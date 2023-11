[JR西日本SC開発株式会社]

絢香さん、BREIMENさん、小嶋陽菜さん、佐藤ありささん、和田雅成さん、なこなこカップルさんなど…ツリーにスマホをかざすとアーティストからのスペシャルコンテンツが!



JR西日本SC開発株式会社(大阪市北区梅田)が運営する大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」では、11月1日(水)~12月25日(月)の期間、「MERRY MANY SPARKLE」をテーマとしたクリスマスプロモーションを開催いたします。

総勢23名が参加する「アーティストコラボツリー」や、12/8(金)に公開される映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』とのコラボイルミネーションも登場する他、「箱の中身はなんだろな?」を楽しめるゲームコンテンツや、サプライズで館内に出没する「サンタ音楽隊がやってくる!」など、この冬にしか出会えない”きらめき”をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。

アーティストコラボツリーがルクア大阪の全12フロアに登場!





11月1日(水)~12月25日(月)の期間、第一段アーティストとして、ミュージシャン、俳優、モデル、タレント、YouTuberとして活躍する総勢11名のコラボツリーがルクア大阪に登場!

スマホをかざすと、アーティスト直筆のクリスマスカードや、「忘れられないクリスマスの思い出」「クリスマスに貰いたいご褒美のようなプレゼント」「クリスマスのプレイリスト」など、ここでしか聞けないアーティストのメッセージがご覧いただけます。

※スペシャルコンテンツの質問内容や中身はアーティストにより異なります。

11月1日(水)~12月25日(月)の期間、第一段アーティストとして登場するのは総勢11名!











































第二弾アーティストでは、お笑いタレントのヒコロヒーさん、水曜日のカンパネラ 詩羽さん、休井美郷さんを含む、12名が参加!全貌は11月21日(火)に公開となります。

ルクア大阪クリスマスイルミネーション2023×Wonkaコラボ!





12月8日(金)に公開される映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』とのコラボイルミネーションがルクア大阪に登場!約24メートルの光り輝く壁面イルミネーションツリーをご鑑賞いただけます。





配給:ワーナー・ブラザース映画 (C) 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

【開催日】2023年11月1日(水)~12月25日(月)

【時間】日没~23時

【場所】ルクア東側壁面 2F カリヨン広場前

また、11月21日(火)~12月25日(月)の期間には、ルクア大阪10FフロアにWonkaとコラボしたクリスマスツリーも登場!

本作の完全吹替版にて主人公ウィリー・ウォンカ役を務める、日本レコード大賞受賞の5人組男性アーティスト・Da-iCEのボーカル、花村想太さんのボイスメッセージなどスペシャルコンテンツがご覧いただけます。

▶映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』公式HP

https://wwws.warnerbros.co.jp/wonka/index.html

「箱の中身はなんだろな?」~ルクアでちょっぴりおかしなスペシャルな体験を!~





「箱の中身」を当てるゲームに参加いただけるイベントです。制限時間は5分!当てられた方にも残念だった方にもクリスマスを楽しむには欠かせないアイテムのプレゼントも♪TVではよく見るけど、意外とやったことがない!?「箱の中身はなんだろな?」ゲームをお楽しみいただけます。



【開催日】2023年11月24日(金)~11月26日(日)

【時間】11時~20時

【場所】ルクア イーレ3F入口

【参加費】1回500円(税込み)

「サンタ音楽隊がやってくる!」~クリスマスを盛り上げる音楽隊がサプライズで登場!~





サンタ音楽隊として、クリスマスミュージックを奏でる音楽隊がルクア大阪に登場!クリスマスミュージックとともに館内を練り歩き、お客様にサプライズなクリスマスミュージックをお届けいたします♪



【開催日】2023年12月2日(土)~12月24日(日)までの毎週土・日開催!※12月22日(金)も開催

【場所】ルクア大阪館内にサプライズで登場

「クリスマススペシャルルクアくじ」~LUCUAメンバーズカード会員様限定のクリスマスプレゼント企画!~





LUCUAメンバーズカード会員様限定!12月1日(金)~12月3日(日) の期間、ルクア大阪館内でお買い上げの税込み20,000円以上のレシートとLUCUAメンバーズカードをご提示いただいた先着500名様に、ハズレ無しの「くじ」に参加できる抽選会を開催!



ルクア大阪の人気ショップのアイテムや、「LUCUA osaka Christmas 2023」のオリジナルグッズなど、日頃の感謝を込めたプレゼントが盛りだくさんのイベントです。

※各日先着500名様限定/無くなり次第終了となります。

【開催日】2023年12月1日(金)~12月3日(日)

【時間】10時30分~※各日先着500名に達し次第終了

【場所】ルクア イーレ3F入口

▶参加条件

・LUCUAメンバーズカード会員様(当日入会でもご参加OK!)

・12月1日(金)~12月3日(日)の期間のルクア大阪館内でお買い上げの税込み 20,000 円以上の購入レシートをご持参いただきました方(複数店舗・期間内でのレシート合算可)

▶注意事項

・金券購入やチャージ、診察費などのレシートは対象外

・税込み20,000円以上のレシートでおひとり様1回限り

イベント概要





MERRY MANY SPARKLE!!!~LUCUA osaka Christmas 2023~

【特設サイト】https://www.lucua.jp/special/xmas2023

【開催日】11月1日(水)~12月25日(月)

施設情報







LUCUA osaka(ルクア大阪)

[東館「LUCUA」(ルクア)/西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)]

【住所】大阪市北区梅田3-1-3

【TEL】06-6151-1111(ルクア大阪インフォメーション)

【施設HP】https://www.lucua.jp



