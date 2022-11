[株式会社MOGURA ENTERTAINMENT]

昼と夜でコンセプトが変化する複合カフェ





株式会社MOGURA ENTERTAINMENT(本社 東京都新宿区、代表取締役CEO/野村岳史)は、イープラスが手掛ける渋谷最大級のカフェ、リビングルームカフェ&ダイニング「eplus LIVING ROOM CAFE&DINING」にて、L’Arc~en~Cielとのコラボカフェ『L’Arcafe(ラルカフェ)2022-2023』を企画し、2022年12月27日(火)から2023年1月31日(火)までの期間限定でオープンいたします。



2022年から2023年に渡って実施する本企画は、昼と夜でコンセプトを変えた2種類の雰囲気を楽しめるカフェとなっております。ランチはカジュアルなカフェメニューを食べながらライヴ映像を鑑賞でき、ディナーは上品なコースメニューと非売品のスペシャル スーヴェニアがついたラグジュアリーで落ち着いたひとときをお過ごしいただけるコンセプトとなっております。その他、L’Arcafe オフィシャル グッズの販売、衣装や写真パネルの展示、店内装飾など皆さまに楽しんでいただける企画が盛りだくさんございます。土日祝日はオリジナル ソフトドリンクのテイクアウト販売も行っているのでカフェをご利用しない方でも気軽にお立ち寄りいただけます。





■『L’Arcafe 2022-2023』概要

期間 2022年12月27日(火)17:30~2023年1月31日(火)22:00

前期 2022年12月27日(火)~2023年1月15日(日)

後期 2023年1月16日(月)~2023年1月31日(火)

※休業日 2023年1月1日(日)~1月3日(火)

※2022年12月31日(土)は19:30までの営業となります。(オリジナル ソフトドリンクのテイクアウト販売は19:00までとなります。)

※グッズ販売

12月27日(火)17:30~21:30

12月28日(水)以降は10:30~21:30となります。

12月31日(土)は19:00までとなります。

※グッズの販売時間は状況によって変更する可能性がございます。

L’Arcafe 2022-2023特設サイト、L’Arc~en~Cielオフィシャルサイト、SNS等にてお知らせいたしますので随時ご確認ください。



会場 eplus LIVING ROOM CAFE&DINING

東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム5F

TEL 03-6452-5424

時間 ランチ10:00~16:30/ディナー17:00~22:00

※ランチ/ディナー共に、2時間入れ替え制となります。

料金 ランチセット(フード+オリジナル ソフトドリンク+デザート) ¥4,200 (tax in)

※オリジナル ランチョンマット+オリジナル コースター付

ディナーコース(前菜+スープ+メイン+デザート+コーヒーor紅茶)¥13,200 (tax in)

※オリジナル ランチョンマット+スペシャル スーヴェニア付き

オリジナル ソフトドリンク¥1,000 (tax in)/オリジナル アルコールドリンク¥1,200 (tax in)

※前期/後期でメニューや特典(オリジナル ランチョンマット /オリジナル コースター)の内容が変わります。

※土日祝日価格について ランチセットは+¥500(tax in)/ディナーコースは+¥1,000(tax in)となります。

※オリジナル ランチョンマット/オリジナル コースターはランダムで1枚ずつのお渡しになります。

※ランチ、ディナー共にカフェの既存メニュー(フード/ドリンク)やオリジナル ドリンクの追加注文で、オリジナル ランチョンマット(フード提供時)/オリジナル コースター(ドリンク提供時)をランダムで1枚お渡しいたします。

※土日祝日限定オリジナル ソフトドリンクのテイクアウト販売(10:30~21:30)



■『L’Arcafe 2022-2023』 大阪開催決定!

東京開催後、大阪にて『L’Arcafe 2022-2023』の期間限定開催を予定しております。

詳細は、L’Arcafe 2022-2023特設サイト、L’Arc~en~Cielオフィシャルサイト、SNS等にてお知らせいたしますのでご確認ください。



チケット発売 各オフィシャルファンクラブ会員先行受付11月28日(月)12:00より (イープラス独占販売)

※抽選での販売になります。

※チケットの詳細は、L’Arcafe 2022-2023特設サイトをご確認ください。

※一般発売につきましては、後日お知らせいたします。

※各詳細や追加情報は、L’Arcafe 2022-2023特設サイト、L’Arc~en~Cielオフィシャルサイト、L’Arcafe 2022-2023公式twitterにて随時お知らせいたします。



L’Arcafe 2022-2023特設サイト https://eplus.jp/LArcafe2022-2023/

追加情報はL’Arcafe 2022-2023公式twitterにて随時お知らせいたします。

L’Arcafe 2022-2023公式Twitter @LArcafe2022_23

L’Arc~en~CielオフィシャルTwitter @LArc_official

L’Arc~en~Cielオフィシャルサイト www.LArc-en-Ciel.com



◆企画/主催 株式会社MOGURA ENTERTAINMENT

◆協力 マーヴェリック・ディー・シー株式会社/株式会社ボンボーヌヴァリエ



■会社概要

社名 株式会社MOGURA ENTERTAINMENT

URL mogura-ent.com/所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-9 天翔西新宿ビル 1階 102号室

設立 2018年3月16日 代表取締役 野村岳史



