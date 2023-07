[ヒューゴボスジャパン株式会社]

2023年レッドカーペットショーにてブランドアンバサダー大谷選手がBOSSを着用



ピッチャー・バッターの二刀流として活躍しているプロ野球選手の大谷選手が、シアトルでのレッドカーペットショーにて、BOSSの定番スーツ「BOSS ONE THE SU1T」を着て登場。









写真:AP



現地時間2023年7月11日(火)午前11時頃、BOSSのブランドアンバサダーの大谷翔平選手はシアトルでのレッドカーペットショーにて、BOSSの定番スーツ「BOSS ONE THE SU1T」のを着て登場。グレーのスーツにグレーのシャツを合わせた、洗練した着こなしを披露しました。



今回、大谷翔平選手が着用したのはBOSSが提案する、通称「BOSS ONE」のスーツ。完璧な職人技と正確なフィット、そして究極の動きやすさを兼ね備えたアイテムです。ジャケット、トラウザーズ共にサイズを組み合わせられます。ピュアウールを使用したSUPER120のイタリア製生地で仕立てられたBOSS ONEは、4 WAY STRETCH ― 4方向にストレッチが効いた快適な着心地が魅力です。



BOSSは彼の野球に対する挑戦を支持しております。移動時のストレス軽減を少しでもサポートするような快適性を追求した商品を中心に、提案しております。伸縮性や通気性に富み、しわになりにくい、又は撥水性などの機能性を持たせた多くのアイテムを彼の移動着として提供しております。



【大谷選手:着用商品情報】

BOSS ONE THE SU1T (ボス・ワン・ザ・スーツ)

Jacket: H-Huge-B1 10236006 01/ 50469171

Price:¥99,000 (税込み)

Trousers: H-Huge-B1 10236006 01/ 50469174

Price:¥44,000 (税込み)

Belts: Oanto_Or35_sp 10202753 01/ 50496706 002

¥18,700(税込み)

Shoes: Lisbon_derb_bu1/ 50470980

Price: ¥52,800(税込み)



✧ネクタイ、シャツ共に参考商品となります。

✧BOSS ONE THE SUI1Tはグレー、ブラック、ネイビー3色展開。



BOSSとHUGO BOSS

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして、自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。また、フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の400 以上の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、世界のアパレル市場のプレミアムセグメントに位置するリーディングカンパニーであるHUGO BOSS の中核ブランドです。BOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは132カ国の約7,400の販売拠点でコレクションを提供し、70カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。メッツィンゲン(ドイツ)に本社を置く同社は、全世界で約17,000人の従業員を擁し、2022年度の売上高は37億ユーロを計上しています。



お問い合わせ先:

ヒューゴ ボス ジャパン株式会社

TEL: 03-5774-7670



BOSS.COM

INSTAGRAM: instagram.com/boss

FACEBOOK: facebook.com/hugoboss

YOUTUBE: youtube.com/boss

TIKTOK: tiktok.com/boss







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-10:46)