優位を確立するためにも重要になってきているものの、このようなシステムは予め仕様を決めることが難しい場合も多く、高速に試行錯誤を繰り返し、最適解を見つけてゆかなければなりません。そのような中、開発工数を下げ頻繁な改善と安定稼働を両立するため、ローコード開発の需要が高まっています。ローコード開発は、技術的なハードルを下げ、プログラミングスキルを持たない人でもアプリケーションを作成できるためこれまで以上に求められており、現場主導のデジタル化を推進する手段と

して注目されています。





▼今回の協業について

IT人材の不足が深刻化する中、多くの企業がビジネスニーズへの迅速に対応できないという問題に直面しています。そこで注目されているのが、ローコード開発の導入です。ローコード開発では、必要な機能もったアプリケーションを、迅速かつ最適な形でリリースできます。オルターブースはMicrosoft Power Platformを活用したローコード開発で、お客様と共に課題の発見・分析から、アプリケーションの実装・リリースまでワンストップでご支援する伴走サービスを提供しております。お客様のニーズや業務プロセスを分析し、あるべき形の明確化、改善のステップを支援している福岡情報ビジネスセンターと協業することで、現場主導のDXを実現いたします。





【取り組みの内容】

1. 業務プロセス分析 (BPM)

・スイムレーンの特定

・業務プロセスの見える化

・業務改善後プロセスの合意



2. インターフェイス定義

・インプットアウトプット定義

・タスク分割

・プロダクトバックログ作成





3. プロダクトリソースの準備

・プロダクトチームの発足

・プロダクトリソースの確保

・スプリント計画





4. インクリメント開発





5. リリース





▼福岡情報ビジネスセンター 代表取締役 武藤氏コメント

デジタルによる社会インフラの大転換期に、あらゆる企業がビジネスの最前線において恒常的な変革が求められています。デジタルによるスピード感のあるビジネスプロセスの見直しや新たなビジネスの創造こそが企業存続の条件となり、ローコードによるアジャイル開発、BizDevOps による迅速な対応を迫られています。今回、Microsoft Power Platformのノウハウを有したオルターブース社とタッグを組むことで、これまでお客様と共に蓄積してきた経営をエンジニアリングするノウハウに併せ、圧倒的な優位性を誇る Microsoftのテクノロジーを備えることで、デジタル社会におけるお客様の成長ドメインを共創する

ビジネスパートナーとして、私たちの存在価値を益々高めて参ります。





▼オルターブース 代表取締役 小島のコメント

オルターブースは、Microsoft Power Platformを活用したローコード開発の伴走支援サービスを提供することで、お客様のビジネス課題を解決し、組織のデジタル化を加速させることを目指しています。Microsoft Power Platformは、ビジネスアプリケーションの開発に必要なデータベース、ワークフロー、UI、AIなどの機能を統合的に提供するプラットフォームであり、コーディングの必要性を大幅に低減し、現場の声に応える柔軟なアプリケーション開発を可能にします。今回、福岡情報ビジネスセンター社と協業することで、お客様の業務プロセス分析からインクリメント開発、リリースまでの一連の流れをサポートし、お客様自身がローコード開発によるデジタル変革を主導できるようになることを期待しています。福岡情報ビジネスセンター社は、ITのエキスパートとして豊富な経験と実績を持っています。オルターブースは、福岡情報ビジネスセンター社と共に、Microsoft Power Platformの普及に努めるとともに、お客様のデジタル社会への適応力を高めることに貢献してまいります。





▼福岡情報ビジネスセンターについて

会社名:株式会社福岡情報ビジネスセンター

代表者:代表取締役 武藤 元美

設 立:1998 年 7 月

本 社:福岡県福岡市博多区博多駅前 3-26-29 九勧博多ビル 8 階

H P:https://fbicenter.co.jp/





事業内容

・システム開発、IT コンサルティング、保守サービスの提供

・データセンターの運営及びクラウドサービスの提供

・セキュリティサービスの提供

・IT 人材育成サービスの提供





▼オルターブースの取り組み

お客様のイノベーション促進に貢献すべく、「Walk Together, Hack Together.」をモットーに、お客様に寄り添いながら「共につくる」ことを実践したサービスの提供を行って参ります。クラウド導入からクラウドネイティブアプリケーションの開発、レガシー資産のモダナイズなどクラウドに関する様々な課題解決のご支援をしていきます。また2022年よりGitHubパートナーとしてGitHub Enterpriseの販売、導入支援を通じ、業務効率化ならびにDeveloper Experienceの向上を支援しております。





2023年の実績

Microsoft Digital & App Innovation (Azure) ソリューションパートナーを取得

Microsoft Japan Partner of The Year 2023受賞(通算5回目の受賞)

Microsoft Top Engineer Award 2名受賞

Microsoft Advanced Specialization認定





▼オルターブースが提供しているサービス

オルターブースは、クラウドネイティブ化支援サービスの「KOSMISCH(コーズミッシュ)」、最適なクラウドサービスの利用をサポートするクラウドインテグレーションサービス「Cloud Pointer」、モバイルオーダーサービスの「FooPass」、ユーザー管理サービスの「れこぐる」、 GitHub Enterpriseの導入・活用支援やトレーニングなど、クラウドネイティブ化のためのソリューションを提供しています。





▼各種ご案内

【コーポレートサイト】

https://www.alterbooth.com/



【Azure総合支援-Cloud Pointer】

https://cloudpointer.tech/



【GitHub Enterprise】

https://www.alterbooth.com/products/ghec/





▼クラウドネイティブな開発をガンガンやっていけるエンジニア募集!

https://www.wantedly.com/projects/725651



