2023年8月25日(金)より販売開始。



きもの専門店やまと(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:矢嶋孝行)が展開するブランド<KIMONO by NADESHIKO>は、2023年秋冬コレクションとして日本を代表するタオルのさんちである、愛媛県今治市のタオル生地で仕立てるきものをはじめとした、新作のきもの・帯の第一弾を展開します。



■特設サイト https://www.kimonobynadeshiko.com/









2023 Autumn Winter Collectionよりブランドコンセプトを一新する<KIMONO by NADESHIKO>。

今作では、世界に評価される、日本の魅力溢れるものづくりに着目しました。人気のマドラスチェック柄やカモフラ柄に新色が加わり、昨年ご好評いただいたポケットきものもシーズン商品として登場します。またジャパン・クオリティの代表的存在といえる愛知県今治市の名産「今治タオル」の生地を使用したきものは、コーデュロイのような見た目からは想像もつかないほど柔らかく優しい風合いとなっており、今までにないきものとして誕生しました。

商品の概要やブランドが抱くものづくりの想いを、深掘りしてご紹介します。





商品ラインナップ











タオルきもの コーデュロイ

冬の定番素材であるコーデュロイをイメージしたきものです。鮮やかな色味は今治タオル最大の特徴の一つでもあり、軽さを感じさせる配色になっています。タオル生地の柔らかな魅力はそのままに、さらっとお召しいただける厚みや畝(表面の凹凸)のバランスにこだわりました。ガウンのようにアウターとしてもお使いいただけます。

価格:きもの 55,000円(税込・対丈仕立て付き)、羽織 51,700円(税込・対丈仕立て付き)

※オンラインストアは対丈での仕立て上り品のみの取り扱いとなります

カラー:レモン/アイスグレー

素材:綿100%





















POCKET KIMONO/HAORI

ポシェットひとつで気軽に出かけられるポケットきものの第二弾です。たくさんのポケットが備わっているという機能面に加え、スーツなどにも使用されているグレンチェックの生地を採用しているため、アウトドア以外でも着やすい上品な雰囲気のデザインになっています。さらに今作から羽織タイプも仲間入り。より幅広いシチュエーションでお楽しみいただけます。

価格:きもの 63,800円(税込)、羽織 58,300円(税込)※ともにお仕立て上がり品のみ

カラー:グレー/ブラウン/ブルー

素材:ポリエステル65%、レーヨン28%、ポリウレタン7%













カジュアルきもの マドラスチェック

ブランドで人気の高いマドラスチェック柄のきものに、大人カラーの新色が登場。ミルクコーヒーのようなブラウンの地色に、グリーンやイエローをアクセントとして施しました。今までのマドラスチェックの中でもよりシックでスタイリッシュな配色となっています。

価格:44,000円(税込・仕立て付き)

カラー:黒

素材:ポリエステル100%











カジュアルきもの カモフラ

もこもことした雲のようなカモフラ柄は、実際の空の色をきものに映し出したデザインとして製作しました。今シーズンは夕暮れ空の淡い色味を使用したグレイッシュ系の配色で、どこか安心感や懐かしさを感じる自然な雰囲気に。

価格:44,000円(税込・仕立て付き)

カラー:サンセット

素材:ポリエステル100%







スタイリング商品一部ラインナップ





新作のきものに合わせて、ぜひスタイリングでお楽しみください。



帯締 くくり糸の京組紐

福岡県久留米市がさんちの久留米絣。そのくくり糸は本来破棄されてしまうものですが、それを再利用できないかと考え、ベルト感覚で気軽に使える京組紐を製作しました。くくり糸のランダムな長さが素材のザクザク感を生み出しているのが特徴です。京都の組紐は雑貨などで使われていることが多いことから、あえてベルトのような形状で製作しており、きものはもちろん洋服の細ベルトとしてもお使いいただける仕様にしました。

価格:4,950円(税込)

カラー:藍・赤

素材:綿100%









52 BY HIKARUMATSUMURA バッグ(セレクト品)

持ち手が調節でき、きものの振りがあっても持ちやすいバッグです。洋服はもちろん、コロッとした巾着のようなシルエットはきものとの相性抜群です。

価格:44,000円(税込)











■帯

(右)博多半巾帯 紙布Fuzzy

カラフルな紙布糸がフリンジのように立体感と存在感を演出するデザイン。紙布糸とシルクのコントラストのある質感を楽しめる帯です。

価格:60,500円(税込・仕立て付き)

カラー:ブルーグリーン/ピンクベージュ

素材:絹85%、分類外繊維15%



■半衿

(左)半衿 シャギー

秋冬の定番、シャギーニットのような素材の半衿です。毛足の長いカットジャガードは、首元に立体感を与えるため着姿が綺麗になります。

価格:4,400円(税込)

カラー:ブラック/グレー

素材:ポリエステル100%

※お揃いで帯揚もご用意しています



■帯留

カメオやバックルなど、ビンテージ感漂う装飾品をイメージした帯留。一つ一つ手作業で作られています。

(左)帯留 バックル

価格:6,600円(税込)

(右)帯留 カメオ

価格:6,050円(税込)







概要





【KIMONO by NADESHIKO 2023 Autumn Winter Collection】



■販売開始日

2023年8月25日(金)より順次販売開始





■取り扱い店

KIMONO by NADESHIKO各店舗(原宿・町田・札幌)

やまとオンラインストア(https://store.kimono-yamato.com/)





■Instagram

@kimonobynadeshiko( https://www.instagram.com/kimonobynadeshiko/ )





■使用画像のダウンロードはこちら

https://www.dropbox.com/scl/fo/3s9wfo7uw3bokykd3a06l/h?rlkey=69izlvsw3gqc220pp2ndrv0o3&dl=0



