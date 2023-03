[Hero Entertainment Co., Ltd]



オンラインエンターテイメント企業のHK Hero Entertainment Co., Ltd(本社:香港、以下HK Hero Entertainment)とTCI Entertainment Technology Corp.(本社:中国上海、CEO:李子豪、以下TCI)は、株式会社コーエーテクモゲームス(本社:横浜市、代表取締役社長:鯉沼久史、以下、コーエーテクモゲームス)の歴史シミュレーションゲーム『三國志11』のIPを使用し同社の監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『新三國志』(Android版・iOS版)に関しまして、2023年3月16日にVer3.6へのアップデートを実施いたしましたので、お知らせいたします。





◆Ver3.6へアップデート!「軍船、港」等の新機能を実装

下記の日程でアップデートを行い、「軍船、港」等の新しいコンテンツの実装や機能改善を実施いたしました。進化し続ける『新三國志』の世界をどうぞお楽しみください。





【アップデート実施日】

2023年3月16日(木)



【アップデート内容概要】

1.「軍船、港」新機能の追加

「港」は、新たな戦略拠点となる重要な場所です。

そして、港での戦闘は、新たに追加される軍船機能が適用されます。

軍船は蒙衝、楼船、闘艦の三種類があり、それぞれ相性が存在します。より巧妙に布陣を設定し、他の君主を圧倒しましょう。









2.「水戦適応力」新機能の追加

全ての武将に、水戦適応力が追加されます。

水戦適応力は、S、A、B、Cの4つの段階があり、港領域内で戦闘を行う際に発動されます。

武将の水戦適応力が高いほど、本来より高い能力を発揮しますが、水戦適応力が低い場合は一部の実力しか発揮できません。

港で戦闘を行う際は、布陣の武将配置がより重要になります。





◆アップデート記念ログインボーナス

Ver3.6アップデートを記念して期間限定ログインボーナスイベントを開始いたしました。



期間:2023年3月16日(木)~2023年3月26日(日)



ログインボーナスで武将(張良、張儀、郝昭) の好感度を獲得できる「UR好感度宝箱(九)」など様々なアイテムを獲得できます。合計10日間ログインして「UR好感度宝箱(九)」を集めると、上記のUR武将3名からいずれか1名の武将と交換できる量の好感度を獲得可能です。



※イベント期間や内容は事前の告知なく変更される場合がございます。最新情報は公式Twitterまたは公式サイトのお知らせをご覧ください。





タイトル: 『新三國志』

ジャンル: 育成型戦略シミュレーションゲーム

対応端末: Android/iOS

価格: 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

運 営: Hero Entertainment Co., Ltd

配信日: 2018年8月20日



『新三國志』公式サイト:https://go.onelink.me/YF07/shinsangokushi

『新三國志』公式Twitterアカウント: https://twitter.com/shinsangokushi

『新三國志』公式Facebookアカウント:https://www.facebook.com/shinsangokushi/

『新三國志』公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCb74G3Ie0UjLeN33F5r0Yjg



(C)2022 HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SHANGHAI TCI NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.

(C)2018-2022 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.





【HK Hero Entertainment紹介】

HK Hero Entertainmentは、中国北京に本社を置くオンラインエンターテイメント企業Hero Entertainment Co.,Ltd(以下、Hero Entertainment)の香港法人です。Hero Entertainmentは2015年の設立以来、スマートフォン向けゲームアプリの開発・パブリッシング及びモバイルe-Sports競技大会の組織運営等を中心に中国及び世界各地で事業を展開し、全国中小企業株式譲渡システム(National Equities Exchange and Quotations、通称NEEQ)に上場しました。また、設立当初より海外進出を視野に入れた事業展開を行い、全世界154ヶ国・地域の「おすすめアプリ」に選ばれた『Art of War: Red Tides』を始め、『Crisis Action』、『Phantom Blade2』、『一起来冒険』等の人気ゲームアプリを世界各地で配信し、4億人を超えるユーザーを獲得しております。



2018年8月には、株式会社コーエーテクモゲームスの監修のもとで開発された育成型戦略シミュレーションゲームアプリ『新三國志』日本語版の配信を開始し、累計ダウンロード300万突破、 App Storeダウンロードランキング5位、Google Playダウンロードランキング3位にランクイン、Google Playの「おすすめゲーム」に掲載されるなど、大変ご好評をいただいております。



Hero Entertainmentは中国大陸以外にも香港、台湾、日本に現地法人を設立しており、「Unlock your vision and mind」という経営理念のもと、今後も全世界のお客様に良質なオンラインコンテンツをお届けするために、積極的に海外パブリッシング事業を推進してまいります。



