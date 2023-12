[株式会社エルティーアール]

今年の冬もTVアニメ『BANANA FISH』のスタイリッシュでオシャレなテーマカフェが東京・池袋で開催決定!



「BANANA FISH Cafe and Bar - Memories of Cape Cod -」を東京・池袋にて、2023年12月21日(木)から2024年 2月4日(日)まで期間限定オープンします。アッシュの故郷の“ケープコッド” をイメージしたメニューやアッシュの幼少期・青年期にフォーカスした描き起こしアートを用いたグッズにご期待ください!





株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「BANANA FISH Cafe and Bar - Memories of Cape Cod -」を東京・池袋にて、2023年12月21日(木)から2024年 2月4日(日)まで期間限定オープンいたします。



■「BANANA FISH Cafe and Bar - Memories of Cape Cod -」:https://bananafish-cafebar.jp



『BANANA FISH』(※)は、漫画家・吉田秋生氏により1985年から1994年まで「別冊少女コミック」(小学館)で連載された、大ヒットコミックスで、これを基にしたTVアニメが、2018年7月~12月、フジテレビのノイタミナ枠ほかにて放送され、幅広い年代層の多くのファンから支持されています。



TVアニメ『BANANA FISH』放送5周年を迎えた本年は、アッシュの故郷ケープコッドを舞台とし、“Memories of Cape Cod “をコンセプトにした、冬の要素を取り入れ、落ち着いた港町がイメージできる大人の魅力を漂わせたテーマカフェを企画しました。



カフェメニューは、ケープコッドをイメージし、サンドイッチやタラのフリットをはじめ、クラムチャウダーなど冬のケープコッドをイメージできるメニューを展開いたします。



その他、カフェオリジナルグッズは、アッシュの幼少期・青年期の2軸にフォーカスした描き起こしアートを用いた雑貨などが登場します。



寒い冬に、心も体も温まる「BANANA FISH Cafe and Bar - Memories of Cape Cod -」で、こだわりのスイーツや絶品ごはんを楽しみながらほっとひと息ついてください。





(※)『BANANA FISH』とは

『BANANA FISH』(バナナフィッシュ)は、1985年に連載をスタートした吉田秋生氏による漫画作品(小学館 フラワーコミックス刊)。これを基にしたTVアニメが2018年7月~12月、フジテレビのノイタミナ枠ほかにて放送されました。

舞台はアメリカ・ニューヨークで、主人公のストリートキッズのボスであるアッシュ・リンクスと日本人の奥村英二が、マフィアのボスと対立しながら、「バナナフィッシュ」の謎を追います。

原作漫画からアニメ版まで、幅広い年齢層にファンをもつ作品です。



■TVアニメ『BANANA FISH』公式サイト:https://bananafish.tv

■TVアニメ『BANANA FISH』公式X(Twitter):@bananafish_tv



<開催概要>





◇開催場所/期間:

■東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ 池袋Part2店

2023年12月21日(木)~2024年 2月4日(日)

東京都豊島区東池袋1-22-8マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階



◇カフェサイトオープン:12月5日(火) 12:00~

予約開始日時 :12月6日(水) 12:00~

予約金:700円(税込770円)※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可。



■「BANANA FISH Cafe and Bar - Memories of Cape Cod -」公式サイト:

https://bananafish-cafebar.jp



■「BANANA FISH Cafe and Bar - Memories of Cape Cod -」公式X(Twitter):@bananafish_cafe



※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2023年12月21日(木)18:00~2024年2月4日(日)23:59

https://bananafish-cafebar.jp/online_store/



特典





■事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(700円(税込770円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「マルチケース(全4種)」をランダムで1枚プレゼント。



■ドリンク注文特典:カフェでドリンクメニューをご注文された方に「オリジナル紙コースター(全5種)」を1品につき1枚ランダムでプレゼント。



■ご来店&リピート特典:カフェにご来店いただいた方に「オリジナルチェキ風カード(全5種)」をランダムでプレゼント。1回目来店で幼少期デザインより2種ランダム、2回目来店で青年期デザインより3種ランダム、3回目以降はお好きな方からランダムでプレゼント。



メニュー





【フード】

●Green hill Diner’s sandwiches 税込1,690円

コンビーフ&チーズ、ザワークラウト&ツナメルトなどを挟んだサンドイッチ。ケープコッドの名産品をイメージしてポテトチップスを添えました。

ボリューム満点なのでシェアして食べて頂くのもおすすめです。



●HOME TOWN PASTA 税込1,690円

ケープコッド名物のクラムチャウダーをイメージしたスープパスタ。

付け合わせのパンと一緒にお召し上がりください。



●FISH FRY TACOS 税込1,690円

ケープコッドの名産でもあるタラのフリットとトルティーヤのプレート。

2種類のソースと具材をトルティーヤで包んでお好みの組み合わせでお召し上がりください。



【デザート】

●CRANBERRY WAFFLE 税込1,490円

アッシュをイメージしたワッフルプレート。ケープコッドの特産でもあるクランベリーやカシスシャーベットなどをトッピングしています。



●MOCHI PANCAKE 税込1,490円

英二をイメージした和と洋の食材を織り交ぜたパンケーキ。

こしあん・チーズクリームと一緒にもちもちの求肥で包んだ新食感のパンケーキをお楽しみください。



●SUNSET with YOU 税込1,490円

アッシュと英二が夕日を見つめて会話をするシーンをイメージしたパフェ。

オレンジと紅茶のゼリーとキャラメルアイスなどを組み合わせています。



【ドリンク】

●MY CITY is RED 税込990円

アッシュをイメージしたチェリー&ざくろラズベリー風味のソーダドリンク。

ケープコッドの特産品であるクランベリーをトッピングしています。



●YOUR CITY is BLUE 税込990円

英二をイメージしたライチベースのさっぱりしたドリンク。

英二が見たケープコッドの海と緑を表現しています。



●Shooting tea 税込1,090円

アッシュと英二が射撃練習をするシーンをイメージしたアールグレイティー。

クランベリーなどが入ったグラスに注いでお召し上がりください。



●Shooting tea(持ち帰りボトル付き) 税込1,390円

アッシュと英二が射撃練習をするシーンをイメージしたアールグレイティー。

クランベリーなどが入ったグラスに注いでお召し上がりください。

ボトルはお持ち帰り可能です。

※ボトルはカフェ店内ご利用メニューのみのご提供となります、また数量限定の為、無くなり次第終了となります。



<その他>

・ホットコーヒー

・ホットティー

税込各690円



・コーラ ・ジンジャエール

・オレンジ ・アイスコーヒー

税込各590円



※ワンオーダー、ドリンク注文特典対象外



オリジナルグッズ





●缶バッジ(ランダム5種) 税込605円



●ステッカー(ランダム5種) 税込605円



●アクリルバッジ(ランダム5種) 税込770円



●アクリルキーホルダー(全2種) 税込各770円



●A4クリアファイル2枚セット 税込880円



●アクリルスタンド(全2種) 税込各990円



●フォトカードスタンド(全2種) 税込各1,650円



●ミニタオル(全2種) 税込各1,430円



●巾着(全2種) 税込各1,430円 ※2024年1月11日~販売予定





【コピーライト表記】

(C) 吉田秋生・小学館/Project BANANA FISH



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-16:46)