一般社団法人日本 e スポーツ連合(会長:岡村秀樹 以下、JeSU)は、11月16日から18日にかけて開催された「東アジアeスポーツチャンピオンシップ」(Esports Championships East Asia 2022、以下ECEA 2022)にて、日本代表チームが総合優勝を果たしたことをお知らせします。







この大会は、日本、中国、韓国3か国の友好と、東アジアにおけるeスポーツの価値向上を目指して企画されたeスポーツの国際対抗戦です。今年は、中国・上海を配信拠点としたオンライン開催となりましたが、日本と韓国の2か国は韓国・釜山のBRENA(Busan e-Sports Arena)にてオフラインで競技を実施しました。



大会は、「eFootball™ 2023」、「Hearthstone(ハースストーン)」、「League of Legends(リーグ・オブ・レジェンド)」の3タイトルで競技が行われ、2つのタイトルで勝利した日本代表チームが大会の総合優勝を果たしました。



<大会結果>









JeSUは今後も、日本におけるeスポーツの振興を通して国民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指し、これをもって国民の健康とともに、社会・経済の発展に寄与することを目的として活動してまいります。





<大会概要>

名称: Esports Championships East Asia 2022 (東アジアeスポーツチャンピオンシップ 2022)

日程: 2022年11月16日(水)~18日(金)

会場: オンライン方式

※日本、韓国のみBRENA(Busan e-Sports Arena)にてオフラインで競技を実施

参加国: 日本、中国、韓国

実施タイトル(※アルファベット順)、および日本代表選手:

「eFootball™ 2023」: Leva選手、koko選手

「Hearthstone(ハースストーン)」:Alutemu選手 (posesi選手は諸事情により欠場となりました)

「League of Legends(リーグ・オブ・レジェンド)」: Ricky選手、Popon選手、Akainu選手、chilioil選手(以上、前Sengoku Gaming所属)、Akabuff選手(前Axiz所属)、YSDSコーチ(Sengoku Gaming所属)

賞金: 各タイトル総額 約100万円 (50,000元) ※1中国人民元=20円換算として

優勝国:約50万円(2万5千元)、 準優勝国:約26万円(13,000元)、

3位:約18万円(9,000元)、 MVP:約6万円(3,000元)

主催: CCEA (China Culture and Entertainment Industry Association)

大会URL: https://jesu.or.jp/ecea2022/





◆日本eスポーツ連合(JeSU)について

一般社団法人日本eスポーツ連合は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そして振興を目的に国民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上と選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。

また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。



オフィシャルスポンサー:

KDDI株式会社

ZONe エナジー

株式会社ローソン

株式会社ビームス

株式会社マウスコンピューター



活 動 助 成: 一般財団法人上月財団



協力: 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)



後援: 一般社団法人日本アミューズメント産業協会(JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会(AMD)



