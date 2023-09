[株式会社Sweets HD]

大人気「チョコミントCHIFFON」をお得にゲットできるチャンスです!



手作りシフォンケーキ専門店This is CHIFFON CAKE.は、9月15日(金)17時より「チョコミントCHIFFON」を10%オフで販売開始いたします。







いつもThis is CHIFFON CAKE.をご利用いただき誠にありがとうございます。



9月も中旬になり、残暑は少しずつ落ち着いてきたのではないでしょうか。

9月1日から実施しているキャンペーンも3週目に入りますが、今週は特別な週末になります。



1.今週末はシルバーウィーク!9月15日(金)17時~9月18日(月)の4日間、販売を実施いたします。

2.この夏の購入に感謝!「チョコミントCHIFFON」を10%オフで販売いたします。



ビターなチョコレートとスカッとするミントのバランスが絶妙な、TiCのチョコミントスイーツ。

今年は夏スイーツまだ食べていない!という方、今年の夏の締めくくりにヒンヤリ・爽やかな「チョコミントCHIFFON」はいかがでしょうか。





「チョコミントCHIFFON」

口に広がる爽やかなミントと、ビターなチョコレートがマーブルに混ざり合う。

チョコミント好きな方が「ひとりじめ」して食べたくなるような、まさにチョコミント好きの人のための味に仕上げました。



〈商品情報〉

This is CHIFFON CAKE.「チョコミント CHIFFON」

※冷凍状態でお届けします。

販売価格 :¥3,456(税込)

サイズ・重量:4号サイズ(約12cm)約240g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :週末限定販売。公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3Z1Nao3







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-17:16)