[株式会社ソーシャルPLUS]

LINE通知メッセージの送信結果を確認し、LINE通知メッセージで届けられないユーザーにはSMSやメールでの通知に切り替えることもできるため、確実にユーザーに情報を届けるための柔軟な運用が可能に



LINEのCRM活用・ソーシャルログインサービス「ソーシャルPLUS」(株式会社ソーシャルPLUS、所在地:東京都港区、代表取締役:岡田 風早)は、「LINE通知メッセージ導入支援サービス」において、「LINE通知メッセージの送信結果取得機能」をアップデートいたしました。



これにより、本サービスを利用する事業者は、LINE通知メッセージを配信後、お客様に届いたかどうかを確認いただけるようになりました。







ソーシャルPLUSの「LINE通知メッセージ」導入支援サービス

https://socialplus.jp/line/notification-message



機能アップデートの背景



ソーシャルPLUSでは2022年9月に、月額3万円からLINE通知メッセージの導入ができるプラン( https://www.socialplus.jp/line/notification-message )を新設して以降、EC、金融、旅行、イベント他多くの企業のLINE通知メッセージ導入支援を行ってまいりました。



LINE通知メッセージは、友だちに配信するメッセージと異なり、ハッシュ化した電話番号でマッチングすることで、友だち追加されていないユーザーに対しても重要性や必要性の高いメッセージを配信することができるLINEのメッセージです。



そのため、事業者がLINE通知メッセージを送信しても、マッチする電話番号がみつからない、ユーザーが通知メッセージの受信を許可していない、ユーザーが電話番号のSMS認証を行っていないなど、様々な理由によりLINE通知メッセージが届かないケースも発生します。



今回、多くのお客様のご要望を受け、「LINE通知メッセージの送信結果取得」で配信結果の確認できる機能のアップデートを行いました。



「LINE通知メッセージの送信結果取得」で配信結果の確認が可能に



今回のアップデートにより、事業者は「LINE通知メッセージの送信結果」を取得し、送信結果を確認できるようになります。



送信結果が確認できるようになることで、LINE通知メッセージで届けられないユーザーにはSMSやメールでの通知に切り替えることもできるため、確実にユーザーに情報を届けるための柔軟な運用が可能になります。



尚、本機能を利用するにはLINEのMessaging APIのWebhookの設定が必須となります。



月額3万円で導入できる「LINE通知メッセージ導入プラン」



ソーシャルPLUSが提供する「LINE通知メッセージ導入プラン」は、LINE通知メッセージとリッチメニューのタブ化など特定の機能のみを導入いただけるプランです。



月額3万円の低価格ではじめられる上、LINE通知メッセージは通常のメッセージより安価(1.1円~)で配信が可能です。



ソーシャルPLUSの「LINE通知メッセージ導入プラン」でできること

ソーシャルPLUSが提供するLINE通知メッセージに対応した配信APIの利用



通知メッセージの配信前に必要な、パートナー経由での手続きをサポート



タブ型リッチメニューの利用







◆ソーシャルPLUSの「LINE通知メッセージ導入プラン」の詳細はこちら

https://www.socialplus.jp/line/notification-message



◆LINE通知メッセージとは?EC活用事例にみる導入メリットやしくみを解説!

https://blog.socialplus.jp/knowledge/line-notification-message/







【11/08開催】友だち以外にも配信!LINE通知メッセージ活用最前線YouTubeライブ



2023年11月8日(水)、「友だち以外にも送信できる!LINE通知メッセージ活用最前線」をテーマにセミナーを開催いたします。

事例・しくみ・効果など導入検討時に必要なLINE通知メッセージの最新情報をキャッチアップできる内容となっております。



セミナー詳細・お申し込みはこちら

https://www.socialplus.jp/seminar/20231108





注釈

※「LINE通知メッセージ」はLINEヤフー株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になります。対象はLINEヤフー株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。

「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら(https://help.line.me/line/?contentId=20011417)をご参照ください。



「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら(https://help.line.me/line/?contentId=20011418)をご参照ください。







「ソーシャルPLUS」について



「ソーシャルPLUS」はID連携を強みとする、LINEを活用したCRM・ソーシャルログインサービスです。会員IDとプラットフォームのIDを自然に連携し、顧客データに基づいたメッセージ配信等のCRM施策を実現可能にします。



◆ソーシャルログインを手軽に導入!

LINEやYahoo! JAPAN、Appleなど、6種のプラットフォームに対応しています。

詳細はこちら:https://www.socialplus.jp/sociallogin



◆LINE公式アカウントのCRM活用に!

LINEログインを活用したCV導線の簡略化から、友だち追加の促進、会員情報に応じたセグメント配信に至るまで、ユーザー体験を重視したご提案が可能です。

詳細はこちら:https://www.socialplus.jp/line



◆ShopifyとLINEの連携活用なら、無料プランからスタート可能!

Shopifyをご利用の場合、Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」をインストールしてご利用いただけます。

詳細はこちら:https://crmplus.socialplus.jp/



【株式会社ソーシャルPLUS 会社概要】



株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。2023年5月にLINE株式会社(現LINEヤフー株式会社)が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位ランクの「Premier」に認定されました。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

会社名:株式会社ソーシャルPLUS



所在地:東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア3F



代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)



事業内容:ID連携/ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業



URL:https://www.socialplus.jp







< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社ソーシャルPLUS

担当:松元

メール:pr@socialplus.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-00:40)