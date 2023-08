[株式会社BAKE]

2023年9月1日(金)より期間限定で販売



株式会社BAKE(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:山田 純平)が運営する、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、秋の新商品として「芋」と「栗」のバターサンドの他、株式会社IDENTITY(本社:岐阜県美濃加茂市、共同代表取締役碇 和生、モリ ジュンヤ)が運営するお芋スイーツブランド〈壺芋ブリュレ〉とコラボした特別なお芋スイーツを、2023年9月1日(金)より期間限定で販売いたします。







秋の新作は、バターとの相性が良い「芋」と「栗」がテーマ。〈壺芋ブリュレ〉とコラボした「まるごと芋のバターサンド〈壺芋ブリュレコラボ〉」と「ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド」の他、「バターサンド〈焼芋ブリュレ〉」と「バターサンド〈栗〉」も販売いたします。ご自宅や大切な方への贈り物にもおすすめの、秋の味覚を堪能できるスイーツです。



【商品概要】https://buttersand.com/news/sweetpotato_202308/





⚫️まるごと芋のバターサンド〈壺芋ブリュレコラボ〉



口に含んだ瞬間とろけるパリとろお芋スイーツの〈壺芋ブリュレ〉とコ

ラボした「まるごと芋のバターサンド〈壺芋ブリュレコラボ〉」を工房店

舗限定で販売。厚めにカットした濃密な焼芋に、バタークリームと合わせ

たコク深いカスタードクリームを絞り、ほろ苦いカラメルシュガーチップ

をふりかける事で、パリとろのクリームブリュレを再現。

店頭で焼き上げたサクサクのクッキーでサンドしています。希少価値の

ある、〈壺芋ブリュレ〉と焼きたてバターサンドの美味しさをかけ合わせ

たプレミアムな味わいです。



価格 :1個 486円(税込)

販売場所 :プレスバターサンドギャラリー/PRESS BUTTER SAND 天神地街店、

PRESS BUTTER SAND ルクア大阪店、PRESS BUTTER SAND 大丸東京店、

PRESS BUTTER SAND 三越豊田店、PRESS BUTTER SAND 博多駅店

販売期間 :2023年9月1日(金)~2023年12月24日(日)



⚫️ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド



“最短1分で即完売”と話題の〈壺芋ブリュレ〉と年間3,500万個以上を販売する「PRESS BUTTER SAND」がコラボした「ぱりとろ仕上げの壺芋バターサンド」をオンラインストアにて期間限定で販売。

蜜がしたたるほど甘い焼芋に、北海道産のフレッシュバターをたっぷり使用したバタークリームを合わせたコク深いカスタードクリームを絞りました。仕上げにご自宅でシュガーをふりかけ、バーナーでじっくりブリュレしたあとに、サクサクのプレスバタークッキーでサンドしてお召し上がりください。



価格 :1箱 3,750円(税込)

販売場所 :BAKE THE ONLINE、Creaimo公式オンラインサイト

販売期間 :2023年10月3日(火)~11月28日(火) ※Creaimoでの販売期間

2023年10月2日(月)~2023年12月10日(日)※BAKE THE ONLINEでの販売期間



⚫️バターサンド〈焼芋ブリュレ〉5個入



焼芋ならではの香ばしさや甘みを表現した「バターサンド〈焼芋ブリュレ〉」は国産の安納芋(※)を使用した、ねっとり食感の焼芋バターキャラメルと濃厚な焼芋バタークリームをたっぷりサンド。焼芋の甘みと溶け合うバターの相性が美味しさの要です。

サクサクのクッキーには、焼芋の皮から溢れる蜜を表現するためローストシュガーを練り込み、キャラメリゼされたような照りっとした見た目とカリッと香ばしい食感に仕上げています。単調なさつま芋のお菓子ではなく、香ばしさやねっとり感、じっくり焼くことによる甘みが表現された焼芋を目指しました。

※使用している芋原材料のうち、安納芋の比率は97%です。



価格 :1,404円(税込)

販売場所 :PRESS BUTTER SAND全店舗、催事店舗(一部)、BAKE THE ONLINE

販売期間 :2023年9月1日(金)~2024年1月14日(日)



⚫️バターサンド〈栗〉5個入



美味しさの決め手は、濃厚栗ペーストを練り込んだバタークリーム。

栗バタークリームにはイタリア産の栗から作ったマロングラッセを加え、

控えめな甘さながらも濃厚な栗の風味に仕上げました。クッキー生地にも

工夫を凝らし、ひと目で栗らしさを感じられるよう、栗色の生地とプレー

ン生地の2種でサンド。生地にはもちあわを加え、サクッとした食感の中

にプチプチとしたアクセントをお楽しみいただけます。



価格 :1,296円(税込)

販売場所 :PRESS BUTTER SAND全店舗、催事店舗(一部)

BAKE THE ONLINE

※中部地域は通年で販売いたします

販売期間 :2023年9月1日(金)~2024年1月14日(日)



※その他、バターサンド〈焼芋ブリュレ〉やバターサンド〈栗〉を詰め合わせた箱入りセットも販売いたします。詳細はオンラインショップページ(https://bake-the-online.com/)をご確認ください。



【〈壺芋ブリュレ〉とは】





■口に含んだ瞬間とろける至福のパリとろスイーツ〈壺芋ブリュレ〉



蜜がしたたるほど甘い壺焼き芋にたっぷりのカスタードクリームを詰め、ブリュレで仕上げました。壺焼き芋の甘さとカスタードのコク、キャラメリゼのほろ苦さが絡み合う贅沢食感をお届けしています。



■オンライン販売では最短一分で即完売の幻スイーツと話題に

2020年に岐阜県美濃加茂市で生まれた〈壺芋ブリュレ〉は店頭販売を始めると、口コミが連鎖し連日行列ができるほど人気に。全国のお客様にもお届けしたいとオンライン販売を始めると、「幻スイーツ」として人気に。

ぜひ、ご賞味ください。



【PRESS BUTTER SANDとは】







◼︎「はさみ焼き製法」で味と食感を両立

油分が適度に抜けて食感がよくなる「はさみ焼き製法」を採用。オリジナルブレンドの小麦と、フレッシュバターをたっぷり使用し、豊かな風味を楽しめるクッキーに仕上げました。



◼︎「バタークリーム×バターキャラメル」の2層構造

フレッシュバターを使ったなめらかなバタークリームとトロリとしたバターキャラメルの2層を挟み込みました。バター本来の風味が、ほかにはない美味しさで広がります。



◼︎「食べやすさ」を追求した設計

クッキーをボックス型にし、挟んだときに柔らかいフィリングがはみ出さないように閉じ込めました。

クッキーの表面には筋を入れ、食べやすく割れるように設計しています。



【会社概要】





・名 称:株式会社BAKE(べイク) 英語表記:BAKE INC.

・創 業:2013年4月

・代表者:代表取締役社長 CEO 山田 純平

・所在地:〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報:https://bake-jp.com/

・事業内容:菓子の製造・販売、ECサイト「BAKE THE ONLINE」運営、WEBメディア運営

・展開する6つの菓子ブランド

1)焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」 (https://cheesetart.com)

2)シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」 (http://zakuzaku.co.jp)

3)焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 (http://ringo-applepie.com)

4)バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 (https://buttersand.com)

5)ガトーショコラ専門店「Chocolaphil」 (https://chocolaphil.com)

6)バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」 (https://hachi.buttersand.com)



